Tarás Shevchenko, el poeta nacional de Ucrania, sigue inspirando la lucha contra Rusia

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 12 mar (EFE).- Tarás Shevchenko, el poeta y pintor nacional más importante de Ucrania, sigue siendo, 165 años después de su muerte, un poderoso símbolo de resistencia contra la agresión rusa, inspirando a los ucranianos en la guerra en curso.

«En cierto modo, fue el primer nacionalista de Ucrania», dijo a EFE Maksim, de 33 años, militar con permiso del frente del Donbás, en la exposición de pinturas de Shevchenko en la Galería de Arte Zenyk (ZAG) de Leópolis, uno de los numerosos actos celebrados esta semana para recordar al escritor y artista.

«Su arte trata sobre la lucha contra Rusia por nuestra libertad. Eso es exactamente lo que estamos haciendo ahora», subrayó el soldado en la exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 20 de junio y que ya ha atraído a más de 25.000 visitantes.

Una vida de promesas y sufrimiento

Nacido en marzo de 1814 en una familia de siervos, Shevchenko encarnó el surgimiento del arte nacional ucraniano moderno en medio de la opresión del Imperio ruso, que controlaba la mayoría de las tierras ucranianas en ese momento.

Su evidente talento como pintor lo llevó a San Petersburgo, donde destacados artistas notaron su trabajo y, en 1838, ayudaron a recaudar fondos para comprar su libertad a los 24 años.

Continuó su educación artística y se volcó en la poesía que contrastaba el romantizado pasado cosaco de Ucrania con la subyugación colonial del momento.

Después de regresar a Ucrania, sus esperanzas de una vida estable y de formar una familia se hicieron añicos en 1847.

Arrestado por su participación en la Hermandad de los Santos Cirilo y Metodio en Kiev -un círculo que defendía las libertades políticas y la igualdad, así como el renacimiento cultural ucraniano- y por versos satíricos que se burlaban de la familia del zar ruso, fue exiliado y obligado a prestar el servicio militar.

Pasó 10 años en lo que hoy es Kazajistán, sin poder escribir ni pintar, una restricción que describió como el castigo más severo y que desafió en secreto cuando pudo.

Un rico patrimonio

Shevchenko recuperó su libertad en 1857, pero murió sólo cuatro años después, a los 47 años, debido a su deteriorada salud.

Dejó un legado profundo: poesía y pinturas profundamente arraigadas en las tradiciones populares ucranianas que combinan técnicas clásicas con temas contemporáneos y una dura crítica al régimen imperial de Rusia, al que llamó «una prisión de naciones».

«Para todos los ucranianos, Shevchenko es el bardo de nuestro pueblo», declaró a EFE la musicóloga Stefania Oliynik, de 35 años, en la exposición de Leópolis.

«Captó vívidamente los problemas de desigualdad social y la situación apátrida que padecían los ucranianos», aseveró.

En obras que abarcan desde escenas míticas hasta paisajes de Ucrania y Kazajistán, retratos de gente común y autorretratos, Shevchenko fusionó el realismo y el romanticismo. Algunos estudiosos incluso ven elementos del surrealismo.

Para Oliynik, hay un motivo recurrente que destaca: árboles dañados pero resilientes.

Las ramas rotas pero los troncos robustos representan la capacidad de Ucrania de sobrevivir a pesar de la opresión, explicó Jristina Beregovska, directora de la Galería de Arte Zenyk.

Su pintura icónica, Katerina (1842), ilustra a la heroína de su poema del mismo nombre: una joven ucraniana seducida y abandonada por un soldado ruso, lo que lleva al embarazo, la vergüenza y el suicidio.

Su digno sufrimiento evoca a la Madonna Sixtina de Rafael y, según Beregovska, sirve como una alegoría del poder imperial que destruye a la nación subyugada, «no sólo políticamente, sino también emocionalmente».

Inspirando la resistencia de hoy

A pesar de las tragedias de su propia vida, Shevchenko es recordado como un defensor inquebrantable de la libertad. Su poesía, en particular, cobró nueva vida durante la invasión rusa actual.

Imágenes icónicas, compartidas esta semana por el principal general de Ucrania, Oleksandr Sirski, muestran a soldados ucranianos retirando una pancarta rusa que proclamaba que los ucranianos y los rusos son «un solo pueblo» y revelando una valla de Shevchenko durante la contraofensiva de Járkov en 2022.

Las tropas ucranianas se filmaron leyendo su famosa exhortación desde esa pancarta en la ciudad de Balaklia: «Luchen y vencerán».

Los mismos versos son recitados por Artem Projoda, de la 82ª Brigada, en una iniciativa viral donde decenas de soldados grabaron lecturas de poemas de Shevchenko desde el frente.

«Estos poemas no sólo suenan para nosotros, sino también para quienes vivirán después de nosotros», dijo Olena Zhivko, directora de la ONG Unión de Voluntarios. «Ya forman parte de la historia de nuestra lucha, nuestra indomabilidad y nuestra cultura». EFE

