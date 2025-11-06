Temas del día de EFE Internacional del 6 de noviembre de 2025 (09.00 horas)

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – Arranca la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

– La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presenta en Ginebra una actualización del Estado Global del Clima en 2025, una serie de datos que exponen el curso del cambio climático en vísperas de que se inicie la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30) en Brasil.

EEUU GOBIERNO

Washington – Los líderes demócratas en el Congreso han pedido una reunión con el presidente de EEUU, Donald Trump, para resolver el cierre de la Administración federal, que además de ser el más largo de la historia está afectando al transporte aéreo con la disminución de un 10 por ciento en la actividad de 40 aeropuertos.

MARCHA VERDE ANIVERSARIO

Rabat – Marruecos conmemora este jueves el 50 aniversario de la Marcha Verde, que inició su control sobre el Sáhara Occidental y dio origen a la resistencia independentista, en medio de una profunda polarización entre las posturas promarroquies y propolisario dentro de los sahariauis y un largo camino todavía por recorrer para encontrar una solución.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– También se enviará desde El Aaiún una información con declaraciones a EFE del alcalde de la ciudad, el saharaui Moulay Hamdi uld Errachid, en las que tiende la mano a los saharauis independentistas tras el respaldo de la ONU al plan de autonomía de Marruecos y pide a España que apoye la reconciliación y aumente su presencia en el territorio.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – La población gazatí mira a su futuro entre la expectación y la incertidumbre mientras se espera que en los próximos días se reanuden las negociaciones para la segunda fase del plan de Trump, que contempla la entrada de una fuerza militar internacional que asuma la gestión provisional del enclave, algo a lo que Hamás ya ha mostrado su rechazo.

– Además se enviará una crónica desde Umm al Jeir, en Cisjordania ocupada que afronta la demolición a manos de Israel de una decena de viviendas y de su centro comunitario al que acudían también activistas internacionales

– El papa León XIV recibe al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, en audiencia en el Vaticano

UCRANIA GUERRA

Moscú/Kiev – El Ejército ruso continúa su asedio a las ciudades de Pokrovsk y Kúpiansk, donde Moscú dice tener prácticamente rodeadas a varias unidades ucranianas.

– Se enviarán unas claves sobre Pokrovsk, escenario de la batalla más importante de los últimos dos años en el Donbás.

– El presidente ruso, Vladímir Putin, amenaza también con poner fin a un mundo sin ensayos nucleares después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenara reanudar dichas pruebas en medio de la tensión estratégica entre ambas superpotencias. (Texto)

– Miembros de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU visitan este país parcialmente invadido por Rusia para recabar información y ofrecerán una rueda de prensa sobre las conclusiones de su misión de tres días. (Texto)(Vídeo)

– El Gobierno polaco presenta un plan de entrenamientos militares destinado a capacitar a 100.000 ciudadanos por año con el propósito de que, en caso de guerra, prácticamente toda la población civil pueda contribuir a la defensa. (Texto)

TEDH ESPAÑA

París – El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) publica una sentencia sobre las demandas contra España interpuestas por tres líderes independentistas de Cataluña, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras, quienes estiman que fueron vulnerados sus derechos políticos y de expresión.

BÉLGICA DRONES

Bruselas – El Consejo Nacional de Seguridad de Bélgica se reúne este jueves para abordar los avistamientos de drones en aeropuertos del país entre el martes y miércoles, que causaron disrupciones del tráfico aéreo, así como en instalaciones militares del país en días previos, incidentes detrás de los cuales se sospecha que está Rusia.

ASIA TIFÓN

Bangkok – El tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, se dirige hacia Vietnam tras dejar más de un centenar de fallecidos, decenas de desaparecidos y alrededor de dos millones de ciudadanos afectados en Filipinas.

BOLIVIA JUSTICIA

La Paz – La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) recuperará su libertad este jueves, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara una sentencia de diez años de prisión por el caso ‘golpe de Estado II’ y ordenara su “liberación inmediata”, tras casi cinco años en prisión.

CRISTINA FERNÁNDEZ

Buenos Aires – Comienza el juicio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), acusada de encabezar una red de cobro de sobornos entre 2003 y 2015, en un caso distinto al que llevó a su condena a seis años de prisión en junio pasado por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato.

– Se enviará una información con los procesos judiciales abiertos contra Cristina Fernández.

TESLA ACCIONISTAS

Austin (EE.UU.)- Tesla celebra su junta general de accionistas en la que se conocerá el resultado de la votación para decidir si su consejero delegado, Elon Musk, recibe una compensación de un billón de dólares en acciones que le permitirán controlar la compañía.

