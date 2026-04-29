Temas del día de EFE Internacional del 29 de abril de 2026 (14:00 horas)

18 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió este miércoles en su red Truth Social que Irán «no logra ponerse de acuerdo» ni «sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear», y urgió al país persa a «espabilar pronto», mientras las conversaciones de paz siguen estancadas.

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CRONICA | Hace semanas que se dejaron de escuchar las explosiones en Irán y aunque la República Islámica ha aguantado la embestida bélica estadounidense, los iraníes hacen frente ahora a una deteriorada situación económica, con una inflación del 100 % en algunos productos de alimentación, menos empleos y la incertidumbre de un futuro peor. Por Jaime León (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que las consecuencias de la guerra en Oriente Medio a raíz del conflicto abierto por Estados Unidos e Israel contra Irán «podrían prolongarse meses o incluso años» e instó a los países europeos a seguir reduciendo su dependencia de energía importada.

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– Más de 4.000 personas han sido detenidas en Irán por cargos relacionados con la seguridad nacional y al menos 21 fueron ejecutadas desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos hace dos meses, denunció el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

– La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su Boletín Estadístico Anual, donde actualiza los datos de la evolución del mercado petrolero mundial, un día después de que Emiratos Árabes Unidos anunciase su retirada del grupo a partir del próximo 1 de mayo. (Texto)

– Rusia ha descartado abandonar el grupo OPEP+

(El documento será presentado por el secretario general de la organización, Haitham Al Ghais, en una rueda de prensa telemática a las 14.00 horas).

ISRAEL PALESTINA

Jan Yunis (Franja de Gaza) – El fin del invierno y la llegada del buen tiempo han traído una nueva crisis sanitaria a Gaza: la de las plagas de insectos portadores de enfermedades que ya proliferan en los campamentos de desplazados del norte de la Franja.

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MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México – Ciudad de México – El canciller español, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo mexicano, Roberto Velasco, para firmar el Acta de la próxima Comisión Binacional España-México en medio de la inicio de la recomposición de las relaciones bilaterales, tras años de tensión por la petición de perdón a pueblos originarios del Gobierno mexicano.

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EEUU R.UNIDO

Nueva York – El rey Carlos III en el marco de la visita del monarca británico a Estados Unidos participará en una ceremonia conmemorativa en el monumento a los atentados del 11 de septiembre junto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani,

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MALI CONFLICTO

Bamako – El Ejército maliense se prepara para reconquistar la estratégica ciudad septentrional de Kidal tras recuperar, con el apoyo de las fuerzas del ‘Africa Corps’ ruso, los alrededores de Bamako y varias zonas del norte del país que habían sido tomadas por secesionistas y yihadistas el pasado sábado.

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– El Gobierno francés emitió este miércoles una recomendación a sus nacionales para que «planifiquen su salida temporal de Mali lo antes posible.

CAMBIO CLIMÁTICO

Redacción Medioambiente – Al menos el 95 % de Europa registró temperaturas anuales superiores a la media en 2025, año en que el continente experimentó olas de calor sin precedentes del Ártico al Mediterráneo, un récord de hectáreas quemadas y más grados que nunca en la superficie marina, según el informe sobre el Estado del Clima en Europa en 2025, publicado este miércoles.

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– Las condiciones climáticas vividas en 2025 convierten a España en protagonista del Informe sobre el Estado del Clima en Europa publicado este miércoles.

OPENAI JUICIO

Los Ángeles – El magnate estadounidense Elon Musk testifica por segundo día consecutivo en el juicio contra OpenAI, su cofundador Sam Altman y sus socios, en un proceso en un tribunal federal en California donde se busca determinar si la empresa matriz de ChatGPT incumplió su misión fundacional sin fines de lucro.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – La supuesta aceptación por parte de Israel de grano procedente de los territorios ucranianos ocupados por Rusia deteriora las ya gélidas relaciones entre los Gobiernos de Ucrania e Israel.

