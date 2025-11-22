TAP cancela sus vuelos comerciales a Venezuela hasta el martes tras la alerta de EE.UU.

Lisboa, 22 nov (EFE).- La aerolínea portuguesa TAP informó este sábado de que ha decidido cancelar un vuelo programado para hoy y otro para este próximo martes con destino a Venezuela después de recibir un aviso de las autoridades aeronáuticas estadounidenses de que no están garantizadas las condiciones de seguridad en ese país.

Una fuente oficial de TAP precisó en respuesta a EFE que han tomado esta decisión para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, «en conformidad con las recomendaciones internacionales». EFE

