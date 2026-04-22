Taiwán carga contra Seychelles y Madagascar por denegar tránsito aéreo del presidente Lai

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Taipéi, 22 abr (EFE).- El Gobierno de Taiwán expresó este miércoles su «firme protesta» contra Seychelles y Madagascar, dos de los tres países africanos que denegaron el tránsito aéreo del presidente taiwanés, William Lai, en su viaje previsto a Esuatini, por «secundar las narrativas distorsionadas» de China en torno a la isla.

La Oficina Presidencial de Taiwán anunció este martes la suspensión de la visita de Lai a Esuatini, el último aliado diplomático de Taipéi en África, debido a que Seychelles, Madagascar y Mauricio cancelaron «sin previo aviso» y sin «motivo aparente» los permisos de sobrevuelo del avión presidencial ante la presunta «presión» ejercida por las autoridades chinas.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán se hizo eco de las declaraciones ofrecidas por las cancillerías de Seychelles y Madagascar, que aludieron, respectivamente, a la no aceptación de la soberanía de Taiwán y al cumplimiento del ‘principio de una sola China’ para justificar la revocación de los permisos.

El ‘principio de una sola China’ es uno de los pilares básicos de la política exterior de Pekín y se articula en torno a tres postulados: que solo existe una China en el mundo, que Taiwán es una «parte inalienable» del territorio chino, y que el Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legal que representa a toda China.

«La República de China (nombre oficial de Taiwán) es un país soberano e independiente y una democracia; no está subordinada a la República Popular China. Ningún intento de menoscabar la soberanía de Taiwán alterará la realidad objetiva ampliamente reconocida en la comunidad internacional», apuntó el comunicado de Exteriores.

Lai, por su parte, subrayó este martes por la noche a través de su cuenta de Facebook que las presuntas presiones de China contra estos tres países africanos «hieren los sentimientos del pueblo taiwanés».

«Ninguna amenaza ni presión podrá cambiar la determinación de Taiwán de integrarse en el mundo, ni negar su capacidad de contribuir a la comunidad internacional», manifestó el líder isleño.

Este viaje iba a ser el segundo desplazamiento internacional de Lai desde su toma de posesión en mayo de 2024 y tenía como destino Esuatini (la antigua Suazilandia), donde estaba previsto que participara en actos oficiales junto al rey Mswati III con motivo del 40º aniversario de su entronización.

En julio del año pasado, Lai también se vio obligado a cancelar un viaje a Paraguay, Belice y Guatemala ante la negativa de la Casa Blanca a autorizar una escala en Estados Unidos, según informaron medios internacionales como el Financial Times, si bien en aquella ocasión Taipéi no llegó a anunciar públicamente la visita.

Taiwán, que cuenta con el reconocimiento diplomático de tan solo doce Estados en la actualidad, otorga gran relevancia a este tipo de visitas ante la creciente presión de China, que ha restringido la participación internacional de la isla en los últimos años. EFE

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