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– Se han mandado informaciones sobre los ataques con drones de Ucrania a dos refinerías rusas y de los ataques rusos nocturnos con más de un centenar de muertos. (Texto)

– Zelensky agradeció al rey Carlos su petición de apoyo a Ucrania en el Congreso de Estados Unidos.

RESERVA FEDERAL

Washington – La Reserva Federal concluye su reunión de política monetaria de dos días, la última con Jerome Powell como presidente, en un momento en el que el Gobierno de Donald Trump ha desestimando la investigación criminal contra él por supuesto fraude de cara a allanar el nombramiento de su sucesor, Kevin Warsh.

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– También se enviará una previa sobre la decisión de tipos para la eurozona que anunciará el BCE el jueves.

PORTUGAL ESPAÑA

Lisboa – El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, afirma que la relación con España atraviesa «su mejor momento histórico», a pesar de que la ecuación geopolítica de ambos es «estructuralmente diferente».

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CUBA EEUU

La Habana – El bloqueo petrolero de EE.UU. a Cuba está lastrando fuertemente al incipiente sector privado de la isla al que Washington asegura que pretende ayudar. Decenas de pequeños negocios han cerrado o suspendido operaciones mientras otros se reinventan y luchan por sobrevivir. Por Juan Palop.

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ZURBARÁN LONDRES

Londres – Medio centenar de pinturas de Francisco de Zurbarán, uno de los genios del barroco español y conocido sobre todo por sus obras de temática sacra, componen la exposición que le dedicará la National Gallery de Londres, que se podrá ver del 2 de mayo al 23 de agosto.

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– La reina emérita Sofía acude a la National Gallery para una visita privada a la exposición, que horas antes se ha mostrado en un pase previo de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

11:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- ‘Zurbarán’, exposición sobre uno de los grandes pintores del barroco español. National Gallery. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Estambul.- TURQUÍA OCDE.- Se clausura en Turquía el Foro de Minerales Críticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con participación del secretario general, Mathias Cormann, y ministros y altos cargos de países latinoamericanos, europeos, asiáticos y africanos.

12:00h.- Viena.- PETRÓLEO MERCADO.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su Boletín Estadístico Anual, donde actualiza los datos de la evolución del mercado petrolero mundial en los últimos años. El documento será presentado por el secretario general de la organización, Haitham Al ghais, en una rueda de prensa telemática a las 14.00 horas desde la sede vienesa del grupo. (Texto)

12:30h.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- El ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, presenta los pilares del proyecto presupuestario de 2027 y el plan financiero para 2028-2030. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Madrid.- EUROPA DERECHOS HUMANOS.- Conferencia del presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar. (Texto)

14:00h.- Berlín.- ALEMANIA INFLACIÓN.- La Oficina Federal de Estadísticas de Alemania, Destatis, publica la tasa de inflación adelantada para el mes de abril. (Texto)

15:45h.- Bruselas.- OTAN DEFENSA.- La máxima autoridad militar de la OTAN, el Comité Militar, re reúne a nivel de los jefes de la Defensa con la participación de los 32 aliados y su presidente, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, junto al comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general Alexus G. Grynkewich, y el comandante supremo aliado para la Transformación (SACT), el almirante Pierre Vandier.

16:00h.- Emden (Alemania).- ALEMANIA ECONOMÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, inaugura la 14ª conferencia nacional marítima con unos 800 participantes del sector, a fin de mantener un diálogo con ellos sobre las oportunidades de la «economía marítima».

16:00h.- Ginebra.- OMS SALUD.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ofrece una conferencia de prensa. (Texto)

17:30h.- Stuttgart (Alemania).- PORSCHE RESULTADOS.- El fabricante de deportivos Porsche presenta los resultados del primer trimestre de 2026.

