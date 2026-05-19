Temas del día de EFE Internacional del 19 de mayo de 2026 (14:00 horas)

18 minutos

DESTACADOS

CHINA RUSIA

Pekín – El presidente ruso, Vladímir Putin, llega este martes a Pekín, apenas cuatro días después de la visita del mandatario estadounidense, Donald Trump, y con una agenda centrada en la coordinación ante crisis internacionales, el refuerzo de una asociación presentada como factor de «estabilidad» y la esperanza de vender más petróleo y gas a China.

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– Se han enviado unas claves/cronología sobre los últimos hitos de las relaciones entre China y Rusia.

IRÁN GUERRA

Bruselas – La Comisión Europea presenta su esperado plan de acción sobre fertilizantes, en el contexto del impacto de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán.

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– El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre el papel que puede tener la UE en las crisis en Oriente Medio. (Texto) (Vídeo)

– El Consejo de Seguridad se reúne de nuevo para tratar la situación en Oriente Medio. (Texto)

ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Jerusalén/Roma – Una decena de barcos de la flotilla humanitaria sigue navegando este martes hacia Gaza, después de que las Fuerzas Armadas de Israel interceptaran el lunes más de una treintena de embarcaciones y mantenga detenidos a decenas de activistas de la Flotilla de solidaridad.

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ESPAÑA CANADÁ

Ottawa – El rey de España Felipe VI llega a Ottawa para iniciar un viaje oficial de tres días a Canadá, acompañado del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en un momento en el que el país norteamericano busca reducir su dependencia con EE.UU.

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi – El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ha resultado en al menos 131 muertes sospechosas y 513 casos también sospechosos de la enfermedad, informó el Gobierno congoleño, que previamente había cifrado en 116 ese número de fallecidos.

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– El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, califica de «alarmante» la «magnitud y rapidez» con que se propaga el brote de ébola en la República Democrática del Congo. (Texto) (Vídeo) (audio)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – La candidata al Óscar Renate Reinsve protagoniza la película noruega ‘Fjord’, que se presenta este martes en la competición oficial de Cannes, al igual que la cinta francesa ‘L’inconnue’, de Arthur Harari, en una jornada en la que el equipo de ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, pasará por la alfombra roja para el estreno de gala del filme.

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– El realizador danés Nicolas Winding Refn presenta en una proyección especial ‘Her Private Hell’, su primera película desde hace una década.

– El mexicano Bruno Santamaría Razo estrena en la Semana de la Crítica de Cannes ‘Seis meses en el edificio rosa con azul’.

ADEMÁS

CUBA EEUU | La Habana – Cuba sigue atravesando una dura crisis energética sin solución a la vista mientras Estados Unidos redobla la presión sobre el gobierno con nuevas sanciones económicas y sin que las incipientes conversaciones entre ambas administraciones hayan arrojado un resultado claro. (Texto)

EEUU TIROTEO | Los Ángeles – El FBI y la Policía local buscan esclarecer los motivos detrás del tiroteo contra una mezquita en San Diego, California, en el que murieron tres personas además de los dos atacantes, ambos adolescentes, en una investigación que de manera preliminar evalúa los hechos como un crimen de odio. (Texto) (Foto) (Video) (audio)

UCRANIA GUERRA | Kiev/Moscú – Una amplia gama de drones de ataque ucranianos de larga distancia amenazan el corazón del poder ruso en Moscú y ponen a tiro de las fuerzas de Kiev objetivos estratégicos rusos hasta ahora inexpugnables. (Texto)

– El Consejo de Seguridad de la ONU aborda la situación en Ucrania.

JUVENTUD DEMOCRACIA | Brasilia – El foro ‘Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud’, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE, debate los desafíos que afronta la democracia en la perspectiva de los jóvenes de Brasil y de otros países de América Latina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HANTAVIRUS CRUCERO | – Santiago de Chile.- El hantavirus es una «enfermedad huérfana», que ha generado poco interés a lo largo de la historia, pero un grupo de científicos chilenos lleva desde 2014 desarrollando una vacuna basada en anticuerpos que ha dado resultados prometedores en roedores y que ahora necesita una financiación millonaria para poder probarse en humanos. Nuevo (foto)(video) (audio)

