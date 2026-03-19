Taiwán denuncia la incursión de un buque chino cerca de la disputada isla de Pratas

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Taipéi, 19 mar (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán denunció este jueves la reciente incursión de un buque de la Guardia Costera china en aguas cercanas a la isla Pratas (Dongsha, en mandarín), un territorio bajo control de Taipéi situado a unos 310 kilómetros al sureste de Hong Kong.

En un comunicado, la autoridad marítima indicó que el barco ‘3102’ de la Guardia Costera china fue avistado a las 09:15 hora local del miércoles (01:15 GMT) en la zona, lo que llevó al despliegue del buque ‘Kaohsiung’ «para efectuar un seguimiento completo y proceder a su expulsión con firmeza».

La embarcación china ingresó en «aguas restringidas» de la isla Pratas en torno a las 09:40 horas del mismo día y el barco taiwanés le advirtió por radio de que sus acciones «afectaban gravemente al orden» de esta región.

«Bajo la firme interceptación, respuesta y presión continua de expulsión por parte de la Guardia Costera, el día 19 a las 10:55 horas el buque ‘3102’ se retiró de las aguas restringidas de nuestro país, a 35,9 millas náuticas (unos 66,4 kilómetros) al este de la isla Dongsha», señaló el comunicado.

Según la CGA, los guardacostas taiwaneses han repelido este año la incursión de tres buques chinos en las aguas restringidas de la isla Pratas, en lo que Taipéi considera parte de operaciones de acoso en la «zona gris» destinadas a «poner a prueba la capacidad de vigilancia, reconocimiento y respuesta permanente» de Taiwán.

«Frente a este tipo de acoso en ‘zona gris’ por parte de buques de la Guardia Costera china, (la CGA) expresa su enérgica condena y exhorta a China a cesar de inmediato todas las acciones de intrusión», sentenció el texto.

La isla Pratas es uno de los territorios controlados por Taiwán en el mar de China Meridional, unas aguas cuya soberanía Pekín reclama en su casi totalidad y por las que pasa alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial. EFE

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