FRANCIA LOUVRE

París – El Tribunal de Cuentas de Francia presenta un informe sobre la situación económica del museo Louvre, que recientemente fue objeto de un sonado robo de joyas.

ESPECIALES

Con motivo de la próxima cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE), que se celebrará los día 9 y 10 de noviembre en Santa Marta (Colombia), la Agencia EFE enviará desde este jueves una seria previa con la guía CELAC UE CUMBRE.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- Conferencia de los mercados de dinero del Banco Central Europeo.

09:30h.- Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Miembros de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU visita el país para recabar información y ofrecerán una rueda de prensa sobre las conclusiones de su misión de tres días. (Texto)

09:30h.- París.- FRANCIA LOUVRE.- El Tribunal de Cuentas de Francia presenta un informe sobre la situación económica del museo Louvre, que recientemente fue objeto de un sonado robo de joyas. (Texto)

10:00h.- Bruselas.- UE DEFENSA.- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y el consejero delegado del Grupo Indra, José Vicente de los Mozos, intervienen en el Forum Europa en Bruselas. (Texto)(Foto)(Vídeo)

10:00h.- Oslo.- NORUEGA TIPOS.- El Banco Central de Noruega (Norges Bank) publica su decisión sobre los tipos básicos de interés (Texto)

10:30h.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El Bundesbank publica su informe de estabilidad financiera.

10:30h.- Ciudad del Vaticano.- VATICANO PALESTINA.- El papa León XIV recibe al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, en audiencia en el Vaticano (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA.- Presentación del informe ‘Reconfiguración de Oriente Medio tras la guerra de Gaza’, organizado por la Fundación Alternativas y Casa Árabe. (Texto)

12:00h.- Madrid.- SUDÁN CONFLICTO.- La encargada de negocios de la embajada de España en Sudán, Shza Abdelaziz Kamil Abdelaziz, aborda en una rueda de prensa la situación actual del conflicto en ese país. (Texto)

10:40h.- Tallin.- UCRANIA GUERRA.- El primer ministro estonio, Kristen Michal, y su homólogo sueco, Ulf Kristersson, se reúnen en Tallin para tratar la guerra rusa en Ucrania y la seguridad en la región del mar Báltico.

13:00h.- Londres.- R.UNIDO TIPOS.- El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos de interés en el Reino Unido. (Texto)

13:45h.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, y su ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, se reúnen con el presidente de la asociación Acero, Gunnar Groebler, y con el representante del sindicato IG Metall Jürgen Kerner, para abordar los problemas del sector en Alemania, que es el mayor productor de acero en la Unión Europea (UE). (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Roma.- ITALIA DALÍ.- Una gran exposición en Roma ahonda en la obra de Salvador Dalí y en las influencias de sus grandes referentes, como Velázquez, Rafael y Picasso, coincidiendo con el centenario de su primera muestra individual.

15:00h.- Berlín.- ALEMANIA TECNOLOGÍA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la primera reunión estratégica para tecnología e innovación en la Cancillería para abordar el fortalecimiento de la innovación y la competitividad en la industria de seguridad y defensa.

16:00h.- Ginebra.- CRISIS CLIMÁTICA.- La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presenta una actualización del Estado Global del Clima en 2025. (Texto)

18:30h.- Madrid.- NADIA CALVIÑO.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, presenta su libro «Dos mil días en el Gobierno».

20:00h.- Barcelona.- JAMIROQUAI CONCIERTO.- La banda británica Jamiroquai ofrece un concierto en Barcelona, inicio de su gira europea »The heels of steel tour’ Palau Sant Jordi (Texto)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, amenaza con poner fin a un mundo sin ensayos nucleares. (Texto)

Cracovia.- POLONIA DEFENSA.- El Gobierno polaco presenta un plan de entrenamientos militares destinado capacitar a 100.000 ciudadanos por año con el propósito de que, en caso de guerra, prácticamente toda la población civil pueda contribuir a la defensa.

Londres.- CINE BUGONIA.- La actriz estadounidense Emma Stone regresa por cuarta vez al universo cinematográfico del cineasta griego Yorgos Lanthimos con ‘Bugonia’, un filme que aborda las teorías conspirativas con humor y crítica social y ambos reflexionan en una entrevista sobre su relación profesional, la religión o la desinformación en línea.

