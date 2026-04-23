Temas del Día de EFE Internacional del Jueves, 23 de abril de 2026 (12:00 horas)

22 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Islamabad – La tensión aumenta en el estrecho de Ormuz con la captura de dos barcos por parte de Irán tras la extensión del alto el fuego, y sin que por el momento se vislumbre una nueva ronda de negociaciones en Pakistán. Alvaro Mellizo (enviado especial a Islamabab)

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)(Informe a cámara)

– El vicepresidente del Parlamento iraní, Hamidreza Haji Babaei, afirmó este jueves que los primeros pagos de los peajes cobrados a buques por el tránsito por el estrecho de Ormuz han comenzado a ser depositados en el Banco Central del país.

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– Representantes de Israel y el Líbano se reúnen en Washington en una segunda ronda de negociaciones para explorar el fin del conflicto, mientras el ejército israelí mantiene ataques casi diarios en el sur libanés pese a la tregua vigente.

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– Al cumplirse una semana del anuncio de un alto el fuego con Israel, Mohamad Nazha aún comparte una tienda de campaña con su familia en el estadio Camille Chamoun de Beirut, incapaz de confiar en el futuro de la medida, como la mayoría de los otros desplazados en este albergue comunal. (Crónica)

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– Reza Pahlaví, heredero del sha iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, pidió este jueves en Berlín la reanudación de lo que calificó de «intervención humanitaria» de EE. UU. en su país de origen, y criticó el actual alto el fuego por ofrecer un respiro a un régimen en Teherán con el que, a su juicio, no tiene sentido negociar.

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– Se enviará un perfil de Asim Munir, el jefe del Ejército paquistaní que busca un acuerdo entre EE. UU. e Irán.

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– Shanghái (China) – Las exportaciones chinas de alternativas a las energías fósiles como generadores solares, baterías o vehículos eléctricos se han disparado ante el impacto del alza del crudo y el gas natural a raíz de la guerra en Irán, con el primero de esos productos rompiendo su récord histórico de ventas.

UE CUMBRE

Nicosia/Agia Napa (Chipre) – Los líderes de la Unión Europea discuten desde este jueves en Chipre el desbloqueo del préstamo a Ucrania y cómo contribuir a la desescalada en Oriente Medio y a la libre circulación en el estrecho de Ormuz, en medio de la creciente incertidumbre sobre las negociaciones para la paz.

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PERÚ GOBIERNO

Lima – El presidente interino de Perú, José María Balcázar, recompone su Gobierno tras las dimisiones de los ministros de Exteriores y Defensa, al no estar de acuerdo con aplazar la compra de aviones de combate F-16 a Estados Unidos para que sea el siguiente Gabinete quien la ejecute, en plena tensión por las irregularidades el día de la votación en primera vuelta que mantiene en vilo la carrera electoral.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania toma medidas contra los abusos de sus reclutadores militares para aplacar la hostilidad contra estos agentes, indispensables para seguir incorporando personal al Ejército.

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– Si el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto, hay que hablar con él, aseguró a EFE el español Enrique Barón, que encabezó el Parlamento Europeo cuando se produjo la Caída del Muro (1989) y la desintegración de la URSS (1991).

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MARADONA JUICIO

Buenos Aires – El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves en Buenos Aires con la declaración de los imputados Leopoldo Luque, neurocirujano y médico de cabecera del astro, y Carlos Díaz, psicólogo, tras el testimonio este martes de una de las hijas del exfutbolista, Gianinna Maradona.

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MÉXICO SEGURIDAD

Guadalajara (México) – El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, asegura en entrevista con EFE que el estado está preparado para el Mundial de Fútbol, una vez que la situación de seguridad se ha controlado tras el operativo militar en el que fue abatido El Mencho, y que desató una ola de violencia en el estado.

