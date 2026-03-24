Temas del día de EFE Internacional del 24 de marzo de 2026 (19.00 horas)

15 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén – El desmentido de Irán de que haya «negociaciones» con EE.UU. y el nombramiento de uno de los representantes del ala dura del régimen como nuevo responsable del Consejo de Seguridad iraní han enfriado las expectativas de una desescalada, mientras continúan los bombardeos y vuelve la incertidumbre económica.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

– El petróleo brent vuelve a superar los 100 dólares ante dudas sobre la posible desescalada, aunque los mercados discurren por el momento planos.

(Texto)

– Israel consolida su ocupación del sur del Líbano. Su ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró este martes que el Ejército controlará los puentes restantes sobre el río libanés Litani, así como el área sureña del Líbano que discurre hasta el mismo.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Ministerio libanés de Asuntos Exteriores anunció este martes que retira las credenciales al embajador iraní designado, Mohamad Reza Sheybani, y le dio de plazo hasta el domingo para abandonar el país.

(Texto)

– La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, acusó este martes a Israel de estar repitiendo en sus ofensivas paralelas contra el Líbano e Irán el mismo «modus operandi» que utilizó para destruir Gaza, y ello con la «complicidad» del resto de países, en particular los occidentales.

(Texto) (Audio) (Vídeo)

– El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a reunirse en Naciones Unidas para tratar la situación en Oriente Medio.

(Texto)

(Se ha enviado a las 19.05 horas el último resumen: Irán enfría el posible diálogo y nombra a «un duro» como encargado de seguridad: Día 25)

DINAMARCA ELECCIONES

Copenhague – El 29,8 % de los daneses había votado en las elecciones generales de este martes a las 11.00 GMT, una décima menos que en los anteriores comicios de 2022, según un estudio realizado por la agencia Ritzau en colegios electorales de todo el país.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

EEUU CUBA CONVOY

La Habana – El barco insignia del Convoy Nuestra América llegó este martes a La Habana, tras cuatro días de navegación, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por esta iniciativa solidaria con Cuba y crítica con el bloqueo petrolero de EE.UU.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

VENEZUELA EEUU

Caracas – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, auguró este martes que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobará esta semana la nueva ley de minas, que se encuentra en la fase de segunda discusión y que podría abrir la inversión privada y extranjera. Además, informó de que que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales.

(Texto) (Foto) (Video)

AUSTRALIA UE

Sídney (Australia).- Australia y la Unión Europea firmaron este martes un acuerdo de libre comercio tras casi una década de negociaciones, un pacto que, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de viaje en el país austral, cuenta a un mundo «cambiante» que «el comercio abierto ofrece resultados positivos», y firmaron a su vez una asociación en seguridad y defensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se han enviado a las 12.24 horas unas claves sobre el pacto: Carne y tierras raras para Europa, coches para Australia).

(Texto)

(Se ha enviado a las 10.35 horas una panorámica sobre los últimos acuerdos de libre comercio entre la UE y Asia-Pacífico).

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Rusia atacó este martes a plena luz del día el centro de Leópolis, una ciudad ucraniana situada a solo 70 kilómetros de la frontera con Polonia, miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, en un bombardeo en el que resultaron heridas al menos 13 personas y que dañó un edificio protegido por la Unesco, informaron las autoridades locales.

(Texto))(Foto)(Vídeo)

UE INMIGRACIÓN

La Haya – Las mafias han convertido la desesperación de los migrantes en un negocio global de miles de millones, y Europol contraataca con la creación de un centro especializado que apunta directamente al dinero, el rastro digital y las redes criminales que operan detrás de cada travesía mortal hacia Europa.

(Texto)

ITALIA JUSTICIA

Roma – Tras el fracaso de su reforma judicial en las urnas, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, digiere una amarga derrota que le coloca en una delicada posición en la recta final de su mandato, mientras los partidos de la oposición se preparan ya para las elecciones generales.

(Texto) (Foto)

COLOMBIA ACCIDENTE

Bogotá – El número de muertos en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ocurrido el lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, subió a 68 tras el hallazgo sin vida este martes de dos de los cuatro desaparecidos, informó el alcalde de ese municipio, Luis Emilio Bustos.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

AFGANISTÁN PAKISTÁN

Kabul/ Islamabad – El Gobierno de facto de los talibanes denunció este martes nuevos ataques de Pakistán contra zonas fronterizas de su territorio, apenas unas horas después del fin de la tregua de cinco días.

