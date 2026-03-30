Temas del día de EFE Internacional del 30 de marzo de 2026 (19.00 horas)

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IRÁN GUERRA

Teherán/Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que contempla «tomar el petróleo» de Irán, que este país permitirá el paso este lunes de 20 buques petroleros y que no descarta ocupar la isla de Jarg, la principal terminal petrolera iraní, clave para su economía.

– Mientras, Irán endurece sus advertencias contra Estados Unidos ante un posible ataque terrestre de Washington y continúa sus ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y el territorio israelí.

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– El número de muertos por la ofensiva israelí en marcha contra el Líbano desde hace casi un mes se eleva ya a 1.247, entre ellos 124 niños, y el de heridos asciende a 3.680, de los que 418 son también menores.

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– La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) anunció que dos de sus miembros murieron este lunes a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo por el sur del Líbano, lo que eleva a tres el número de cascos azules fallecidos en las últimas 24 horas.

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– La Casa Blanca respondió este lunes a España que no necesita su ayuda ni la de ningún otro país para la operación militar en Irán, después de que el Gobierno español ordenara el cierre de su espacio aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra.

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– El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, con quien aborda la guerra en Oriente Medio y la situación en el país árabe.

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EEUU CUBA

La Habana – El petrolero ruso “Anatoli Kolodkin”, con 740.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo, navega este lunes por aguas cubanas y se prevé que llegue al puerto de Matanzas (oeste) de la isla en la mañana del martes.

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EEUU VENEZUELA

Washington – Estados Unidos reanudó este lunes oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas, después de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

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G7 FINANZAS

París – Los ministros de Finanzas y de Energía del Grupo de los Siete (G7) se mostraron este lunes dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – El ejército ucraniano comienza a equipar a sus soldados con exoesqueletos para ayudarles a soportar la intensa carga física del combate, a medida que las tecnologías modernas siguen transformando el campo de batalla.

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BIRMANIA POLÍTICA

Bangkok – El líder de la junta golpista birmana, Min Aung Hlaing, cedió este lunes su puesto como comandante en jefe del Ejército y fue nominado para la presidencia del país, en medio de la pretendida transición política del régimen castrense tras las elecciones de diciembre, celebradas cinco años después de la asonada sin oposición real.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EEUU) – Jared Isaacman, administrador de la NASA, ofrece los últimos detalles sobre el lanzamiento de Artemis II, previsto para este miércoles, una misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años.

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CHINA TAIWÁN

Taipéi/Pekín- Cheng Li-wun, presidenta del Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición de Taiwán, visitará China la semana próxima, en un gesto poco frecuente que refuerza los contactos entre Pekín y la oposición taiwanesa en plena tensión en el Estrecho. (Texto)

– Un grupo de senadores de EE. UU. visita Taiwán esta semana.

EEUU IA

Los Ángeles- El auge en la construcción de centros de datos para la inteligencia artificial ha suscitado en Los Ángeles, el condado el más poblado de EE.UU., un rechazo cada vez más creciente debido al masivo consumo energético y la sobreexplotación de los recursos hídricos en una región conocida por la falta de agua.

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JAMES CAMERON

Manhattan Beach – James Cameron reivindica la alfabetización científica en ‘The Secrets of Bees’ (Secreto de las abejas), un documental que desmitifica creencias populares y rechaza el alarmismo sobre las miles de especies polinizadoras en el mundo para proponer una nueva «visión de colmena» que trasforme la empatía en un potente llamado a la acción. Por Mikaela Viqueira

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SERIES ABRIL

Redacción Internacional – El esperado regreso de Zendaya y Jacob Elordi en ‘Euphoria’, el final de dos populares series -‘Hacks’ y ‘The Boys’- o la llegada de la adaptación de ‘La casa de los espíritus’, de Isabel Allende, son los platos fuertes de las series de abril.

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ESPECIALES

Con motivo del primer año de la guerra comercial lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 2 de abril de 2025, la agencia EFE está enviando desde este domingo una serie previa con la guía GUERRA COMERCIAL.

AGENDA INFORMATIVA

América

20:00h.- Miami.- EEUU ESPACIO.- Jared Isaacman, administrador de la NASA, ofrece los últimos detalles sobre el lanzamiento de Artemis II, previsto para este miércoles, una misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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