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PAPA GUINEA ECUATORIAL

Malabo – El papa León XIV reivindicó este jueves en una misa en el estadio de Malabo, en Guinea Ecuatorial, el último acto de su viaje por África, el compromiso de la Iglesia «especialmente al servicio de la justicia y de la solidaridad». Por Cristina Cabrejas (enviada especial)

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CPI FILIPINAS

La Haya – La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por su papel en la conocida como «guerra contra las drogas», y ordenó la apertura de un juicio en su contra.

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PREMIO WORLD PRESS PHOTO

Ámsterdam (Países Bajos) – La fundación World Press Photo ha premiado este jueves como la Foto del Año una imagen capturada por la estadounidense Carol Guzy del momento de separación de una familia migrante por agentes de ICE en Estados Unidos, un reflejo “contundente” de las consecuencias de las políticas migratorias de Donald Trump.

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– Una fotografía de civiles sobre un camión de ayuda humanitaria en una Gaza devastada y otra de mujeres indígenas maya achí en Guatemala tras la condena de exparamilitares por violación y crímenes de lesa humanidad, son las dos imágenes finalistas este jueves del World Press Photo. Las fotografías fueron capturadas por el fotoperiodista palestino Saber Nuraldin (EPA Images participada por la Agencia EFE) en Gaza, y por el estadounidense Victor J. Blue (‘The New York Times Magazine’) en Guatemala.

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ITALIA VESPA

Roma – Hace 80 años se registró la patente de la Vespa, una de las motocicletas más famosas del mundo y todo un icono italiano que sigue rodando por las calles del mundo, ensalzada desde el cine, la música y hasta el arte. Por Gonzalo Sánchez

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DÍA LIBRO

Sídney (Australia) – La escritora argentina Mariana Enriquez, una de las voces más influyentes de la literatura en español, destacó la «inteligencia emocional» de Rosalía tras su entrevista con la artista y afirmó que, si escribiera sobre ella, abordaría el «nivel monstruoso de la hiperfama» y la presión constante que afrontan las grandes estrellas, especialmente mujeres. Por Edurne Morillo

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– Una pequeña librería del barrio tokiota de Ginza centra su atención en un solo libro semanal, una apuesta que contrasta con un mercado literario marcado por la sobreproducción y el dominio de las ventas por internet.

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BILLBOARD LATINAS

Miami – (EE.UU.) – Billboard celebra a las ‘Mujeres Latinas en la Música 2026’, un evento para destacar a las artistas que “están moldeando la industria musical” en el que reconocerá a Rosalía como la ‘Mujer del Año’ y premiará a la mexicana Gloria Trevi por su trayectoria, además de honrar a intérpretes como Julieta Venegas, Becky G, Young Miko y Joy Huerta.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

12:00 GMT.- Berlín.- IRÁN GUERRA.- Reza Pahlaví, el heredero del sah iraní depuesto en 1979 por la Revolución Islámica, visita Berlín para mantener reuniones con políticos alemanes y participar en una manifestación de la oposición al régimen iraní, mientras que hay otra protesta convocada en contra de su presencia en Alemania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ESPECTÁCULO.- Un espectáculo con drones ilumina el cielo nocturno en Berlín.Kiev.- UCRANIA GUERRA.- Ucrania toma medidas contra los abusos de sus reclutadores militares para aplacar la hostilidad contra estas patrullas indispensables para seguir incorporando personal al Ejército. (Texto)

Moscú.- MOLDAVIA ESPAÑA.- La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, realiza una visita a Moldavia. (Texto)

Moscú.- RUSIA ÁRTICO.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne por vídeoconferencia con el Gobierno para debatir el Ártico y la Ruta Marítima del Norte (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- Si el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto, hay que hablar con él, aseguró a EFE el español Enrique Barón, que encabezó el Parlamento Europeo cuando se produjo la Caída del Muro (1989) y la desintegración de la URSS (1991). (Texto) (Vídeo)