18:30h.- Fráncfort.- FRÁNCFORT DISEÑO.- España contribuye con la escultura Drac, inspirada en Gaudí, a la Capital Mundial del Diseño, que en 2026 es Fráncfort y la región de los ríos Rin y Meno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Madrid.- ESPAÑA ISRAEL.- Coloquio organizado por Club Siglo XXI con la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich. (Texto)

20:30h.- Londres.- R.UNIDO MEDIOAMBIENTE.- Entrega de los premios Whitley, que cada año reconocen la labor de personas u organizaciones en la defensa del medioambiente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CONGO.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, recibe a su homólogo de Congo, Denis Sassou Nguesso (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas.- UE HUNGRÍA.- El próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar viaja a Bruselas, donde mantendrá negociaciones informales sobre la recuperación de los fondos comunitarios congelados por la deriva del Estado de derecho durante el Gobierno saliente de Viktor Orbán. (Texto)

América

São Paulo – BRASIL RADIACTIVIDAD – Sobrevivientes del accidente radiológico de Goiania (Brasil) de 1987, objeto de una miniserie recién lanzada por Netflix, recuerdan en entrevista con EFE un episodio que marcó sus vidas y piden que se combatan las mentiras para evitar la discriminación. Por Jon Martín Cullell. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- EEUU MÚSICA.- La cantante de regional mexicano Chiquis muestra su faceta más personal con ‘Janney’, un disco titulado con su verdadero nombre en el que aborda canciones de “sanación” y espiritualidad, además de destacar el creciente rol de las mujeres, como su madre Jenni, en el éxito de la música latina y mexicana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- El Tribunal Supremo escucha los argumentos de las partes en el caso sobre el intento del Gobierno de Donald Trump de retirar el estatus de protección oficial (TPS) a 350.000 haitianos y unos 6.000 sirios que se encuentran residiendo en EE.UU. Tribunal Supremo (Texto)

Nueva York.- EEUU EMPRESAS.- Uber inaugura su feria anual de productos y novedades en Nueva York de la mano de su consejero delegado, Dara Khosrowshahi

Caracas.- VENEZUELA PRENSA.- La ONG Espacio Público presenta su informe anual sobre la situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. (Texto)

Quito.- ECUADOR MINERÍA.- La decimonovena edición de Expominas, la mayor convención minera de Ecuador, analiza el potencial de la autogeneración eléctrica de los proyectos mineros como un pilar de soberanía energética para el país, en momentos de crisis.

Nueva York.- EEUU R.UNIDO.- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participará en una ceremonia conmemorativa en el monumento del 11 de septiembre junto con el rey Carlos III en el marco de la visita del monarca británico a Estados Unidos (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR BOMBEROS.- El Cuerpo de Bomberos de Quito se somete a la fase final para obtener una certificación internacional avalada por Naciones Unidas que certifica la capacidad de los equipos de búsqueda y rescate para actuar en grandes emergencias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU TECNOLOGÍA.- Se celebra en Nueva Jersey Spring Tech Showcase, un evento que reunirá más de dos docenas de demostraciones tecnológicas interactivas, desde robótica avanzada hasta dispositivos de inteligencia artificial aplicada al hogar. (Texto) (Foto)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- Concluye la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

Nueva York.- SUDÁN DEL SUR CONFLICTO.- El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para debatir la cuestión de Sudán del Sur, donde los frágiles acuerdos de paz se han visto repetidamente puestos a prueba por episodios de violencia localizada

Quito.- ECUADOR GALÁPAGOS.- La Fundación Jocotoco inaugura oficialmente la Reserva Los Petreles, en la isla San Cristóbal, un espacio clave para la conservación del Petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia), una de las aves marinas más emblemáticas y amenazadas del archipiélago ecuatoriano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- META RESULTADOS.- La tecnológica Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, presenta sus resultados del primer trimestre fiscal 2026 tras reportar un beneficio de 60.458 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 3 % menos interanual

Nueva York.- MICROSOFT RESULTADOS.- La tecnológica Microsoft, presenta sus resultados de su tercer trimestre fiscal 2026 tras lograr unos beneficios acumulados de 66.205 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025

