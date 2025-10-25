Temas del día de EFE Internacional del domingo 26 de octubre

10 minutos

ASEÁN CUMBRE

Kuala Lumpur – La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) comienza en Kuala Lumpur su cumbre anual de líderes, a la que también asisten sus principales socios exteriores, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que supone la etapa inicial del primer viaje a Asia-Pacífico de su segundo mandato.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Firma de un acuerdo de paz entre Camboya y Tailandia en presencia del presidente de EEUU, Donald Trump, en un acto paralelo a la cumbre de la ASEAN.

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – Argentina celebra elecciones legislativas nacionales, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado y que se presentan como un plebiscito sobre los dos primeros años del Gobierno ultraderechista de Javier Milei.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – Más de quince días después de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, se siguen registrando ataques del Ejército israelí contra el enclave, mientras Israel continúa reclamando a Hamás la entrega de los últimos 13 cuerpos de rehenes como parte de esta primera fase del acuerdo.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – Una serie de ataques rusos con bombas aéreas guiadas contra zonas ucranianas situadas más lejos del frente, incluido el primer ataque con este tipo de armas contra Odesa el viernes, pone de manifiesto la creciente amenaza que suponen estas potentes armas, contra las que Ucrania no tiene actualmente medios para defenderse debido a la escasez de defensas aéreas modernas y a su limitada capacidad de ataque a larga distancia. Por Rostyslav Averchuk

(Texto)

HURACANES ATLÁNTICO

Santo Domingo.- HURACANES ATLÁNTICO.- El huracán Melissa amenaza con agravar aún más la crisis humanitaria que vive Haití, con más de 1,4 millones de desplazados internos como consecuencia de la violencia que imponen las bandas armadas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU ELECCIONES

Nueva York – El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, encabeza la manifestación “Nueva York no está en venta”, a la que se unirán la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders.

(La protesta tiene lugar un día después del inicio de la votación anticipada para las elecciones municipales del próximo 4 de noviembre).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MUSEO LOUVRE

París – Este domingo se cumple una semana del espectacular robo a plena luz del día de ocho joyas napoleónicas en el Louvre, el museo más visitado del mundo, mientras que los investigadores policiales escrutan el más de centenar de pruebas que los cuatro ladrones que dieron el golpe dejaron en su huida, con esperanza de recuperarlas.

(Texto)

CARMEN MAURA

París – A sus 80 años y con una carrera de cientos de títulos, Carmen Maura admite que le ha bajado la energía, pero no cree realmente que vaya a retirarse. Lo que sí le apetece ahora es quedarse en España, poder cuidar de su perra y seguir haciendo lo que le «da la gana» con su carrera, según cuenta a EFE la actriz madrileña.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la celebración este miércoles de las elecciones generales en Países Bajos, las terceras en menos de cinco años, la Agencia EFE enviará este lunes una serie previa con la guía PAÍSES BAJOS ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Chemnitz (Alemania).- ALEMANIA MEDIOAMBIENTE.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, pronuncia un discurso en la ceremonia de entrega del Premio Alemán de Medio Ambiente 2025. (Texto)

15:00h.- Tiflis.- GEORGIA OPOSICIÓN.- La oposición georgiana convoca a un mitin en el centro de Tiflis en ocasión del aniversario de las elecciones parlamentarias, que denunció como fraudulentas. (Texto)

Madrid – ARGENTINA ELECCIONES – Seguimiento de las votaciones de los argentinos en España.

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Una serie de ataques rusos con bombas aéreas guiadas contra zonas ucranianas situadas más lejos del frente, incluido el primer ataque con este tipo de armas contra Odesa el viernes, pone de manifiesto la creciente amenaza que suponen estas potentes armas, contra las que Ucrania no tiene actualmente medios para defenderse. (Texto)

París.- CARMEN MAURA.- Carmen Maura afirma en una entrevista con EFE que aunque le haya bajado la energía no piensa retirarse, aunque lo que sí tiene «clarísimo» es que el apetece trabajar en España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- MUSEO LOUVRE.- Este domingo se cumple una semana del espectacular robo a plena luz del día de ocho joyas napoleónicas en el Louvre. (Texto)

O.Medio

Riad.- FORO FORTUNE.- Se inaugura hoy el Foro Mundial Fortune en Riad, que reúne a diferentes directores ejecutivos de grandes empresas a nivel global para debatir el panorama empresaria mundial, con los avances trascendentales en inteligencia artificial y el creciente proteccionismo económico como temas principales.