Bucarest.- RUMANÍA OTAN.- El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, participa en el Foro OTAN-Industria, un evento dedicado a la colaboración entre la Alianza y la industria de defensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estambul.- PAKISTÁN AFGANISTÁN.- Delegaciones de Pakistán y de Afganistán se reúnen hoy en Estambul en un nuevo intento de normalizar sus relaciones tras los violentos enfrentamientos fronterizos de octubre. (Texto)

París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) publica una sentencia sobre una demanda contra España interpuesta por la médico forense María del Carmen Baena Salamanca, quien pide un resarcimiento por un artículo publicado en 2012 en un gran periódico español que la acusaba de no haber cumplido una orden judicial para examinar en persona a un terrorista condenado.

París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) publica una sentencia sobre las demandas contra España interpuestas por tres líderes independentistas de Cataluña, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras, quienes estiman que fueron vulnerados sus derechos políticos y de expresión.

París.- OCDE CAMBIO CLIMÁTICO.- La OCDE publica un informe con la evaluación de los progresos de los países miembros y otros socios en el camino hacia la neutralidad de carbono.

Ginebra.- SUBASTA NAPOLEÓN.- La casa de subastas Sotheby’s presenta un broche con diamantes que pertenecieron a Napoleón Bonaparte . (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- TURISMO FERIA.- La feria de turismo World Travel Market (WTM) se celebra en Londres del 4 al 6 de noviembre, con más de 4.000 expositores de unos 180 países, entre ellos España y varios de Latinoamérica.

América

14:30h.- Belém.- COP30 CLIMA.- Arranca la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:45h.- Bogotá.- CUMBRE CELAC-UE.- El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebran el evento ‘Del compromiso a la acción: innovación humanitaria en la cooperación entre la Unión Europea (UE) y América Latina y el Caribe’, que hace parte de la preparación de la IV Cumbre Celac-UE.) (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Lima.- PERÚ EMPRESARIOS.- Seis candidatos presidenciales para las elecciones de 2026 en Perú participan en la última jornada de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el principal foro empresarial del país (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- Inauguración del la nueva sede del Studio Museum en Harlem, el nexo para artistas afrodescendientes y para el arte inspirado en la cultura negra. (Texto) (Foto)

15:00h.- Miami.- EEUU CIENCIA.- Una exhibición inmersiva en Miami ofrece una mirada al lado científico de Da Vinci (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Cartagena de Indias.- CUMBRE CELAC UE.- El Gobierno español lidera el evento ‘Colaboración para una armonización y autosuficiencia sanitaria en América Latina y el Caribe’, previo a la Cumbre Celac-UE. Centro de Formación de la Cooperación Española (Texto) (Foto)

16:00h.- Miami.- EEUU POLÍTICA.- El presidente argentino, Javier Milei, participa en un foro en Miami junto a Nadal, Steve Witkoff y Jamie Dimon (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Belém.- COP30 CLIMA.- Primera sesión temática de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la trigésima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), sobre ‘Clima y naturaleza: bosques y océanos’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Austin.- TESLA ACCIONISTAS.- Tesla celebra su junta general de accionistas en la que se conocerá el resultado de la votación para decidir si su consejero delegado, Elon Musk, recibe una compensación de 1 billón de dólares en acciones que le permitirá controla la compañía. (Texto)

Santiago.- CHILE CENTROS DE DATOS.- Chile se ha posicionado entre los países más atractivos de Latinoamérica para albergar centros de datos para la inteligencia artificial por su abundante energía renovable, buena conectividad y políticas públicas favorables. Por Meritxell Freixas (foto)(video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz – BOLIVIA ELECCIONES (Claves) – Bolivia se prepara para un giro político y económico con la llegada del centrista Rodrigo Paz Pereira a la Presidencia, tras dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). (texto) (foto)

Ciudad de México.- MÉXICO TIPOS.- El Banco de México anuncia su política monetaria tras la reducción en septiembre a 7,5 % en la tasa de interés, su décimo recorte consecutivo y el segundo de 25 puntos base

Buenos Aires.- CRISTINA FERNÁNDEZ.- Comienza el juicio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), acusada de encabezar una red de cobro de sobornos entre 2003 y 2015, en un caso distinto al que llevó a su condena a seis años de prisión en junio pasado por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato. (Texto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ESPAÑA.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, participa en Buenos Aires de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (Texto)

Washington.- EEUU ASIA CENTRAL.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne en la Casa Blanca con los presidentes de Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, Uzbekistán y Kirguistán con motivo del décimo aniversario del diálogo diplomático C5+1. Casa Blanca

Bogotá.- COLOMBIA EMPRESAS.- Bancolombia, el mayor banco de Colombia por nivel de activos, publica los resultados consolidados para el tercer trimestre del año. (Texto)

