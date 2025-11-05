Temas del día de EFE Internacional del 5 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

14 minutos

EEUU ELECCIONES

Nueva York – El joven demócrata progresista Zohran Mamdani, de 34 años, es el nuevo alcalde electo de Nueva York, una victoria electoral que hace tambalear la relación entre la ciudad más poblada de Estados Unidos y el Gobierno de Donald Trump, quien ya ha amenazado con cortar los fondos federales que recibe.

(Texto) (Foto) (Audio) (Video)

(Se han enviado declaraciones de Mamdami a las 05.58 horas: «Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad»)

(Se ha enviado a las 05.07 una información con reacciones a la victoria de Mamdani, tanto de partidarios como de oponentes políticos)

(Se ha enviado a las 04.31 una crónica «La izquierda celebra la victorai de Mamdani en Nueva York»)

– Además del de Mamdami, la jornada electoral del martes en Estados Unidos ha sido negativa para Trump: victoria de Abigail Spanberger para la gobernación de Virginia y la de Mikie Sherrill en Nueva Jersey abre la puerta a un avance demócrata en oposición a las políticas del presidente, mientras en California los votantes aprobaron la Propuesta 50, que permitirá un rediseño de los distritos electorales del estado en favor de los demócratas.

(Texto) (Foto)

(Se ha enviado un resumen a las 05.00 horas)

(Se ha enviado a las 04.21 la reacción del presidente Donald Trump, que dice que dicha derrota se debe al cierre de la Administración ha tenido la culpa de ello)

EEUU GOBIERNO

Washington – El cierre del gobierno federal se ha convertido ya en el más largo de la historia, al alcanzar su día 36 justo en el primer aniversario de las elecciones que dieron a Donald Trump la presidencia del país, con sueldos impagos a funcionarios, falta de fondos para la ayuda a los más desfavorecidos y la posibilidad de que el transporte aéreo en todo el país se vea afectado al inicio del periodo vacacional más importante del año.

(texto) (foto)

– Se cumple un año de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales.

(Texto)

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el America Business Forum (ABF), una “cumbre de líderes” que ocurre frente a la sede de su futura biblioteca presidencial en Miami y en la que también participarán María Corina Machado, Lionel Messi y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

(texto)(foto)(video)

GUERRA COMERCIAL

Washington – El Tribunal Supremo de EE.UU. escucha las argumentaciones de las partes en la demanda sobre la legalidad de la mayoría de los aranceles del Gobierno de Donald Trump, un caso del que depende la viabilidad del proyecto económico del presidente republicano.

(texto) (foto) (vídeo)

– China anunció este miércoles que suspenderá durante un año la aplicación de un «arancel adicional» del 24 % sobre productos procedentes de Estados Unidos, una medida enmarcada en la tregua comercial alcanzada la semana pasada entre ambos países.

– El primer ministro chino, Li Qiang, subrayó este miércoles la oposición de su país a los «actos de proteccionismo y unilateralismo» en una feria de importación en Shanghái.

(Texto) (Foto) (vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego, mientras Israel ha devuelto a Gaza 15 cuerpos de palestinos más a cambio del último rehén, cuya identidad ya se ha confirmado.

(Texto) (Foto) (Video)

– La violencia en Cisjordania alcanza niveles récord con ataques de colonos cada día contra palestinos, en una espiral de violencia que no remite, mientras una ONG ha denunciado que Israel plantea construir un nuevo barrio en el asentamiento ilegal de Geva Binyamin, al sureste de la ciudad palestina de Ramala.

(Texto) (Foto) (Video)

(Se ha enviado información de que un tribunal de Tel Aviv extendió al menos hasta el viernes la detención preventiva de la exabogada general militar Yifat Tomer-Yerushalmi en el caso de la filtración del vídeo de abusos contra un detenido palestino en Sde Teiman)

UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Ucrania planea introducir períodos fijos de servicio militar y aumentar la remuneración de sus soldados con el fin de abordar una de las principales preocupaciones que contribuyen a los bajos niveles de reclutamiento y a los miles de casos de deserción.

(Texto) (Foto) (Video)

– Ucrania ataca otra central térmica en territorio enemigo como respuesta a la campaña de bombardeos contra su sistema energético que está llevando a cabo Rusia, que volvió a lanzar decenas de drones contra territorio ucraniano, mientras sigue el asedio ruso en las ciudades de Kupiansk y Pokovsk.