(Texto)

ARGENTINA DICTADURA

Buenos Aires – Argentina inició este martes una jornada de movilizaciones por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con actos y concentraciones en distintos puntos del país para recordar a las víctimas de la última dictadura militar (1976-1983) a 50 años de su inicio.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Concentración en Madrid con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura en Argentina.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

FÍSICA PARÍCULAS

Ginebra – Un equipo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) ha logrado este martes transportar con éxito en un camión una nube de antiprotones, algo que la prestigiosa institución considera un «hito mundial» y un gran paso hacia el estudio de la antimateria, muy difícil de conservar.

(Texto) (Foto)

ESPACIO NASA

Washington – La agencia espacial estadounidense NASA anunció este martes un ambicioso plan de 20.000 millones de dólares para acelerar el regreso a la Luna en 2028, realizar alunizajes tripulados cada seis meses y construir un base lunar permanente en los próximos siete años.

(Texto) (Foto)

GINO PAOLI

Roma – El cantante Gino Paoli, uno de los más famosos de la música italiana por canciones como ‘Sapore di sale’ o ‘Senza fine’, ha fallecido este martes a los 91 años de edad, según ha confirmado la familia.

(Texto) (Foto)

(Se ha enviado perfil a las 13.44 horas)

LOUVRE RUBENS

París – El Museo del Louvre emprenderá a partir de otoño el proyecto de restauración más ambicioso de su historia con los 24 cuadros de gran formato que componen el ciclo de María de Médici, de Peter Paul Rubens, encargado por la viuda de Enrique IV de Francia en 1621 y considerado una de las series más importantes del Barroco.

(Texto) (Foto)

DARIO FO

Roma – Se cumplen cien años del nacimiento del dramaturgo y Nobel de Literatura italiano Dario Fo y su hijo, Jacopo Fo, recuerda algunos episodios de su vida en una entrevista con EFE: «A mis padres les odiaron por motivos políticos y por envidia», asegura. Por Gonzalo Sánchez.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Enviado a las 11.25 horas)

– Se enviará también una información sobre los actos en Italia y en el extranjero, en países como España, con los que se recordará el legado artístico y social de Dario Fo.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- La Haya.- UE INMIGRACIÓN.- La oficina europea de policía, Europol, presenta el nuevo Centro Europeo contra el Tráfico de Inmigrantes. (Texto)

14:30h.- Bruselas.- UE EURO DIGITAL.- El miembro del Banco Central Europeo (BCE) responsable del euro digital, Piero Cipollone, discute la marcha del proyecto con los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

15:00h.- Bruselas.- ESPAÑA VIVIENDA.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate quejas ciudadanas sobre la okupación en España

15:00h.- Bruselas.- VIOLENCIA MACHISTA.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debate quejas ciudadanas sobre los fallos que se produjeron en el sistema de pulseras de control telemático a maltratadores

17:30h.- Bruselas.- CATALUÑA UE.- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni presenta en Bruselas el Plan Barcelona Europa, una hoja de ruta destinada a reforzar la presencia de la ciudad en las instituciones europeas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- BAD BUNNY.- Debate en Casa de América sobre «El efecto Bad Bunny: orgullo hispano e impacto cultural en Estados Unidos». (Texto)

18:30h.- Madrid.- ARGENTINA DICTADURA.- Concentración con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura en Argentina. (Texto)

19:00h.- Londres.- R.UNIDO ARGENTINA.- La organización Argentina Solidarity entrega en la embajada de su país en Londres una carta con miles de firmas de repudio del golpe de estado de 1976, al cumplirse este año el 50 aniversario de aquellos hechos. (Texto) (Vídeo)

19:30h.- Madrid.- DUQUESA DE ALBA.- Cayetano Martínez de Irujo presentará el libro ‘La última duquesa’, un homenaje a Cayetana de Alba en el centenario de su nacimiento.

Copenhague.- DINAMARCA ELECCIONES.- Dinamarca celebra elecciones generales anticipadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA VIETNAM.- El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, se reúne este lunes con su homólogo vietnamieta, Pham Minh Trinh, quien se encuentra de visita oficial en Rusia. (Texto)

Ginebra.- ISRAEL PALESTINA.- La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ofrece una conferencia de prensa en la sede europea de la ONU en Ginebra. (Texto) (Vídeo)

Madrid.- ARGENTINA LITERATURA.- Entrevista con la escritora argentina Selva Almada (Texto) (Foto)

América

13:00h.- Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central divulga el acta de la reunión de la semana pasada en que definió la nueva tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana. (Texto)

14:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Trump permite más trabajadores agrícolas migrantes pero con un salario hasta 32 % menor (Texto)

15:15h.- Washington.- EEUU JUSTICIA.- Testifican ante el Senado de EE.UU. agentes del FBI despedidos por investigar los supuestos intentos de Donald Trump para revertir las elecciones de 2020.

