TEDH avala decisión de España sobre la prisión preventiva de Junqueras, Turull y Sánchez

2 minutos

París, 6 nov (EFE).- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón este jueves a la justicia española por restringir los derechos políticos de los independentistas catalanes Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras cuando estuvieron en prisión preventiva durante el llamado ‘procés’.

En los tres casos, el tribunal no observa ningún elemento de «ilegalidad o arbitrariedad» en las decisión jurídicas que motivaron el ingreso provisional de Sánchez, Turrul y Oriol Junqueras en la cárcel.

Además, la corte constata en su sentencia de 51 páginas, que los tres demandantes eran «objeto de procesamientos penales por delitos graves», por lo que «no podía razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción».

Los tres demandantes consideraban que los tribunales españoles no protegieron sus derechos al impedirles participar en la campaña de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017.

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto.

El Tribunal de Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de «un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica, por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país».

Turull fue puesto en prisión preventiva el 23 de marzo de 2018, un día antes de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente de la Generalitat y un día antes de que se celebrara la segunda, a la que no pudo asistir.

Unos meses más tarde, el 14 de mayo, Quim Torra fue investido en segunda votación con una mayoría simple. EFE