EEUU GOOGLE | Mountain View (EE. UU.) – Google inaugura en Mountain View (EE.UU) su conferencia anual de desarrolladores, el gran escaparate tecnológico del gigante tecnológico, que desde su inauguración en 2008 se ha convertido en una mezcla de feria tecnológica, festival futurista y declaración de intenciones de Silicon Valley. (Texto) (Foto) (Vídeo) (audio)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:15h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- La francesa ‘L’inconnue’ aspira a la Palma de Oro de 2026 y su equipo, encabezado por el realizador Arthur Harari, ofrece una rueda de prensa en Cannes. (Texto) (Foto)

11:30h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- Con un reparto liderado por la nominada al Oscar Renate Reinsve, el equipo de la aspirante noruega a la Palma de Oro ‘Fjord’ ofrece una rueda de prensa en Cannes. (Texto) (Foto)

12:00h.- Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

12:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Pase de prensa previo para presentar la exposición dedicada al pintor inglés James McNeill Whistler. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Estrasburgo.- UE FERTILIZANTES.- La Comisión presenta su esperado plan de acción sobre fertilizantes, en el contexto del impacto de la crisis en Oriente Medio, para asegurar el abastecimiento, controlar los precios y reducir la dependencia de las importaciones. (Texto) (Vídeo) (foto)

12:00h.- Estrasburgo.- UE AGRICULTURA.- El Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca) organiza una acción en Estrasburgo (Francia) coincidiendo con la presentación del plan de acción europeo sobre los fertilizantes. (Texto)

12:00h.- Estrasburgo.- PARTIDOS SALF.- El Parlamento Europeo vota la retirada de la inmunidad parlamentaria del líder de ‘Se Acabó la Fiesta’, Luis ‘Alvise’ Pérez, por supuesta financiación ilegal de su partido. (Vídeo)

12:45h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El danés Nicolas Winding Refn explica en una conferencia de prensa los detalles de ‘Her private hell’, su última película, estrenada en Cannes fuera de competición. (Texto) (Foto)

14:00h.- Fráncfort.- BCE FED.- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, y el miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) Christopher J. Waller participan en un Foro de investigación internacional sobre política monetaria.

14:00h.- Berlín.- UE COMERCIO.- El comisario europeo de comercio, Maroš Šefčovič, participa por videoconferencia en un foro político organizado por la cadena WDR en Berlín.

14:00h.- Lisboa.- EUROPA PREMIO.- El Parlamento de Portugal, en Lisboa, acoge la ceremonia de entrega de la 31ª edición del Premio Norte-Sur del Consejo de Europa, que reconoce a personalidades e instituciones por su contribución ejemplar a la defensa de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, así como a la promoción del diálogo intercultural y de la solidaridad entre el Norte y el Sur. (Texto)

14:10h.- Fráncfort.- BCE SUPERVISIÓN.- La presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), la alemana Claudia Buch, da un discurso en una conferencia sobre integración financiera europea organizada por AFME (Asociación para los Mercados Financieros en Europa).

16:00h.- Estrasburgo.- IRÁN GUERRA.- El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre el papel de la UE en las crisis en Oriente Medio. (Texto) (Foto) (vídeo)

17:00h.- Estrasburgo.- UE CUBA.- El Parlamento Europeo debate con la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, sobre la crisis política y situación humanitaria en Cuba. (Texto) (Foto) (vídeo)

19:00h.- Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El equipo del filme ‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, desfila por la alfombra roja de Cannes antes de la proyección de gala de la película, que se presentará en rueda de prensa el miércoles y que está protagonizada por Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón y Leonardo Sbaraglia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA ESCULTURA.- La Galería Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Roma dedica al artista y escultor uruguayo Pablo Atchugarry (Montevideo, 1954) la exposición «Scolpire la Luce» (Texto) (Foto)

Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Una amplia gama de drones de ataque ucranianos de larga distancia amenazan el corazón del poder ruso en Moscú y ponen a tiro de las fuerzas de Kiev objetivos estratégicos rusos hasta ahora inexpugnables. (Texto)

Moscú.- AZERBAIYÁN FORO URBANO.- Azerbaiyán acoge del 17 al 22 de mayo el Foro Urbano Mundial (WUF), la conferencia global líder en el mundo sobre urbanización organizada por Naciones Unidas (Texto)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El cineasta Ron Howard presenta en Cannes, fuera de competición, el documental ‘Avedon’, sobre el legendario fotógrafo de moda Richard Avedon. (Texto)

París.- C.EUROPA PRISIONES.- El Consejo de Europa publica las estadísticas de 2025 sobre los internos en las cárceles de los países miembros.

