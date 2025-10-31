Taiwán debe oponerse a la propuesta china de ‘un país, dos sistemas’, afirma líder isleño

Taipéi, 31 oct (EFE).- El presidente taiwanés, William Lai, instó este viernes a rechazar «la anexión, la agresión, la unificación forzada y la fórmula de ‘un país, dos sistemas'» planteada por China, después de que Pekín haya intensificado en los últimos días sus reclamos de soberanía sobre la isla.

«Reforzamos nuestra defensa nacional para proteger nuestra patria y mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Solo la fuerza puede traer una verdadera paz. Un acuerdo de paz no la traerá, y aceptar las exigencias de los agresores o renunciar a la soberanía tampoco lo hará», manifestó el mandatario desde una base militar en Hukou, al norte de Taiwán.

Estas declaraciones se produjeron pocos días después de que medios estatales chinos difundieran una serie de artículos en los que se exaltan los supuestos beneficios de la «reunificación» entre la isla y el continente, un proceso que, según Pekín, se llevaría a cabo bajo el modelo de ‘un país, dos sistemas’, actualmente vigente en las regiones semiautónomas de Hong Kong y Macao. EFE

