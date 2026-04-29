Temas del día de EFE Internacional del 29 de abril de 2026 (09:00 horas)

23 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – La reapertura del estrecho de Ormuz sigue en el aire entre las exigencias de los países del golfo, la predisposición de Irán y las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que el régimen de los ayatolás lo necesitan para no colapsar dos meses después del inicio de la guerra contra Teherán.

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CRONICA | Hace semanas que se dejaron de escuchar las explosiones en Irán pero la guerra -paralizada por el momento por la tregua- se sigue cobrando víctimas en la forma del deterioro de la economía iraní y la destrucción de empleo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El pleno del Parlamento Europeo debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la guerra contra Irán y su impacto en los precios y suministros de energía y combustible. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su Boletín Estadístico Anual, donde actualiza los datos de la evolución del mercado petrolero mundial, un día después de que Emiratos Árabes Unidos anunciase su retirada del grupo a partir del próximo 1 de mayo. (Texto)

(El documento será presentado por el secretario general de la organización, Haitham Al Ghais, en una rueda de prensa telemática a las 14.00 horas).

– Un buque vinculado a la petroquímica japonesa Idemitsu Kosan, cargado con dos millones de barriles de crudo, atraviesa el estrecho de Ormuz, lo que para el Gobierno japonés es un éxito diplomático (Texto)

MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México – Ciudad de México – El canciller español, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo mexicano, Roberto Velasco, para firmar el Acta de la próxima Comisión Binacional España-México en medio de la inicio de la recomposición de las relaciones bilaterales, tras años de tensión por la petición de perdón a pueblos originarios del Gobierno mexicano.

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EEUU R.UNIDO

Nueva York – El rey Carlos III en el marco de la visita del monarca británico a Estados Unidos participará en una ceremonia conmemorativa en el monumento a los atentados del 11 de septiembre junto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani,

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CAMBIO CLIMÁTICO

Redacción Medioambiente – Al menos el 95 % de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025, año en que el continente experimentó olas de calor sin precedentes del Ártico al Mediterráneo, un récord de hectáreas quemadas y más grados que nunca en la superficie marina, según el informe sobre el Estado del Clima en Europa en 2025, publicado este miércoles.

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– Las condiciones climáticas vividas en 2025 convierten a España en protagonista del Informe sobre el Estado del Clima en Europa publicado este miércoles, que se detiene principalmente en los graves incendios forestales que afectaron a la península y en las sucesivas olas de calor.

TRUMP TIROTEO

Washington – La onda expansiva del tiroteo en la gala de corresponsales del pasado sábado, a la que asistía el presidente Donald Trump, sigue moviendo la opinión pública estadounidense, mientras se prepara la primera audiencia el próximo jueves contra el sospechoso, que ha sido imputado por intento de asesinato del mandatario.

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OPENAI JUICIO

Los Ángeles – El magnate estadounidense Elon Musk testifica por segundo día consecutivo en el juicio contra OpenAI, su cofundador Sam Altman y sus socios, en un proceso en un tribunal federal en California donde se busca determinar si la empresa matriz de ChatGPT incumplió su misión fundacional sin fines de lucro. (Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – La supuesta aceptación por parte de Israel de grano procedente de los territorios ucranianos ocupados por Rusia deteriora las ya gélidas relaciones entre los Gobiernos de Ucrania e Israel, que no ha aceptado la ayuda ofrecida de Kiev para protegerse de los drones de Irán y Hezbolá y no invitó al presidente Volodímir Zelenski durante la última gira de éste por Oriente Medio.

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PORTUGAL ESPAÑA

Lisboa – Portugal acoge el IV Foro la Toja-Vínculo Atlántico con la presencia, entre otros, de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, el exjefe del Gobierno español Mariano Rajoy, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Portugal, António José Seguro y el exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami.

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CUBA EEUU

La Habana – El bloqueo petrolero de EE.UU. a Cuba está lastrando fuertemente al incipiente sector privado de la isla al que Washington asegura que pretende ayudar. Decenas de pequeños negocios han cerrado o suspendido operaciones mientras otros se reinventan y luchan por sobrevivir. Por Juan Palop.

