Taiwán suspende visita del presidente Lai a Esuatini y apunta a presión de China

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Taipéi, 21 abr (EFE).- Taiwán suspendió este martes la visita que el presidente William Lai tenía previsto realizar esta semana a Esuatini después de que varios países africanos revocaran los permisos de sobrevuelo para su avión oficial, en un movimiento que Taipéi atribuyó a presiones de China.

El secretario general de la Presidencia, Pan Men-an, explicó en una comparecencia que Seychelles, Mauricio y Madagascar retiraron «de forma inesperada y sin justificación» las autorizaciones para el vuelo, lo que obligó a cancelar el viaje previsto de cinco días.

Pan afirmó, según la agencia de noticias CNA, que la decisión respondió a una «coerción económica» por parte de Pekín y la calificó de «sin precedentes», al señalar que es la primera vez que un presidente taiwanés se ve forzado a suspender una visita al extranjero por este motivo.

El viaje iba a ser el segundo desplazamiento internacional de Lai desde su toma de posesión en mayo de 2024 y tenía como destino Esuatini, el único aliado diplomático de Taiwán en África, donde estaba previsto que participara en actos oficiales junto al rey Mswati III.

El Gobierno taiwanés no precisó si el viaje será reprogramado, mientras que los países implicados en la revocación de los permisos no han detallado públicamente las razones de su decisión.

La última visita de un presidente taiwanés a Esuatini se remonta a septiembre de 2023, con un viaje de la entonces mandataria Tsai Ing-wen al país africano, que recibe una importante asistencia económica de Taipéi.

Taiwán, que cuenta con tan solo doce aliados diplomáticos en la actualidad, otorga gran relevancia a este tipo de visitas ante la creciente presión de China, que considera la isla como una «parte inalienable» de su territorio y ha restringido su espacio internacional en los últimos años. EFE

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