Kiev.- CHERNÓBIL ANIVERSARIO.- Un acto en Kiev recuerda a las víctimas de la catástrofe de Chernóbil días antes de que se cumplan los cuarenta años del peor accidente nuclear de la historia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CINE.- Entrega de premios del Festival Internacional de Cine de Moscú en el que participan dos películas españolas y una coproducción mexicano-argentina. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nicosia.- UE CUMBRE.- Los líderes de la Unión Europea (UE) se reúnen en Nicosia (Chipre) en una cumbre informal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Munster.- ALEMANIA DEFENSA.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita unos barracones del Ejército en Munster.Viena.- AUSTRIA CINE.- La capital austríaca acoge desde hoy el Festival de Cine Español de Viena (hasta el 26 de abril) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- TECNOLOGÍA MINERALES.- El experto en minerales críticos de la Comisión Económica de la ONU para Europa, Dario Liguti, ofrece una rueda de prensa en torno a los mitos y realidades con respecto a estos codiciados recursos. (Texto)París.- FESTIVAL CANNESERIES.- Comienza la edición 2026 del festival Canneseries, dedicado a los contenidos televisivos. (Texto)

San Fernando de Henares (España).- ESPAÑA JUSTICIA – El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy testifica en la Audiencia Nacional en el juicio por la operación Kitchen, relativo al espionaje al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. (Texto)

París.- G7 MEDIOAMBIENTE.- La ministra de de Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible francesa, Monique Barbut, recibe este miércoles a las delegaciones de la reunión ministerial del G7 que abordará en París cuestiones como la financiación de la protección de la biodiversidad, pero dejará de lado asuntos espinosos como el cambio climático por falta de consenso. (texto) (foto) (vídeo)

América

13:00 GMT.- Mayagüez (Puerto Rico).- PUERTO RICO CALOR.- La organización ambiental Desarrollo Regenerativo de Comunidades Caribeñas presenta los resultados del ‘Monitoreo de Calor Extremo’, realizado en julio de 2025 en varios municipios del suroeste de Puerto Rico, como parte de la segunda edición del evento ‘Árboles Contra el Calentón’. Centro Comunal Urbanización Sultana.

12:00 GMT.- Nueva York.- HAITÍ ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión informativa sobre Haití en el marco de la misión BINUH, centrada en el deterioro de la seguridad, la crisis humanitaria y el estancamiento político en el país caribeño.

14:05 GMT.- Washington.- CIDH INFORME.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el continente americano, en el que expone los avances y desafíos registrados en la región. (Texto)

14:30 GMT.- Caracas.- VENEZUELA EEUU.- El Colegio de Ingenieros de Venezuela ofrece una rueda de prensa para presentar su plan estratégico 2026, que incluye el aporte en la recuperación de la infraestructura y la optimización de la industria petrolera, gasífera, de energía eléctrica y agroalimentación. Colegio de Ingenieros de Venezuela (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:30 GMT.- Miami.- EEUU CINE.- La película peruana ‘Mistura’ narra la vida de una mujer franco-peruana de clase privilegiada que desafía las normas sociales y revela la auténtica identidad del Perú a través de una audaz aventura culinaria que celebra la riqueza cultural y diversidad gastronómica del país, según cuenta su director Ricardo de Montreuil, y los actores César “Pudy” Ballumbrosio y Christian Meier, en una entrevista a EFE (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Miami.- EEUU MÚSICA.- Billboard celebra a las ‘Mujeres Latinas en la Música’ con premios para Gloria Trevi, Julieta Venegas y Becky G (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la inflación de la primera quincena de abril, tras el repunte del 4,59 % en marzo. (Texto)

16:00 GMT.- San José.- COSTA RICA ECONOMÍA.- El turismo y las exportaciones de bienes de Costa Rica cerraron el primer trimestre de 2026 con crecimientos importantes y se mantienen como los principales sostenes de la economía del país centroamericano en un contexto internacional que las autoridades califican como complejo. (Texto) (Foto)

17:00 GMT.- Nueva York.- SÁHARA OCCIDENTAL.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una reunión a puerta cerrada para abordar la situación de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO).