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RESERVA FEDERAL

Washington – La Reserva Federal concluye su reunión de política monetaria de dos días, la última con Jerome Powell como presidente, en un momento en el que el Gobierno de Donald Trump ha desestimando la investigación criminal contra él por supuesto fraude de cara a allanar el nombramiento de su sucesor, Kevin Warsh.

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– También se enviará una previa sobre la decisión de tipos para la eurozona que anunciará el BCE el jueves.

COLOMBIA HIPOPÓTAMOS

Nueva Delhi- Vantara, el santuario de 1.200 hectáreas ubicado en la mini ciudad de la familia Ambani en el oeste de la India, es el complejo de alta tecnología del hijo menor del multimillonario que ha ofrecido sus hospitales veterinarios y hábitats para acoger a los 80 hipopótamos de Pablo Escobar, con el objetivo de evitar su eutanasia en Colombia.

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ZURBARÁN LONDRES

Londres – Medio centenar de pinturas de Francisco de Zurbarán, uno de los genios del barroco español y conocido sobre todo por sus obras de temática sacra, componen la exposición que le dedicará la National Gallery de Londres, que se podrá ver del 2 de mayo al 23 de agosto.

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– La reina emérita Sofía acude a la National Gallery para una visita privada a la exposición, que horas antes se ha mostrado en un pase previo de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

07:00h.- Fráncfort.- DEUTSCHE BANK RESULTADOS.- Deutsche Bank publica los resultados del primer trimestre.

07:00h.- Stuttgart.- MERCEDES-BENZ RESULTADOS.- El grupo automovilístico Mercedes-Benz presenta los resultados del primer trimestre.

07:30h.- Herzogenaurach.- ADIDAS RESULTADOS.- El fabricante de artículos deportivos Adidas presenta los resultados del primer trimestre de 2026.

08:00h.- Londres.- LLOYDS BANKING GROUP RESULTADOS.- El banco Lloyds Banking Group divulga sus resultados correspondientes al primer trimestre del año. (Texto)

09:00h.- Estrasburgo.- IRÁN GUERRA.- El pleno del Parlamento Europeo debate con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre la guerra en Oriente Medio y su impacto en los precios y suministros de energía y combustible. (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV celebra su tradicional audiencia general de los miércoles (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- ‘Zurbarán’, exposición sobre uno de los grandes pintores del barroco español. National Gallery. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Estambul.- TURQUÍA OCDE.- Se clausura en Turquía el Foro de Minerales Críticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con participación del secretario general, Mathias Cormann, y ministros y altos cargos de países latinoamericanos, europeos, asiáticos y africanos.

12:00h.- Viena.- PETRÓLEO MERCADO.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su Boletín Estadístico Anual, donde actualiza los datos de la evolución del mercado petrolero mundial en los últimos años. El documento será presentado por el secretario general de la organización, Haitham Al ghais, en una rueda de prensa telemática a las 14.00 horas desde la sede vienesa del grupo. (Texto)

12:30h.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, presenta los pilares del proyecto presupuestario de 2027 y el plan financiero para 2028-2030. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- EUROPA DERECHOS HUMANOS.- Conferencia del presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar. (Texto)

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica la tasa de inflación adelantada para el mes de abril. (Texto)

15:45h.- Bruselas.- OTAN DEFENSA.- La máxima autoridad militar de la OTAN, el Comité Militar, re reúne a nivel de los jefes de la Defensa con la participación de los 32 aliados y su presidente, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, junto al comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general Alexus G. Grynkewich, y el comandante supremo aliado para la Transformación (SACT), el almirante Pierre Vandier.

16:00h.- Emden (Alemania).- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, inaugura la 14ª conferencia nacional marítima con unos 800 participantes del sector, a fin de mantener un diálogo con ellos sobre las oportunidades de la «economía marítima».

16:00h.- Ginebra.- OMS SALUD.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una conferencia de prensa. (Texto)

17:30h.- Stuttgart (Alemania).- PORSCHE RESULTADOS.- El fabricante de deportivos Porsche presenta los resultados del primer trimestre de 2026.