(Texto)

– Se reúnen en la ciudad noruega de Bodø los ministros de Defensa de los diez países que participan en la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), un grupo de cooperación militar centrado en el norte de Europa y el mar Báltico y que dirige el Reino Unido.

(Texto)

– El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) de Corea del Sur dijo hoy que Corea del Norte ha enviado a unos 5.000 militares para realizar labores de reconstrucción de infraestructura a Rusia y que alrededor de 10.000 soldados están desplegados en zonas fronterizas entre este país y Ucrania para misiones de vigilancia.

BÉLGICA DRONES

Bruselas -Bélgica ha convocado este miércoles una reunión de urgencia de su Consejo de Seguridad Nacional tras los avistamientos de varios drones en proximidades de varios aeropuertos del país en la víspera, que obligaron al cierre temporal de su espacio aéreo y a la cancelación de decenas de vuelos

(Texto) (Foto) (Vídeo)

UE CLIMA

Bruselas.- Los países de la Unión Europea (UE) llegaron este miércoles a un acuerdo político para reducir sus emisiones contaminantes en un 90 % para 2040 respecto a 1990, aunque diluyendo ese esfuerzo con flexibilidades.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Se ha enviado un remsumen a las 11.32 horas)

SUDÁN REBELIÓN

Jartum – El Ejército sudanés busca fortalecerse ante una posible ofensiva de los paramilitares que les arrebate otra capital del Estado en Sudán, esta vez en Kordofán Norte, mientras que la tragedia tras la toma de Al Fasher sigue provocando reacciones internacionales y hace tambalear una posible tregua en el país, que sufre la peor crisis humanitaria del planeta.

(Texto)

LUPITA INFANTE

Miami (Entrevista) – Entrevista con la cantante y compositora Lupita Infante, nieta del legendario Pedro Infante, quien presentará su nuevo álbum Las de Infante, un homenaje que reimagina 23 de las canciones más emblemáticas de su abuelo en versiones acústicas, indie y minimalistas.

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo del 50 aniversario de la Marcha Verde, la Agencia EFE ha comenzado a enviar desde el lunes 3 una serie previa con la guía MARCHA VERDE ANIVERSARIO con temas desde Marruecos y desde los Campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia.

Con motivo de la celebración en Belém (Brasil) de la COP 30, la Agencia EFE ha empezado a enviar desde el lunes 3 una serie previa con la guía COP 30 CLIMA.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

14:00h.- Ginebra.- BOSQUES CLIMA.- La ONU presenta su informe sobre el «Perfil Forestal 2025 para Europa, América del Norte», el Cáucaso y Asia Central. (Texto) (Audio)

15:00h.- Berlín.- ALEMANIA CONSTRUCCIÓN.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y la ministra de Construcción, Verena Hubertz, participan en el Día de la Construcción Alemana en Berlín. El canciller pronuncia un discurso.

17:30h.- Lisboa.- ROCK IN RÍO LISBOA.- Rueda de prensa para presentar las recientes novedades del festival Rock in Río Lisboa, que se celebrará el próximo junio. (Texto) (Foto)

Kiev/Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania trabaja para hacer frente al déficit de electricidad y gas provocado por los bombardeos rusos mientras intenta seguir infligiendo daños a la industria petrolera del enemigo. (Texto)

Roma.- ITALIA DERRUMBE.- Roma vive una jornada de luto oficial por la muerte del operario que quedó atrapado tras el derrumbe parcial de una torre medieval situada en el centro de la ciudad. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Bodø.- UCRANIA GUERRA.- Los ministros de Defensa de los diez países que participan en la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), un grupo de cooperación en materia de defensa centrado en el norte de Europa y el mar Báltico que dirige el Reino Unido y que lucha, se reunen entre otras cosas para hablar de la flota rusa en la sombra.

Bratislava.- POLONIA ESLOVAQUIA.- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, visita Eslovaquia. Esta es la primera visita oficial de Nawrocki al país centroeuropeo desde que asumió el cargo el 6 de agosto.

