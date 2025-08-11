Taiwán cancela viajes de ferry por la tormenta Podul, que podría tocar tierra como tifón

Taipéi, 11 ago (EFE).- La Oficina Marítima y Portuaria (MPB) de Taiwán anunció este lunes la cancelación de varios servicios de ferry debido a la llegada de la tormenta tropical Podul, que podría tocar tierra en la costa este de la isla el miércoles como un tifón leve, informó la agencia de noticias CNA.

Todos los viajes en ferry entre el condado oriental de Taitung y la Isla Verde quedarán cancelados desde el mediodía del martes hasta el miércoles. Ese día también se suspenderán los servicios entre Taitung y la Isla Orquídea, así como entre Houhibu, en el Parque Nacional Kenting, y la Isla Orquídea, según la MPB.

A las 08:00 hora local (00:00 GMT) del lunes, Podul se encontraba unos 1.280 kilómetros al sureste de Taipéi, desplazándose hacia el oeste a unos 24 kilómetros por hora y con ráfagas de viento de más de 136 kilómetros por hora, de acuerdo al último informe de la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

El organismo advirtió de que la tormenta provocará fuertes vientos y lluvias al tocar tierra el miércoles, probablemente entre los condados orientales de Hualien y Taitung, y que abandonará Taiwán esa misma tarde o noche.

Según la CWA, el temporal dejará lluvias extremadamente intensas -de al menos 200 milímetros en 24 horas o 100 milímetros en tres horas- en las regiones orientales de Yilan, Hualien y Taitung, así como en las zonas montañosas del sur de la isla.

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth prevé que Podul, clasificada hasta ahora como «tormenta tropical severa», siga intensificándose en las próximas horas hasta convertirse en «tifón» antes de llegar a la costa este de Taiwán el miércoles por la mañana.

La llegada de Podul se produce tras un mes de julio en el que Taiwán fue azotado por el tifón Danas, que causó dos muertos y más de 500 heridos, y por más de una semana de lluvias torrenciales que dejaron al menos cinco fallecidos, 78 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola local. EFE

