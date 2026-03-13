Tailandia repatriará a 20 marineros de barco atacado en Ormuz, con tres aún desaparecidos

2 minutos

Bangkok, 13 mar (EFE).- Tailandia anunció este viernes que repatriará a 20 de sus marineros rescatados en Omán mientras otros tres siguen desaparecidos, después de un ataque el miércoles en el estrecho de Ormuz contra un carguero tailandés, reivindicado por Irán.

Según el portavoz adjunto de Exteriores tailandés, Panidone Pachimsawat, los 20 tripulantes rescatados serán trasladados en coche desde la ciudad omaní de Khasab hasta el Aeropuerto Internacional de Mascate para su repatriación.

Dado que la ruta terrestre atraviesa territorio de Emiratos Árabes Unidos (EAU), las autoridades tailandesas han coordinado con funcionarios locales para garantizar un tránsito sin contratiempos hasta que la tripulación llegue al aeropuerto para su vuelo de regreso a casa, indicó Pachimsawat en rueda de prensa.

El portavoz también señaló que funcionarios de Bangkok se reunieron el jueves con el embajador de Irán para protestar formalmente por el incidente, tras el cual Tailandia exigió una disculpa oficial de Teherán.

El diplomático, por su parte, lamentó la situación y se comprometió a trasladar la solicitud a su Gobierno, inmerso en la guerra contra Estados Unidos e Israel.

Asimismo, el director general del departamento marítimo tailandés, Kritpetch Chaichuay, recordó que los tres tripulantes desaparecidos trabajaban en la sala de máquinas y que su situación actual sigue siendo de «búsqueda y rescate».

El carguero atacado el miércoles, el Mayuree Naree, permanece a la deriva en el estrecho de Ormuz y hay otros buques mercantes con bandera tailandesa en la zona.

Chaichuay aseguró que otras dos embarcaciones de compañías tailandesas, pero registradas bajo bandera singapurense, se encuentran actualmente atracadas de forma segura en los EAU. EFE

