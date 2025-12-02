Taiwán dice que interactuará con Honduras sin condiciones previas tras comicios generales

Taipéi, 2 dic (EFE).- El Gobierno taiwanés reafirmó este martes su intención de seguir interactuando con Honduras «sin condiciones previas» tras las elecciones generales del pasado domingo, en las que los dos principales candidatos, Nasry Asfura y Salvador Nasralla, expresaron su voluntad de restablecer relaciones diplomáticas con la isla autogobernada.

En una comparecencia de prensa recogida por la agencia CNA, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán, Hsiao Kuang-wei, afirmó hoy que el Ejecutivo «continuará prestando atención» a los resultados de los comicios hondureños y a la «situación política posterior».

«El Ministerio de Asuntos Exteriores considera seriamente y promueve activamente todo aquello que contribuya a aumentar la aportación de Taiwán a la comunidad internacional, elevar su estatus internacional y ampliar su espacio internacional», aseveró el vocero.

Hsiao subrayó que tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Honduras y China en 2023 el país centroamericano «no solo no obtuvo los beneficios esperados, sino que además ha enfrentado el colapso de su industria de camarones, graves problemas de desempleo y un rápido desequilibrio en el comercio bilateral».

El funcionario taiwanés recalcó que varios de los países que han cambiado su reconocimiento diplomático de Taipéi a Pekín «no han obtenido beneficios» y, en cambio, «han sufrido perjuicios».

En opinión del portavoz, este descontento pone de manifiesto la «intención maliciosa de China» de «socavar el espacio internacional de Taiwán», así como su «falta de voluntad para ayudar a otros países en su desarrollo económico y social».

Con el 57 % del escrutinio, según los últimos datos reportados por algunos medios locales antes de que la web del Consejo Nacional Electoral presentara problemas de acceso, Asfura tenía 749.022 votos (39,91 %), sacando una leve ventaja a Nasralla, que cuenta con 748.507 (39,89 %).

El retorno asegurado de la derecha abre la posibilidad de un eventual restablecimiento de las relaciones entre Tegucigalpa y Taipéi, después de que la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, las rompiera para estrechar vínculos con Pekín.

Tras la ruptura de relaciones con Honduras (2023) y Nauru (2024), Taiwán tan solo conserva el apoyo diplomático de doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

El espacio internacional de Taiwán se ha visto seriamente reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China, que considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