Bucarest.- RUMANÍA OTAN.- El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, estará este miércoles y jueves en Bucarest, para participar el jueves en el Foro OTAN-Industria, un evento dedicado a la colaboración entre la Alianza y la industria de defensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- TURISMO FERIA.- La feria de turismo World Travel Market (WTM) se celebra en Londres del 4 al 6 de noviembre, con más de 4.000 expositores de unos 180 países, entre ellos España y varios de Latinoamérica. Recinto Excel

América

14:00h.- Nueva York.- MCDONALDS RESULTADOS.- La cadena estadounidense de cadena rápida publica resultados del tercer trimestre del año.

15:30h.- Asunción.- PARAGUAY IGLESIA.- La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) informa en una conferencia de prensa los temas abordados en su 246 Asamblea General Ordinaria que inició este lunes y concluirá el viernes. Casa Pastoral de la La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30h.- Guayaquil.- ECUADOR JUSTICIA.- Se instala el juicio en contra diecisiete militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana por la desaparición forzada de cuatro niños afrodescendientes que fueron asesinados en diciembre de 2024 en Guayaquil. (Texto)

16:00h.- Miami.- EEUU POLÍTICA.- Trump participa en un foro en Miami junto a María Corina Machado, Messi y el presidente de FIFA (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INVERSIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de la inversión fija bruta de agosto, tras una caída del 6,6 % en agosto. (Texto)

19:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presenta a la prensa «Wifredo Lam: Cuando no duermo, sueño», la mayor retrospectiva en Estados Unidos del artista cubano, con 130 obras de diferentes disciplinas que revelan cómo este «encarna la figura del artista transnacional en el siglo XX». (Texto) (Foto)

19:00h.- Belém.- COP30 CLIMA.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inaugura el jueves la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, continúa su visita a Buenos Aires, participa de un encuentro sobre turismo y se reúne con estudiantes de la Universidad Austral (Texto)

Río de Janeiro.- BRASIL R.UNIDO.- El príncipe Guillermo, heredero al trono del Reino Unido, entrega el premio Earthshot, durante una visita a Brasil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza este miércoles una licitación en el mercado doméstico de letras y bonos con la que busca obtener fondos para hacer frente a inminentes vencimientos de títulos de deuda por 10,8 billones de pesos (7.200 millones de dólares). (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- Lla matanza del Palacio de Justicia comenzó el 6 de noviembre de 1985 cuando la guerrilla del M-19 tomó la sede del Poder Judicial, recuperada al día siguiente a sangre y fuego por el Ejército, uno de los episodios más oscuros de la historia nacional, en el que fueron asesinadas cerca de un centenar de personas, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y hubo además once desaparecidos. (Texto)

Quito.- ECUADOR EEUU.- Llega a Ecuador la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien estará en el país hasta el 6 de noviembre y se reunirá con el presidente Daniel Noboa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL TIPOS.- El Banco Central brasileño decide si mantiene o modifica la tasa básica de tipos de interés, que se ubican en el 15 %, en un intento de contener la inflación (5,17 % interanual). (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO EMPLEO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) publica los empleos formales creados en octubre. (Texto)

Nueva York.- EVA LONGORIA.- El cantante y actor Marc Anthony y Henry Cardenes, fundadores de Maestro Cares Foundation, premian a la actriz y productora Eva Longoria por su labor en pro de las comunidades latinas durante la 12ª Gala Anual “Changing Lives, Building Dreams” Nueva York (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia entrega las credenciales oficiales al presidente electo Rodrigo Paz Pereira y su vicepresidente Edman Lara, previo a la investidura que se realizará el 8 de noviembre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- GUERRA COMERCIAL.- El Tribunal Supremo escucha las argumentaciones de las partes en la demanda sobre la legalidad de la mayoría de los aranceles del Gobierno Trump, un caso del que depende la viabilidad del proyecto económico del presidente republicano. Tribunal Supremo (Texto)

Río de Janeiro.- COP30 CLIMA.- Foro de Líderes Locales, evento previo a la COP30 que reúne alcaldes y gobernadores de regiones de todo el mundo, para debatir el cambio climático. (Texto) (Foto)Oriente Medio

Santiago de Chile .- CHILE ELECCIONES – Con un discurso más radical, bronco y vociferante, el candidato presidencial ultraderechista Johannes Kaiser ha ido tomando impulso en las últimas semanas y hay analistas que pronostican que podría ser la sorpresa de las elecciones del 16 de noviembre. (texto)(foto)(video)