18:30h.- Fráncfort.- FRÁNCFORT DISEÑO.- España contribuye con la escultura Drac, inspirada en Gaudí, a la Capital Mundial del Diseño, que en 2026 es Fráncfort y la región de los ríos Rin y Meno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Madrid.- ESPAÑA ISRAEL.- Coloquio organizado por Club Siglo XXI con la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich. (Texto)

20:30h.- Londres.- R.UNIDO MEDIOAMBIENTE.- Entrega de los premios Whitley, que cada año reconocen la labor de personas u organizaciones en la defensa del medioambiente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- La supuesta aceptación por parte de Israel de grano procedente de los territorios ucranianos ocupados por Rusia deteriora las ya gélidas relaciones entre los Gobiernos de Ucrania e Israel, que no ha aceptado la ayuda ofrecida de Kiev para protegerse de los drones de Irán y Hezbolá y no invitó al presidente Volodímir Zelenski durante la última gira de éste por Oriente Medio. (Texto)

Londres.- CAMBIO CLIMÁTICO.- Publicación de un informe que muestra el momento de las emisiones de metano dentro de los esfuerzos por frenar el cambio climático. (Texto)

Moscú.- RUSIA CONGO.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe a su homólogo de Congo, Denis Sassou Nguesso (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- SANTANDER UK.- El banco Santander UK divulga sus resultados correspondientes al primer trimestre del año. (Texto)

Londres.- ASTRAZENECA RESULTADOS.- La farmacéutica AstraZeneca divulga sus resultados correspondientes al primer trimestre del año. (Texto)

Bruselas.- UE HUNGRÍA.- El próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar viaja a Bruselas, donde mantendrá negociaciones informales sobre la recuperación de los fondos comunitarios congelados por la deriva del Estado de derecho durante el Gobierno saliente de Viktor Orbán. (Texto)

Nicosia.- UE TELECOMUNICACIONES.- Los ministros de Telecomunicaciones de la UE celebran en Nicosia una reunión informal.

Nicosia.- UE TRANSPORTE.- Los ministros de Transporte de la UE celebran en Nicosia una reunión informal (Texto)

Estocolmo.- VOLVO CARS RESULTADOS.- El fabricante de coches sueco Volvo Cars presenta resultados del primer trimestre

Viena.- AUSTRIA TURQUÍA.- El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, visita Austria y se reúne con su homóloga austríaca Beate Meinl-Reisinger.

Dubrovnik.- INICIATIVA TRES MARES.- La cumbre anual de la llamada Iniciativa de los Tres Mares (3SI) reúne en la ciudad croata de Dubrovnik a los líderes de 13 países del la región comprendida entre el Báltico, el Adriático y el mar Negro, así como a más de 1.200 empresarios, inversores y representantes de instituciones financieras.

Lisboa.- PORTUGAL ESPAÑA.- Portugal acoge el IV Foro la Toja-Vínculo Atlántico con la presencia, entre otros, de la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, el exjefe del Gobierno español Mariano Rajoy, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Portugal, António José Seguro y el exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- G7 AYUDA DESARROLLO.- Los países del G7 celebran una reunión ministerial para redefinir los criterios de atribución de la ayuda pública al desarrollo, tras los recortes gubernamentales en este sector aplicados por grandes donantes como Estados Unidos y Francia. (Texto)

Bruselas.- KPN RESULTADOS.- La operadora neerlandesa de telefonía KPN presenta sus resultados del primer trimestre del año.

París.- TOTALENERGIES RESULTADOS.- El grupo petrolero TotalEnergies publica sus resultados del primer trimestre.