16:00h.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, preside una reunión de su coalición Fostering the Future Together, destinada a empoderar a la infancia

16:00h.- Caracas.- VENEZUELA AMNISTÍA.- La ONG Fundaredes convoca a una rueda de prensa para declarar sobre la negación de la amnistía a su director, Javier Tarazona, excarcelado en febrero pasado tras más de cuatro años en prisión acusado de varios delitos, entre ellos terrorismo. Palacio de Justicia (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la inflación de la primera quincena de marzo. (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto de Estadística y Geografía de México presenta el Indicador Global de la Actividad Económica de enero. (Texto)

19:00h.- Caracas.- VENEZUELA EEUU.- La Asamblea Nacional de Venezuela celebra una nueva sesión con la ley de minas y de aceleración de trámites para incentivar la inversión extranjera pendientes en agenda, mientras sigue avanzando con el proceso para designar a un nuevo fiscal general y defensor del Pueblo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Nueva York.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a reunirse para tratar la situación en Oriente Medio

20:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ARTE.- Presentación de la exposición ‘Atrapados en sus territorios’, que a través del arte cuenta las historias que el conflicto armado colombiano «no ha dejado salir». Universidad EAN (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Asunción.- CUBA EEUU.- Convocan en la capital paraguaya, Asunción, a una manifestación en respaldo a Cuba, isla que soporta un bloqueo energético impuesto por el gobierno del estadounidense Donald Trump Plaza de la Democracia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima – PERÚ ELECCIONES – Doce de los 36 candidatos presidenciales de Perú participan en un debate electoral, a menos de tres semanas de las elecciones generales del 12 de abril. (Texto) (foto) (Video)

Ciudad de México – MÉXICO UNESCO – En el marco de la conmemoración de sus 80 años la Unesco presenta la Estrategia País 2026-2031, con el actor Gael García como embajador de Buena Voluntad y la participación especial de la actriz Yalitza Aparicio, entre otras personalidades. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de Panamá – PANAMÁ CANAL – La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) convoca a periodistas para exponer los últimos detalles del proyecto del embalse en el Río Indio, una iniciativa estratégica para garantizar la seguridad hídrica y operativa de la vía interoceánica. (texto) (foto) (vídeo)

Asunción – PARAGUAY ESPAÑA – El presidente del Senado español, Pedro Rollán, visita Paraguay para impulsar el Foro Parlamentario Iberoamericano de octubre próximo, que precederá a la Cumbre de jefes de Estado y de jefes de Gobierno de noviembre en Madrid. (Texto) (Foto) (Video)

Washington.- EEUU CUBA.- Base Naval de Guantánamo (Cuba).- La base naval de EE.UU en Guantánamo, uno de los enclaves militares más antiguos y controvertidos del Caribe, podría ocupar un papel central en el caso de un ataque contra Cuba. (Texto)

Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA UE.- Representantes de 33 países de América Latina y el Caribe se dan cita en Panamá como parte del Encuentro Anual de Euroclima 2026, una plataforma de alto nivel que impulsará el diálogo birregional en materia de acción climática y cooperación ambiental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DICTADURA.- Se cumplen 50 años del golpe de Estado contra el Gobierno de María Estela Martínez de Perón, que dio paso a la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- TAURUS RESULTADOS.- La empresa brasileña Taurus, uno de los mayores fabricantes de pistolas del mundo, divulga sus resultados referentes al ejercicio de 2025. (Texto)

Campo Grande.- ONU ESPECIES MIGRATORIAS.- La decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15) organizada por el Gobierno de Brasil en la ciudad de Campo Grande entre el 23 y el 29 de marzo de 2026.

África

Accra.- GHANA UE.- La Unión Europea y Ghana firman un acuerdo de defensa y seguridad para fortalecer la cooperación en seguridad regional, lucha contra el extremismo y gobernanza. (Texto)

Johannesburgo.- SUDÁFRICA MUGABE.- Bellarmine Chatunga Mugabe, hijo menor del fallecido expresidente zimbabuense Robert Mugabe y acusado de intento de asesinato, comparece de nuevo ante un tribunal de Johannesburgo (Sudáfrica). (Texto)

Nairobi.- KENIA VIOLENCIA POLICIAL.- La plataforma keniana Missing Voices (‘Voces Perdidas’), integrada por ONG como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), publica este martes su informe anual sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Policía en este país africano. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245