América

14:00h.- La Habana.- CUBA MÚSICA.- La cantante cubana Haila María Mompié va a lanzar un nuevo trabajo en homenaje a Celia Cruz aprovechando el centenario del natalicio de la «Guarachera de Cuba». La interprete explica en entrevista a EFE la importancia de Celia Cruz y habla sobre el único homenaje a la artista en la isla. (Texto) (Foto)

17:00h.- Veracruz.- BOSQUES CONSERVACIÓN.- El Consejo de Administración Forestal (FSC, por sus siglas en inglés), una ONG con sede en Alemania, inaugura en Panamá su Asamblea General, en la que reúne a representantes sociales, empresariales y de gobierno para debatir y decidir políticas «con impacto real» en los bosques del mundo. (Texto)

21:00h.- Lima.- TOROS PERÚ.- La segunda corrida de la Feria del Señor de los Milagros de Lima reúne en la plaza de Acho a los diestors españoles David Galván y Fernando Adrián y al peruano Joaquín Galdós, para lidiar toros peruanos de Paiján y españoles de Domingo Hernández. Plaza de Acho (Texto)

22:00h.- Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, encabeza la manifestación «Nueva York no está en venta» al que unirán la congresista Alejandra Ocasio Cortez y el senador Bernie Sanders tras iniciarse el día antes la votación anticipada, de cara a las elecciones del 4 de noviembre. Estadio de Forest Hill, 1 Tennis Pl, Forest Hills, en Queens (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO LITERATURA.- La periodista y escritora argentina Leila Guerrero habla con EFE de su libro ‘La llamada’ el cual cuenta la historia de la guerrillera Silvia Labayru (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA HALLOWEEN.- Se realiza la ‘Manifestación zombie 2’ en la ciudad de la Paz en Bolivia en donde decenas de personas disfrazadas de zombis marcharán por las calles como parte de las celebraciones de Halloween. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ELECCIONES.- Argentina celebra elecciones legislativas nacionales, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho participan en una consulta partidista de la izquierda colombiana para escoger candidato presidencial para las elecciones de 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- BRASIL DICTADURA.- Acto conmemorativo por el 50ª aniversario del asesinato del periodista Vladimir Herzog a manos de la dictadura militar brasileña, en la Catedral Metropolitana de São Paulo.

Cali.- SHAKIRA.- Concierto de Shakira en el estadio Pascual Guerrero de Cali como parte de la segunda fase de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’. Estadio Pascual Guerrero (Texto) (Foto)

Santiago de Chile.- CHILE ELECCIONES.- Los ocho candidatos que compiten por la Presidencia de Chile el próximo 16 de noviembre se enfrentan a su tercer debate en televisión abierta, con la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast liderando las encuestas.

Santo Domingo.- HURACANES ATLÁNTICO.- El huracán Melissa amenaza con agravar aún más la crisis humanitaria que vive Haití, con más de 1,4 millones de desplazados internos como consecuencia de la violencia que imponen las bandas armadas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VATICANO SANTOS.- Dicen que, durante una estancia en París, el médico venezolano José Gregorio Hernández fue tentado por una prostituta que le dejaron unos amigos. Pensaban que no se resistiría, pero se llevaron una sorpresa: «Ustedes son unos bandidos. Me han dejado con un verdadero santo», reprochó la mujer a los amigos. Caracas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- BOEING HUELGA.- Un sindicato de trabajadores de Boeing vota una nueva oferta de convenio colectivo de la compañía en medio de una huelga que dura más de 80 días ante los reclamos para obtener mejoras en salarios, beneficios y seguridad laboral. (Texto)

Asia

Kuala Lumpur.- ASEAN CUMBRE.- El presidente estadounidense, Donald Trump, llega a Malasia para participar en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y países aliados, en la que supone la parada inicial del primer viaje a Asia-Pacífico de su segundo mandato, que también lo llevará a Japón y Corea del Sur.

Calcuta (India).- INDIA CHINA.- Los vuelos entre aeropuertos de la India y de China se reanudan cinco años después de su suspensión con el inicio de la ruta entre la ciudad india de Calcuta y la china de Cantón (Guangzhou), operado por la aerolínea IndiGo.

Kuala Lumpur.- ASEAN CUMBRE.- Los líderes políticos de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) inician en Kuala Lumpur su reunión anual, en la que también participan sus principales socios exteriores.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245