Madrid. – INDUSTRIA DEFENSA.- El presidente y CEO de Turkish Aerospace, Mehmet Demiroğlu, asegura que el avión de entrenamiento Saeta II tendrá esencia 100 % española, pues aunque la aeronave tenga ADN turco, su evolución y desarrollo será español, por el mantenimiento que coordinará Airbus, con capacidad de aplicar modificaciones según las necesidades de las Fuerzas Armadas españolas. (Texto)

América

São Paulo – BRASIL RADIACTIVIDAD – Sobrevivientes del accidente radiológico de Goiania (Brasil) de 1987, objeto de una miniserie recién lanzada por Netflix, recuerdan en entrevista con EFE un episodio que marcó sus vidas y piden que se combatan las mentiras para evitar la discriminación. Por Jon Martín Cullell. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU MÚSICA.- La cantante de regional mexicano Chiquis muestra su faceta más personal con ‘Janney’, un disco titulado con su verdadero nombre en el que aborda canciones de “sanación” y espiritualidad, además de destacar el creciente rol de las mujeres, como su madre Jenni, en el éxito de la música latina y mexicana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- El Tribunal Supremo escucha los argumentos de las partes en el caso sobre el intento del Gobierno de Donald Trump de retirar el estatus de protección oficial (TPS) a 350.000 haitianos y unos 6.000 sirios que se encuentran residiendo en EE.UU. Tribunal Supremo (Texto)

Nueva York.- EEUU EMPRESAS.- Uber inaugura su feria anual de productos y novedades en Nueva York de la mano de su consejero delegado, Dara Khosrowshahi

Caracas.- VENEZUELA PRENSA.- La ONG Espacio Público presenta su informe anual sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. (Texto)

Quito.- ECUADOR MINERÍA.- La decimonovena edición de Expominas, la mayor convención minera de Ecuador, analiza el potencial de la autogeneración eléctrica de los proyectos mineros como un pilar de soberanía energética para el país, en momentos de crisis.

Nueva York.- EEUU R.UNIDO.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participará en una ceremonia conmemorativa en el monumento del 11 de septiembre junto con el rey Carlos III en el marco de la visita del monarca británico a Estados Unidos (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR BOMBEROS.- El Cuerpo de Bomberos de Quito se somete a la fase final para obtener una certificación internacional avalada por Naciones Unidas que certifica la capacidad de los equipos de búsqueda y rescate para actuar en grandes emergencias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU TECNOLOGÍA.- Se celebra en Nueva Jersey Spring Tech Showcase, un evento que reunirá más de dos docenas de demostraciones tecnológicas interactivas, desde robótica avanzada hasta dispositivos de inteligencia artificial aplicada al hogar. (Texto) (Foto)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- Concluye la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

Nueva York.- SUDÁN DEL SUR CONFLICTO.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para debatir la cuestión de Sudán del Sur, donde los frágiles acuerdos de paz se han visto repetidamente puestos a prueba por episodios de violencia localizada

Quito.- ECUADOR GALÁPAGOS.- La Fundación Jocotoco inaugura oficialmente la Reserva Los Petreles, en la isla San Cristóbal, un espacio clave para la conservación del Petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia), una de las aves marinas más emblemáticas y amenazadas del archipiélago ecuatoriano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- META RESULTADOS.- La tecnológica Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, presenta sus resultados del primer trimestre fiscal 2026 tras reportar un beneficio de 60.458 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 3 % menos interanual

Nueva York.- MICROSOFT RESULTADOS.- La tecnológica Microsoft, presenta sus resultados de su tercer trimestre fiscal 2026 tras lograr unos beneficios acumulados de 66.205 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025

Nueva York.- ALPHABET RESULTADOS.- La tecnológica Alphabet, matriz de Google y Youtube, presenta sus resultados del primer trimestre fiscal 2026 tras obtener un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más respecto al anterior

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- ComexPerú presenta su Índice de Competitividad Laboral (ICL), que analiza el acceso al mercado laboral, el entorno de trabajo y la seguridad social, así como los principales retos para mejorar las condiciones laborales en el país. (Texto)

Washington.- FORD RESULTADOS.- Ford da a conocer los resultados del primer trimestre del año, periodo en el que vendió 457.315 vehículos en EE.UU., su principal mercado, un 8,8 % menos que en 2025. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY LITERATURA.- La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Paraguay presenta el libro «La Europa que vio Augusto Roa Bastos», el escritor más importante de Paraguay y ganador del premio Cervantes en 1989. (Texto) (Foto)

Caracas/Miami.- VENEZUELA EEUU- Tras casi siete años sin vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, American Airlines retoma el jueves la ruta Caracas-Miami, un nuevo hito tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ahora focalizadas en la atracción de capitales a los sectores minero y energéticos venezolanos. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA GOBIERNO.- El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, acude a la Cámara de Diputados para brindar el informe de gestión del Gobierno, en medio del escándalo judicial que le tiene en la mira por sus gastos en viajes al exterior y compra de propiedades. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, comenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026.

