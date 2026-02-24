Telefónica anuncia pérdidas en 2025 por los recortes de empleo y la venta de filiales en Latinoamérica

La compañía española de telecomunicaciones Telefónica, en pleno giro estratégico, anunció el martes una pérdida neta de 4.320 millones de euros (unos 5.080 millones de dólares) en 2025, por el costo de su plan de recortes de empleo y la venta de filiales en América Latina.

Telefónica «registra un resultado neto negativo de 4.318 millones de euros en 2025 derivado de factores no recurrentes (…) y por el impacto de las desinversiones» en América Latina, explicó la empresa en un comunicado.

Entre los «factores no recurrentes» figura el importante plan aprobado a finales de diciembre con los sindicatos y que prevé la supresión de más de 5.000 puestos de trabajo, que supuso 2.050 millones de euros de pérdidas, precisó Telefónica.

El Gobierno español del socialista Pedro Sánchez se mostró en desacuerdo y consideró «inadmisible» esa restructuración.

Las ventas de la filiales de Telefónica en Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador le generaron pérdidas en sus operaciones del orden de 2.270 millones de euros, afirmó la compañía.

No obstante, el gigante español de las telecomunicaciones, dirigido por Marc Murtra desde enero de 2025, celebró «el impulso» que observaron las operaciones en el cuarto trimestre de 2025, lo que permitió que su facturación anual aumentara un 1,5% con respecto a 2024, hasta los 35.120 millones de euros.

El operador, que aspira a convertirse en un actor clave del sector tecnológico europeo en los próximos años, planea unos ahorros totales de hasta 2.800 millones de euros en 2028 y 3.000 millones en 2030.

Telefónica, privatizada en 1997 pero aún participada en un 10% por el Estado español, está inmersa en un importante giro estratégico destinado a concentrarse en sus cuatro principales mercados: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.

Tras el cierre del ejercicio 2025, Telefónica anunció en febrero la venta de su filial en Chile por 1.215 millones de dólares, otro paso más en el plan de salida de América Latina, antaño uno de sus mercados preferentes pero donde enfrenta una competencia feroz y pérdidas de cuota de mercado.