Nueva York.- ALPHABET RESULTADOS.- La tecnológica Alphabet, matriz de Google y Youtube, presenta sus resultados del primer trimestre fiscal 2026 tras obtener un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32 % más respecto al anterior

Lima.- PERÚ ELECCIONES.- ComexPerú presenta su Índice de Competitividad Laboral (ICL), que analiza el acceso al mercado laboral, el entorno de trabajo y la seguridad social, así como los principales retos para mejorar las condiciones laborales en el país. (Texto)

Washington.- FORD RESULTADOS.- Ford da a conocer los resultados del primer trimestre del año, periodo en el que vendió 457.315 vehículos en EE.UU., su principal mercado, un 8,8 % menos que en 2025. (Texto)

Asunción.- PARAGUAY LITERATURA.- La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Paraguay presenta el libro «La Europa que vio Augusto Roa Bastos», el escritor más importante de Paraguay y ganador del premio Cervantes en 1989. (Texto) (Foto)

Caracas/Miami.- VENEZUELA EEUU- Tras casi siete años sin vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, American Airlines retoma el jueves la ruta Caracas-Miami, un nuevo hito tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, ahora focalizadas en la atracción de capitales a los sectores minero y energéticos venezolanos. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA GOBIERNO.- El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, acude a la Cámara de Diputados para brindar el informe de gestión del Gobierno, en medio del escándalo judicial que le tiene en la mira por sus gastos en viajes al exterior y compra de propiedades. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, comenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026.

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor.

Buenos Aires.- ARGENTINA GOBIERNO.- El jefe de Gabinete de Argentina, Manuel Adorni, acude a la Cámara de Diputados para brindar el informe de gestión del Gobierno, en medio del escándalo judicial que le tiene en la mira por sus gastos en viajes al exterior y compra de propiedades. (Texto)

San Salvador.- EL SALVADOR VIOLENCIA.- La Asamblea Legislativa de El Salvador prevé aprobar este miércoles, como ha ocurrido de forma consecutiva durante los últimos cuatro años, una nueva prórroga de 30 días del régimen de excepción, una medida que suspende garantías constitucionales y ha sido señalada por presuntas violaciones a los derechos humanos. (Texto)

Santiago.- CHILE DESEMPLEO.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el desempleo de marzo. (Texto)

Santa Marta.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- Concluye la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia y el de Países Bajos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA TIPOS.- Previa sobre la reunión que el Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, tendrá el jueves para evaluar si mantiene o sube los tipos de interés, una decisión que tomará en medio de un agudo enfrentamiento con el presidente Gustavo Petro, que presiona por el recorte de la tasa básica y convocó para el 1 de mayo una manifestación con ese propósito. (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ ENVENENAMIENTO.- ‘El Maestro de Ciencia’, nombre artístico de Narciso Cosme Aguilar, ya no recita las décimas del canto de mejorana, una expresión del folclor de Panamá. Se le olvidan los versos, tampoco los escribe por la rigidez de los dedos, efectos de la ingesta, hace 21 años, de un jarabe para la tos envenenado que le dio el seguro social. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA ACTIVISTA.- Nueva audiencia en el caso del activista panafricanista de Benín Kémi Séba, reclamado en es país africano por apoyar el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2025 y detenido el pasado día 16 en la capital de Sudáfrica, Pretoria.

Adís Abeba.- ÁFRICA AVIACIÓN.- Empieza en Adís Abeba la edición de 2026 de la Conferencia Focus Africa de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que se celebra los días 29 y 30 de abril.

Asia

Nueva Delhi.- INDIA ELECCIONES.- El estado de Bengala Occidental celebra este miércoles la segunda y última fase de las elecciones a su asamblea legislativa en la India.

Manila.- FILIPINAS POLÍTICA.- El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes de Filipinas celebra una audiencia para determinar, y previsiblemente votar, si existe o no causa probable en las denuncias de juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte. (Foto)(Vídeo)

Pekín.- CHINA BÉLGICA.- El viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, visita China del 27 de abril al 1 de mayo.

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