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor.

Buenos Aires.- ARGENTINA GOBIERNO.- El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, acude a la Cámara de Diputados para brindar el informe de gestión del Gobierno, en medio del escándalo judicial que le tiene en la mira por sus gastos en viajes al exterior y compra de propiedades. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR VIOLENCIA.- La Asamblea Legislativa de El Salvador prevé aprobar este miércoles, como ha ocurrido de forma consecutiva durante los últimos cuatro años, una nueva prórroga de 30 días del régimen de excepción, una medida que suspende garantías constitucionales y ha sido señalada por presuntas violaciones a los derechos humanos. (Texto)

Santiago.- CHILE DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el desempleo de marzo. (Texto)

Santa Marta.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- Concluye la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia y el de Países Bajos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- Previa sobre la reunión que el Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, tendrá el jueves para evaluar si mantiene o sube los tipos de interés, una decisión que tomará en medio de un agudo enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro, que presiona por el recorte de la tasa básica y convocó para el 1 de mayo una manifestación con ese propósito. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ENVENENAMIENTO.- ‘El Maestro de Ciencia’, nombre artístico de Narciso Cosme Aguilar, ya no recita las décimas del canto de mejorana, una expresión del folclor de Panamá. Se le olvidan los versos, tampoco los escribe por la rigidez de los dedos, efectos de la ingesta, hace 21 años, de un jarabe para la tos envenenado que le dio el seguro social. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

O.Medio

Riad.- CONGRESO ENERGÍA WPC.- Tercera jornada en Riad de la 25 edición del Congreso Mundial de la Energía del WPC, un foro de discusión bianual sobre la industria del petróleo y gas en un ámbito mundial, que dura hasta el 30 de abril.

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA ACTIVISTA.- Nueva audiencia en el caso del activista panafricanista de Benín Kémi Séba, reclamado en es país africano por apoyar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025 y detenido el pasado día 16 en la capital de Sudáfrica, Pretoria.

Adís Abeba.- ÁFRICA AVIACIÓN.- Empieza en Adís Abeba la edición de 2026 de la Conferencia Focus Africa de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que se celebra los días 29 y 30 de abril.

Asia

Taipéi/ Seúl- ASIA IA – El auge de la inteligencia artificial (IA) ha impulsado las bolsas de Taiwán y Corea del Sur, que en las últimas semanas han escalado hasta convertirse en el sexto y octavo mayores mercados bursátiles del mundo por capitalización, respectivamente, gracias al tirón de tres compañías: TSMC, Samsung y SK Hynix. Por Javier Castro y Ruy A. Valdés (Texto)

Nueva Delhi.- ECUADOR INDIA.- La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, inicia una visita oficial de dos días a la India. (Foto)

Bangkok.- TAILANDIA SUECIA.- El rey de Tailandia, Vajiralongkorn, comienza una visita real de cuatro días a Suecia para atender los actos conmemorativos del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo.

Nueva Delhi.- INDIA ELECCIONES.- El estado de Bengala Occidental celebra este miércoles la segunda y última fase de las elecciones a su asamblea legislativa en la India.

Tokio.- BOLSA TOKIO FESTIVO.- La Bolsa de Tokio no opera este miércoles por festivo.

Pekín.- ICBC RESULTADOS.- La junta directiva del mayor banco de China, el estatal Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), se reúne para aprobar la cuenta de resultados del primer trimestre. (Texto)

Manila.- FILIPINAS POLÍTICA.- El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes de Filipinas celebra una audiencia para determinar, y previsiblemente votar, si existe o no causa probable en las denuncias de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte. (Foto)(Vídeo)

Pekín.- CHINA BÉLGICA.- El viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, visita China del 27 de abril al 1 de mayo.

Pekín.- CHINA AUSTRALIA.- La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, visita China del 28 al 30 de abril.

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