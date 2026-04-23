Talibanes piden a Pakistán acelerar la repatriación de refugiados entre crisis fronteriza

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Islamabad, 23 abr (EFE).- El embajador del Gobierno de facto talibán en Pakistán, Sardar Ahmad Shakeeb, pidió este jueves a las autoridades paquistaníes que aceleren el retorno de los refugiados afganos a su país natal, en medio de una campaña de deportaciones masivas que ha desatado una crisis humanitaria a lo largo de la tensa frontera común.

Según indicó la Embajada de Afganistán en Pakistán en X, Shakeeb discutió la situación de los refugiados afganos con el jefe de gobierno de la provincia paquistaní de Jáiber Pastunjuá, Muhammad Sohail Afridi, quien días antes había visitado un campo de refugiados en la frontera.

El embajador solicitó «la mejora de las instalaciones en (el campo de tránsito para emigrantes) Hamza Baba y otros campamentos, la pronta liberación de miles de refugiados varados en el puesto de control de Begyari y, en general, la aceleración del proceso general de repatriación de refugiados a Afganistán», afirmó.

Más de 2,1 millones de afganos han dejado Pakistán desde 2023, después de que Islamabad iniciara un «Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales».

Esta medida desencadenó una campaña sostenida de arrestos, redadas y deportaciones forzosas contra una población que, en gran medida, huyó a Pakistán precisamente para escapar del régimen talibán tras su toma del poder en 2021, buscando refugio ante el temor a represalias políticas o al colapso económico.

El regreso masivo de su población, impulsado tanto por las presiones desde Pakistán como por las expulsiones desde Irán, ha colapsado los servicios básicos y la disponibilidad de tierras en Afganistán, indicó un reporte de la ONU esta semana.

La situación para los retornados se ha agravado por el cierre ocasional de pasos fronterizos y escaramuzas entre fuerzas armadas de Pakistán y Afganistán, después de que el primero declarara una «guerra abierta» contra el país vecino, generando así una crisis humanitaria a lo largo de la Línea Durand. EFE

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