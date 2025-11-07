Temas del día de EFE Internacional del 7 de noviembre de 2025 (13.00 horas)

EEUU GOBIERNO

Washington – La escasez de controladores en Estados Unidos, agudizada por el cierre de la Administración federal, ha llevado al Gobierno a recortar desde este viernes en un 10 % la oferta de vuelos en 40 grandes aeropuertos, una medida que puede eliminar hasta 4.000 correspondencias diarias en el mayor mercado mundial de la aviación comercial.

EEUU HUNGRÍA

Washington – El presidente de EE.UU, Donald Trump, recibe al primer ministro húngaro, el ultranacionalista Viktor Orbán, en la Casa Blanca, en un encuentro en el que se prevé que ambos traten la relación de Budapest con Moscú y en la que Orbán intentará lograr excepciones a las sanciones de Estados Unidos contra las petroleras rusas.

ISRAEL LÍBANO

Beirut/Jerusalén – La situación en el Líbano continúa siendo incierta, pese a que el Ejército de Israel aseguró que ya ha terminado los ataques contra supuestos objetivos de Hizbulá en el sur del Líbano, tras bombardear el jueves al menos cuatro localidades, mientras el grupo chií ha pedido no entablar negociaciones y redobló su apuesta por no desarmarse.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El grupo islamista Hamás y otras milicias palestinas continúan recuperando cuerpos de rehenes israelíes antes de pasar a la segunda fase del alto el fuego, en medio de restricciones y asesinatos diarios a pesar del teórico alto el fuego.

– La violencia diaria de colonos y las redadas de las fuerzas israelíes en el territorio palestino de Cisjordania no remiten causando asesinatos de civiles, muchos de ellos niños.

– El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se reúne en Roma con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y con el presidente de la República, Sergio Mattarella, en el marco de una visita oficial al país.

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Rusia afirma que continúa acercándose a su objetivo de tomar Kúpiansk y Pokrovsk mientras Ucrania insiste en que los combates prosiguen y niega que sus tropas estén rodeadas.

– La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ofrece rueda de prensa sobre la política exterior rusa.

CHINA DEFENSA

Pekín- China dio una nueva muestra este viernes de la modernización de su fuerza naval al anunciar la entrada en servicio de su tercer portaaviones, el Fujian, equipado con tecnología de la que solo dispone también EE.UU., en pleno aumento de la rivalidad militar entre las mayores potencias mundiales.

SÁHARA OCCIDENTAL

Campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), 7 nov (EFE).- El refugiado saharaui Aziz Haidar perdió las dos piernas y el brazo derecho en la explosión de una mina en 1979, cuando desconocían la existencia de este peligro en el Sáhara Occidental que hoy cerca los más de 2.700 kilómetros de muro levantado por Marruecos, en una de las regiones más contaminadas del mundo.

COP30 CLIMA

Belém (Brasil) – Segunda jornada de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la 30 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en la que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reivindica el modelo de transición energética de España.

– El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la cumbre mundial de líderes sobre el Clima en Belém, la antesala de la Conferencia Mundial sobre el Clima (COP30).

EE.UU. D.HUMANOS

Ginebra – El Consejo de Derechos Humanos tiene previsto examinar la situación de derechos humanos en Estados Unidos, como parte de una evaluación periódica universal en los que participan todos los Estados miembros de la ONU, aunque se desconoce cuál será la participación de EE.UU. debido a que se ha retirado de esa instancia.

EEUU INMIGRACIÓN

Miami – Vence el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para más de 268.000 migrantes venezolanos en Estados Unidos por orden del presidente Donald Trump, un hecho que trastoca sus vidas en particular en Florida, hogar de la mayor diáspora de Venezuela en el país.

MUSEO LOUVRE

París – El consejo de administración del Louvre celebra este viernes una reunión extraordinaria centrada en medidas de seguridad para el museo, tras el informe demoledor publicado la víspera por el Tribunal de Cuentas en el que le reprocha que descuidó esa faceta y prefirió invertir en comprar obras de arte.

GRAMMY NOMINACIONES

Los Ángeles – La Academia de la Grabación anuncia a los nominados de la 68ª edición de los Premios Grammy, con Chappell Roan, Doechii, Karol G, Lizzo, Sabrina Carpenter y Sam Smith como presentadores de los artistas y proyectos que competirán por los codiciados gramófonos dorados el 1 de febrero de 2026.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

13:00h.- Fráncfort.- ALEMANIA BUNDESBANK.- El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y el vicepresidente de la Reserva Federal (Fed), Philip N. Jefferson, participan en una conferencia sobre el euro Euro20+.

La Haya.- PAÍSES BAJOS GOBIERNO.- Las autoridades electorales de Países Bajos tienen previsto anunciar los resultados oficiales de los comicios generales. Los recuentos provisionales apuntan a una ajustada victoria del partido liberal progresista D66, liderado por Rob Jetten. (Texto)

Ginebra.- EE.UU. D.HUMANOS.- El Consejo de Derechos Humanos tiene previsto examinar la situación de derechos humanos en Estados Unidos, como parte de una evaluación periódica universal en los que participan todos los Estados miembros de la ONU. (Texto)

Bruselas.- PROXIMUS RESULTADOS.- La operadora de telecomunicaciones belga Proximus presenta sus resultados empresariales correspondientes al tercer trimestre de 2025.

