Takaichi rubrica un pacto político que allana su elección como mandataria de Japón

(Actualiza con la firma del acuerdo que oficializa la alianza)

Tokio, 20 oct (EFE).- La líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Sanae Takaichi, firmó este lunes un acuerdo con el opositor Partido de la Innovación (Ishin), un pacto que allana el camino de la política a convertirse en la nueva primera ministra del país asiático en la votación parlamentaria del martes.

Este acuerdo «marca un nuevo inicio para la economía japonesa», declaró Takaichi junto a los dos líderes de Ishin, Hirofumi Yoshimura y Fumitake Fujita, minutos antes de firmar el documento en directo frente a las cámaras.

La nueva alianza «nos brindará oportunidades para discutir con Takaichi sobre varios asuntos y de sacar a Japón adelante», señaló por su parte Yoshimura, que añadió que juntos harán a su país «mejor».

Ishin confirmó esta mañana que de momento su formación no ocupará ministerios en el nuevo Ejecutivo, pero también dejó claro que no apoyará al resto de la oposición para presentar un candidato alternativo. Esta promesa prácticamente asegura la victoria de la candidata del PLD en la votación de este martes.

El acuerdo entre Ishin y el partido gobernante pone fin a más de una semana de profunda incertidumbre política en Japón, tras la marcha del partido budista Komeito de la coalición con el PLD a raíz de la elección de Takaichi como nueva líder.

Takaichi, que dirige el partido desde su victoria en las primarias del 4 de octubre, va camino de convertirse en la primera mujer líder de un Gobierno japonés, después de la renuncia al frente del PLD y del Ejecutivo del actual mandatario, Shigeru Ishiba, a principios de septiembre.

La conservadora estaría al frente, sin embargo, de uno de los Gobiernos más débiles de la historia política de Japón, con una clara minoría en ambas cámaras del Parlamento que la obligaría a cooperar con la oposición para aprobar cualquier medida legislativa. EFE