París.- G7 FINANZAS.- Reunión de ministros de Finanzas del G7, con la participación de los gobernadores de los bancos centrales. (texto)

Cannes.- FESTIVAL CANNES.- El mexicano Bruno Santamaría Razo estrena en la Semana de la Crítica de Cannes ‘Seis meses en el edificio rosa con azul’, un filme en el que se enfrenta a los huecos de su propia memoria, marcada por el diagnóstico de sida de su padre cuando era un niño. (Texto) (Foto)

Oslo.- NORUEGA INDIA.- El primer ministro de la India, Narendra Modi, participa en la tercera cumbre Nórdica-India que reúne también a los líderes de Dinamarca, Finlandia y Suecia, además de Noruega y la India. (Texto) (Foto)

París.- CONFERENCIA TERRORISMO.- Conferencia internacional sobre la lucha contra la financiación del terrorismo y sus vínculos con el narcotráfico, en paralelo a la ministerial de Finanzas del G7. (texto)

América

Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de abril. (Texto)

Brasilia.- JUVENTUD DEMOCRACIA.- El foro ‘Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud’, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE, debate los desafíos que enfrenta la democracia en la perspectiva de los jóvenes de Brasil y de otros países de América Latina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ottawa.- ESPAÑA CANADÁ.- Felipe VI llega a Ottawa donde inicia un viaje oficial de tres días a Canadá, acompañado del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ottawa.- ESPAÑA CANADÁ.- Felipe VI se reúne con la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien ofrecerá posteriormente una cena en honor del rey. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU CIENCIA.- El museo Science Frost de Miami aprovecha que la ciudad será anfitriona del Mundial de Fútbol con una nueva exposición sobre la ciencia detrás de los deportes extremos, con experiencias interactivas de escalada y velocidad, e investigación sobre el desempeño de los atletas élites. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con el testimonio de su hija menor, Jana Mardona, quien en el primer proceso judicial -anulado en 2025- apuntó contra el médico de cabecera de su padre como responsable de que el astro fuera tratado durante sus últimos días en una vivienda y no en una clínica. (Texto) (Foto) (Video)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- La participación de los jóvenes colombianos en la política creció después del estallido social de 2021, aunque el 18 % de ellos dejó de expresar públicamente sus opiniones por miedo a «convertirse en víctima» del conflicto armado, según un estudio del Observatorio Javeriano de Juventud de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. (Texto)

Nueva York.- UCRANIA GUERRA .- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva reunión sobre la guerra en Ucrania.

Quito.- ECUADOR PETRÓLEO.- La plataforma de afectados por la contaminación del caso Chevron realiza una rueda de prensa para alzar su voz contra un primer pago realizado por el Gobierno de Ecuador a la petrolera, que ganó el arbitraje al Estado ecuatoriano para ser indemnizada por daños y perjuicios. (Texto)

Lima.- PERÚ DEFENSA.- Perú presenta la plataforma tecnológica de su Sistema de Vigilancia Amazónica y Nacional (Sivan), cuyo propósito es crear un escudo de seguridad y control multicapa del espacio aéreo y del territorio nacional. (Texto)

Quito.- ECUADOR MINERÍA.- La Cámara de Minería de Ecuador (CME) presenta las últimas cifras del sector, consolidado como el tercero en exportaciones del país. (Texto)

Nueva York.- EEUU PUERTO RICO.- La organización del Desfile Nacional del Día de Puerto Rico en Nueva York anuncia este martes los homenajeados, tributos culturales y principales detalles de su 69ª edición durante una rueda de prensa en la que participarán representantes de la entidad y figuras del ámbito cultural y mediático. (Texto)

Washington.- EEUU LATINOAMÉRICA.- El subsecretario de Estado de los EEUU, Christopher Landau, examina con líderes políticos y comerciales de la región la reconfiguración en las relaciones con América Latina en la 56 edición de la Conferencia de Washington sobre las Américas. (Texto)