Moscú.- RUSIA ANIVERSARIO.- Celebración del 41 aniversario de la Gran Revolución Socialista de Octubre (1941) con un desfile en la Plaza Roja de Moscú. (foto)(vídeo)

América

10:00h.- Belém.- COP30 CLIMA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene ante el plenario de la cumbre del clima COP30 y posteriormente en una sesión sobre transición energética en el marco de la cumbre del clima COP30

12:00h.- Belém.- COP30 CLIMA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa con motivo de su participación en la cumbre del clima COP30.

14:30h.- Belém.- COP30 CLIMA.- Segunda jornada de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en la 30 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- Vence el TPS para más de 268.000 migrantes venezolanos en Estados Unidos (Texto)

15:00h.- Asunción.- FMI PERSPECTIVAS AMÉRICA.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta en Paraguay el informe de Perspectivas Económicas para las Américas (REO) Banco Central del Paraguay (BCP) (Texto) (Foto)

15:00h.- New Haven.- BAD BUNNY.- Las reflexiones musicales que Bad Bunny hace en ‘Debí tirar más fotos’ sobre la cultura y la compleja historia de su natal Puerto Rico han llegado hasta los salones de la prestigiosa universidad de Yale. Por Yeny García (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO AUTOMÓVIL.- El Instituto Nacional de Estadística de México presenta su reporte automotriz de vehículos ligeros del mes de septiembre (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística de México publica la inflación general de octubre, tras un repunte de 3,76 % en septiembre (Texto)

18:00h.- Miami.- LOS ÁNGELES AZULES.- Los mexicanos Los Ángeles Azules conversan con EFE sobre su gira de 2026 por Estados Unido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Belém.- COP30 CLIMA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, pronuncia un discurso en la cumbre mundial de líderes sobre el Clima en Belém, la antesala de la Conferencia Mundial sobre el Clima (COP30). (Texto) (Foto)

Quito.- ECUADOR REFERÉNDUM.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pide licencia del cargo para hacer campaña por el ‘Sí’ en el referéndum convocado para el próximo 16 de noviembre, donde se votarán asuntos como la instalación de una Asamblea Constituyente y la posible llegada de bases militares extranjeras al país. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- Wall Street cierra una semana mixta marcada por la viabilidad de la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, y la cautela de los inversores sobre valoraciones que consideran elevadas, especialmente en el sector tecnológico

Ciudad de México.- MÉXICO FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitará México donde se reunirá con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y empresarios del país (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE CENTROS DE DATOS.- En pleno cordón industrial de la periferia santiaguina, Quilicura es el territorio latinoamericano con mayor cantidad de centros de datos destinados a la inteligencia artificial, una «amenaza» para la supervivencia del humedal más importante de la zona que los vecinos pelean para salvar. Por Meritxell Freixas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INDUSTRIA.- Argentina difunde este viernes el índice de producción industrial manufacturero correspondiente a septiembre, después de que en agosto la actividad del sector registrara un alza del 0,6 % (Texto)

Santa Marta.- CUMBRE CELAC UE.- Foro Sociedad Civil ALC-UE (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE MEDIOAMBIENTE.- Organizaciones sociales convocan una concentración frente al palacio La Moneda (sede del Gobierno chileno) por el primer aniversario de la desaparición en extrañas circunstancias de la activista mapuche Julia Chuñil en el sur de Chile. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Los Ángeles.- GRAMMY.- La Academia de la Grabación anuncia a los nominados de la 68ª edición de los Premios Grammy, con Chappell Roan, Doechii, Karol G, Lizzo, Sabrina Carpenter y Sam Smith como presentadores de los artistas y proyectos que competirán por los codiciados gramófonos dorados el 1 de febrero de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU HUNGRÍA.- El presidente de EE.UU,, Donald Trump, recibe al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la Casa Blanca, en un encuentro en el que se prevé que ambos traten la relación de Budapest con Moscú. Casa Blanca

La Paz.- BOLIVIA INVESTIDURA.- Previa de la investidura del centrista Rodrigo Paz Pereira como presidente de Bolivia y la salida de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS) del poder. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA CONSTRUCCIÓN.- Argentina difunde este viernes el indicador de actividad de la construcción correspondiente a septiembre, después de que en agosto la actividad del sector registrara un alza del 0.5 %. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publica el dato de inflación de octubre. (Texto)

Río de Janeiro.- PETROBRAS RESULTADOS.- La petrolera estatal brasileña Petrobras comenta sus resultados financieros del tercer trimestre del año. (Texto)

Miami.- EEUU ESPACIO.- La NASA se prepara para lanzar este domingo desde Florida la misión Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE), que enviará dos satélites idénticos para estudiar el campo magnético y la atmósfera superior de Marte, lo que ayudará a conocer las condiciones que enfrentarán futuros astronautas. (Foto)(Vídeo)

Nueva York.- EEUU ARGENTINA.- El presidente argentino, Javier Milei, y su ministro de Economía, Luis Caputo, se reúnen con inversores en Nueva York en una reunión organizada por la Americas Society

Oriente Medio

Riad.- ONU TURISMO.- Asamblea general de ONU Turismo, el órgano supremo del organismo de Naciones Unidas para el Turismo, que este año se desarrolla en Riad, capital de Arabia Saudí

Argel.- ARGELIA ECONOMÍA.- El Foro Africano de Administraciones Tributarias (ATAF-2025) concluye en Argel su ciclo de reuniones anuales. Centro Internacional de Conferencias

