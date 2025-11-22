TAP cancela vuelos comerciales a Venezuela hasta el 25 de noviembre tras alerta de EE.UU.

2 minutos

Lisboa, 22 nov (EFE).- La aerolínea portuguesa TAP informó este sábado que canceló un vuelo programado para hoy y otro para el próximo martes con destino a Venezuela después de recibir un aviso de las autoridades aeronáuticas estadounidenses de que no están garantizadas las condiciones de seguridad en ese país.

Una fuente oficial de TAP precisó en respuesta a EFE que han adoptado esta medida para garantizar la seguridad de los pasajeros y la tripulación, «en conformidad con las recomendaciones internacionales».

«TAP confirma que los vuelos TP170, previstos para el 22 y 25 de noviembre con destino a Venezuela, fueron cancelados. Esta decisión se deriva de la información emitida por las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, que indica que no están garantizadas las condiciones de seguridad en el espacio aéreo venezolano, especialmente en la región de información de vuelo de Maiquetía», explicó.

La fuente de la aerolínea, bajo control estatal y en proceso de reprivatización, aseguró que todos los pasajeros fueron informados de la cancelación de estos trayectos y podrán solicitar un reembolso.

Y añadió: «TAP lamenta el inconveniente causado y reitera que esta decisión es para garantizar la seguridad de los pasajeros y tripulación, en conformidad con las recomendaciones internacionales».

La cancelación de estos vuelos se produce después del aviso que emitió el viernes la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. instando a los vuelos comerciales a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa en la región».

Este aviso a las compañías aéreas con vuelos a Venezuela coincide con el nutrido despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Este sábado, Iberia también anunció su decisión de cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuando retoma sus operaciones. EFE