Nueva York.- EEUU ARTE.- Sotheby’s celebra una subasta de arte moderno encabezada por un ‘Arlequín’ cubista de Picasso valorado en 40 millones de dólares, un Van Gogh paisajístico de hasta 35 millones, y un Kandinsky estimado entre 12 y 18 millones. (Texto) (Foto)

Nueva York.- TECNOLOGÍAS APPLE.- El 19 de mayo de 2001, Apple desafió las convenciones del mercado con la apertura simultánea de sus dos primeras tiendas físicas en Tysons Corner (Virginia) y Glendale (California), y 25 años después aquel experimento para acercar su modelo Macintosh al consumidor se ha convertido en una red de 272 establecimientos en Estados Unidos, en un contexto en el que el auge del comercio digital ha marcado un cambio de ciclo para la firma de Cupertino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- ANTHROPIC JUICIO.- El Tribunal de Apelación de Washington escucha nuevos argumentos de las partes en el litigio presentado por la firma de inteligencia artificial Anthropic contra el Pentágono por el veto a la compañía, a la que este departamento considera un riesgo de seguridad nacional por no tener acceso total a su modelo de IA. (Texto)

Ciudad de Panamá.- CENTROAMÉRICA LITERATURA.- Inauguración oficial este martes del festival literario Centroamérica Cuenta en Panamá, que contará con la participación de su fundador, el premio Cervantes nicaragüense Sergio Ramírez, en una edición a la que asistirán a lo largo de la semana, entre otros, el premio Pulitzer estadounidense-dominicano Junot Díaz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DESAPARECIDOS.- El Parlamento de Uruguay homenajea a los exlegisladores Zelmar Michellini y Héctor Gutiérrez Ruíz, opositores a la dictadura cívico-militar que fueron asesinados 50 años atrás en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS JUSTICIA.- Un tribunal de Honduras dará a conocer el fallo del juicio contra el estadounidense Gilbert Reyes, acusado por el asesinato en enero de 2024 de tres mujeres en la isla de Roatán, en el Caribe del país centroamericano. (Texto)

La Paz – BOLIVIA PROTESTAS – Seguimiento a más de 13 días de protestas contra varias reformas del Gobierno y pedidos para la renuncia del presidente Rodrigo Paz. (Texto) (Foto) (Video)

Oriente Medio

Trípoli.- LIBIA ALEMANIA.- V edición del Foro Económico Libio-Alemán en Trípoli, con la participación de una delegación de alto nivel formada por funcionarios de varios ministerios el país europeo.

África

Nairobi.- ONU CONSTRUCCIÓN.- El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) publica un informe sobre los avances del sector de la construcción a nivel mundial para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA RUSIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, llega a China para realizar una visita oficial, justo una semana después de la efectuada al país asiático por su homólogo estadounidense, Donald Trump. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN BRASIL.- El ministro de Exteriores brasileño, Mauro Vieira, realiza una visita de tres días a Japón, durante la que mantendrá un encuentro con su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi.

Tokio.- JAPÓN ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, visita Japón para reunirse con la primera ministra, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, además de participar en la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema para la Coordinación de Naciones Unidas (JJE), que se celebrará por primera vez en Asia.

Manila.- EEUU FILIPINAS SINGAPUR.- El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de EE.UU., Jacob Helberg, inicia en FIlipinas una gira asiática que le llevará también a Singapur hasta el 21 de mayo, donde se reunirá con unirá con funcionarios gubernamentales, representantes del sector privado y otros Estados miembros de la ASEAN.

Shanghái.- CHINA ESPAÑA.- Segunda jornada de la feria SIAL en Shanghái, una de las ferias de innovación alimentaria más importantes del mundo, que cuenta este año con una destacada presencia española que busca expandir su mercado en el gigante asiático.

Pekín.- CHINA ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, continúa su visita a China. (Texto)

Bangkok.- RD CONGO ÉBOLA.- Varios países del Sudeste Asiático, entre ellos Tailandia, Indonesia y Filipinas, han anunciado el refuerzo de medidas aeroportuarias ante el nuevo brote de ébola en el este de la RD del Congo. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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