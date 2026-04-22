Tailandia se ofrece a ayudar a los militares de Birmania a normalizar los lazos regionales

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(Actualiza tras la reunión de sus cancilleres)

Bangkok, 22 abr (EFE).- Tailandia anunció este miércoles que se ofrece a ayudar al gobierno militar de Birmania (Myanmar) a normalizar las relaciones con la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN), cinco años después del golpe de Estado y en línea con las esperanzas de Naipyidó, que busca lavar su imagen tras unos comicios sin oposición.

Durante una visita al país vecino, el ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, se reunió hoy con Min Aung Hlaing, el general golpista nombrado presidente de Birmania este mes, en un encuentro en el que buscaron promover la cooperación en materias como seguridad, comercio, inversión, seguridad energética y desarrollo, apuntó la Cancillería tailandesa en X.

Antes de la reunión, Sihasak consideró que «esta transición es una oportunidad para un diálogo y una reconciliación más amplia dentro de Birmania, con el objetivo de mejorar la estabilidad en el país vecino», según el medio público local NBT.

La supuesta transición a la que alude el canciller son los recientes cambios en el régimen birmano, tras la disolución de la junta hace dos semanas y la jura como presidente del militar golpista Min Aung Hlaing, después de unas elecciones sin oposición que el Ejército, que apenas controla la mitad del territorio, ha utilizado para defender la narrativa de una nueva era política.

En este sentido, el jefe de la diplomacia tailandesa avanzó que se reuniría con los líderes birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing, con quien hoy abordó «el papel de Tailandia en tender puentes para conectar a Birmania con la ASEAN».

Sihasak manifestó previamente su apoyo a la reincorporación gradual de Birmania en el bloque, que no invita a los líderes militares a las citas importantes desde el golpe.

También hizo hincapié en la necesidad de reducir la violencia en la frontera (que genera un flujo de migración a Tailandia que Bangkok busca frenar) y de profundizar la cooperación en materia humanitaria y de seguridad y, en ese sentido, hoy abordó con Min Aung Haling cuestiones transfronterizas vinculadas a estafas digitales y narcóticos.

Entre diciembre y enero pasados, la junta militar birmana celebró unas elecciones en un clima de represión y sin oposición representativa, cuyo resultado ha dado paso a un nuevo Gobierno dominado por la cúpula castrense.

El golpe de 2021 acabó con una década de transición democrática y exacerbó el conflicto que vive el país desde hace décadas, sumiendo a Birmania en una espiral de crisis y ostracismo internacional, que Min Aung Hlaing busca revertir con su presidencia al esperar un cuestionable mayor reconocimiento internacional. EFE

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