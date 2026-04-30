Taiwán activa comunicaciones de respaldo en isla periférica tras rotura de cable submarino

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Taipéi, 30 abr (EFE).- Taiwán activó su sistema de comunicaciones de respaldo en la isla de Dongyin, la más septentrional bajo su control, tras la rotura de un cable submarino que, según una estimación preliminar, pudo deberse al desplazamiento de restos de una embarcación encallada por el mal estado del mar.

En un comunicado difundido en la noche local del miércoles, el Ministerio de Asuntos Digitales (MODA) explicó que el incidente se produjo a unos 2,64 kilómetros de Dongyin, una isla de unos 1.500 habitantes situada frente a la costa sureste de China, y afectó al cable submarino Taiwán-Matsu número 3.

«Los otros tres municipios del condado de Lienchiang (Matsu) -Nangan, Beigan y Juguang- no se han visto afectados», aclaró la cartera.

Según el MODA, la principal compañía de telecomunicaciones de Taiwán, Chunghwa Telecom, ya había informado el pasado 30 de marzo de «daños parciales» en fibras de ese mismo cable en esa zona, mientras que el nuevo incidente ha provocado su «interrupción total».

La avería podría deberse al «mal estado del mar», que habría desplazado los restos de una embarcación previamente encallada, causando daños en el cable, apuntó el ministerio.

Ante esta situación, Chunghwa Telecom «activó de inmediato» el sistema de respaldo por microondas, trasladando a este sistema los servicios de voz e internet que originalmente se transmitían por el cable.

«Los servicios de telefonía móvil, voz y datos en Dongyin se mantienen operativos, aunque, debido a las condiciones meteorológicas, algunos servicios de internet pueden experimentar ligeros retrasos. Por otro lado, el servicio de televisión por cable no puede utilizar el sistema de microondas por falta de equipos de conversión», señaló el comunicado.

El ministerio prevé que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, la reparación del cable podría completarse a finales de julio de este año.

El Gobierno de Taipéi ha insistido en los últimos meses en la necesidad de reforzar los cables submarinos y fortalecer la resiliencia de su sistema de comunicaciones, tras una serie de incidentes ocurridos en torno a la isla que involucraron a buques relacionados con China.

Taiwán cuenta actualmente con catorce cables submarinos internacionales y diez nacionales, según datos de la Oficina de Seguridad Nacional, que estima que la isla sufre un promedio de siete a ocho incidentes de cables cortados cada año.

Las autoridades insulares creen que los cortes de cables submarinos forman parte de operaciones en «zona gris» emprendidas por Pekín con el propósito de presionar al Ejecutivo taiwanés, actualmente liderado por William Lai, considerado un «independentista» y un «alborotador» por China. EFE

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