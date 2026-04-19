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Tallin dice que no permitirá uso de espacio aéreo para que Fico viaje a Rusia el 9 de mayo

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Berlín, 19 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, dijo este domingo que no dejará que el espacio aéreo de su país se use para viajar a Rusia, por lo que el primer ministro eslovaco, Robert Fico, no podrá volar sobre el país báltico para visitar Moscú el próximo 9 de mayo.

«Fico no volverá a recibir permiso para usar el espacio aéreo estonio para volar a Moscú y asistir al desfile del 9 de mayo, un evento destinado a glorificar al agresor», señaló el jefe de la diplomacia estonia en un comunicado en el que aludió a la invasión rusa en Ucrania.

«Le negamos esto el año pasado, y el mismo principio se aplica ahora», abundó Tsahkna.

El ministro abundó que la posición de Tallin no deja lugar a dudas, pues «ningún país usa nuestro espacio aéreo para fortalecer vínculos con Rusia en un momento en el que Rusia sigue violando las reglas internacionales y lleva a cabo una agresión contra Ucrania y la seguridad de Europa en su conjunto».

Estonia se suma así a las negativas que han dado Lituania y Letonia para que Fico use su espacio aéreo para el 9 de mayo, según recogió la radiotelevisión letona LSM.

El 9 de mayo Rusia celebra el llamado «Día de la Victoria», que conmemora la rendición de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial. EFE

smm/alf

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