Quito.- ECUADOR EEUU.- Concluye la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, quien llegó a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA JUSTICIA.- Cuarenta aniversario de la toma del Palacio de Justicia en Colombia. Plaza de Bolívar (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- IBEROAMÉRICA CIUDADES.- Buenos Aires alberga la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, un encuentro de autoridades de 23 ciudades capitales donde se discutirán cuestiones de innovación, seguridad, movilidad y cooperación (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera estatal brasileña Petrobras divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año, después de que sus beneficios hayan registrado una expansión del 193 % entre enero y junio. (Texto)

Miami.- EEUU ESPAÑA.- La Cámara de Comercio de España en Estados Unidos entrega los Premios Ponce de León 2025 a la ‘Compañía del año’ y ‘Ejecutivo del año’, unos galardones que reconocen anualmente la trayectoria, el esfuerzo y los logros de los premiados y que reúne representantes de la comunidad empresarial española y estadounidense. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- SMARTFIT RESULTADOS.- La empresa brasileña SmartFit, la mayor red de gimnasios de América Latina, divulga sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CINE.- Comienza el Festival Internacional de Cine de Mar de Plata, que en esta edición cumple 40 años. (Texto)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en octubre. (Texto)

Oriente Medio

08:00h.- Umm al Jeir (Hebrón).- ISRAEL PALESTINA.- La aldea palestina de Umm al Jeir, en el sur de Cisjordania, afronta la demolición a manos de Israel de una decena de viviendas y de su centro comunitario al que acudían también activistas internacionales; mientras que sus habitantes esperan que la presión internacional logre lo que no harán los tribunales israelíes. Por Paula Bernabéu. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARRUECOS SÁHARA OCCIDENTAL.- Celebración del 50 aniversario de la «Marcha Verde», que conmemora la iniciativa del difunto rey Hasán II de organizar una caminata hasta la entonces colonia española del Sáhara Occidental para forzar al Ejército español a abandonarla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Doha.- DESARROLLO SOCIAL.- La capital de Catar, Doha, acoge la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, que tiene el objetivo «abordar las lagunas y reafirmar el compromiso con la Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el Programa de Acción y su aplicación, así como dar impulso a la implementación de la Agenda 2030»

Argel.- ARGELIA ECONOMÍA.- El Foro Africano de Administraciones Tributarias (ATAF-2025) celebra en Argel su ciclo de reuniones anuales, que se extenderán cinco días. Centro Internacional de Conferencias

Yaundé.- CAMERÚN PRESIDENTE.- El presidente electo de Camerún, Paul Biya, el jefe de Estado más viejo del mundo, jura el cargo para un octavo mandato a sus 92 años tras ganar las polémicas elecciones del 12 de octubre. (Texto)

Guiza.- EGIPTO ARQUEOLOGÍA.- Reconocidos arqueólogos egipcios están en son de guerra contra las fiestas de música electrónica que con cada vez más frecuencia se celebran en el recinto de las pirámides de Guiza, tanto por que sus dañinas vibraciones afectan a esas maravillas del mundo antiguo como por la «profanación» de la necrópolis donde descansan los faraones. Por Shady Roshdy (Texto) (Foto) (Vídeo)

Argel.- LIBIA TRANSICIÓN.- Los ministros de Exteriores de Argelia, Túnez y Egipto celebran en Argel una reunión tripartita para examinar los últimos acontecimientos en Libia.

África

12:00h.- Tawila.- SUDÁN REBELIÓN.- El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ofrecerá este jueves una rueda de prensa con información actualizada desde Tawila, principal ruta de huida de los civiles que escapan del asedio de Al Fasher, en Darfur Norte, en el oeste de Sudán.

Asia

Bangkok – FILIPINAS TIFÓN – Filipinas continúa con las tareas de rescate y búsqueda de desaparecidos tras el paso del tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes esta temporada, con más de medio centenar de fallecidos, mientras Vietnam se prepara para la llegada de la tormenta entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi – INDIA ELECCIONES – El estado de Bihar, el tercero más poblado de la India y uno de los más pobres de este país asiático, celebra elecciones a su Asamblea Legislativa, un proceso que se extenderá hasta el próximo 11 de noviembre. (Vídeo)

Seúl – COREA DEL NORTE LATINOAMÉRICA – El desertor norcoreano Ri Il-gyu, exdiplomático de alto rango en Cuba, cuenta a EFE el papel y objetivos de Corea del Norte en Latinoamérica y sus impresiones sobre la reciente cumbre del APEC y las relaciones intercoreanas, entre otros asuntos. (foto)(vídeo)