17:00 GMT.- Sao Paulo.- BRASIL CERVANTES.- Ceremonia de reinauguración de la estatua de Miguel de Cervantes ubicada frente a la Biblioteca Mario Andrade de São Paulo, tras las obras de restauración, en un proyecto con el apoyo de la Embajada Española y del Instituto Cervantes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:30 GMT.- Nueva York.- INTEL RESULTADOS.- La tecnológica estadounidense Intel publica resultados correspondes al primer trimestre fiscal de 2026 tras perder 267 millones de dólares en el ejercicio 2025, reduciendo sus números rojos en un 98 % respecto al año anterior.

22:00 GMT.- Nueva York.- EEUU TIME.- Se celebra en Nueva York la gala de las 100 personas más influyentes del mundo elegidas por la revista Time, TIME100, entre ellas las actrices Zoe Saldaña y Dakota Johnson, y los cantantes Luke Combs y Coco Jones. Lincoln Center (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:00 GMT.- Santiago de Chile.- CHILE TELEVISIÓN.- El teatro Municipal de Santiago de Chile acoge el estreno internacional de ‘La Casa de los Espíritus’, la serie basada en la emblemática novela de la escritora chilena Isabel Allende. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Nueva York.- PARAMOUNT WARNER BROS.- Warner Bros vota sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirir la compañía por 111.000 millones de dólares, una operación cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2026, sujeta a la aprobación de los accionistas y a las autorizaciones regulatorias, incluida la del Departamento de Justicia de EE.UU.

São Paulo – BRASIL LULA – Fernando Morais (Mariana, 79 años), único biógrafo autorizado del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, apunta en entrevista con EFE a los desafíos de escribir sobre un hombre con mil vidas y a quien todavía ve “animadísimo” y con altas probabilidades de vencer las elecciones de octubre. Por Jon Martín Cullell. (Texto) (Foto)

La Paz – BOLIVIA ECONOMÍA – El director del Growthlab de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, presenta en La Paz el diagnóstico ‘ Un giro económico para Bolivia’, con hallazgos sobre las causas estructurales de la crisis en el país andino y recomendaciones para alcanzar la estabilidad macroecnómica. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA LIBROS.- Comienza la 50 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA ESPAÑA.- Comienza la Bienal de Flamenco – Estación Bogotá, que se celebrará hasta el 25 de abril y tendrá en su apertura al cantaor Israel Fernández. Teatro Colsubsidio (Texto) (Foto)

Montevideo.- URUGUAY DÍA DEL LIBRO.- En el marco del Día Internacional del Libro, la Embajada de España en Montevideo junto con la Cámara Uruguaya del Libro y el Casal Catalá celebran la festividad de Sant Jordi con acciones en diferentes librerías de la capital. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS DÍA LIBRO.- El Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET) conmemora el Día del idioma español con una jornada en sus instalaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto.- CANADÁ FESTIVAL.- Este jueves se inicia en Toronto Hot Docs, el festival de cine documental más importante de Norteamérica y uno de los más grandes del mundo, y en el que se proyectarán 115 películas de 51 países entre el 23 de abril y el 3 de mayo. (Texto)

Montevideo – URUGUAY SANGUINETTI – En el marco de su cumpleaños 90, el dos veces presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti presenta el libro ’90 años de imágenes, vida y memoria’, que recuerda diferentes momentos de su vida a través de diversas fotografías. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor. Centro de Exposiciones Corferias (Texto)

La Paz – BOLIVIA LIBROS – Los hábitos de lectura en formato físico se mantienen vigentes en Bolivia pese al avance de la digitalización y la inteligencia artificial, que empiezan a disputar tiempo, atención y formas de acceso al conocimiento frente al libro tradicional. (Texto) (Foto) (Video)

Montevideo.- URUGUAY DÍA DEL LIBRO.- En el marco del Día Internacional del Libro, la Embajada de España en Montevideo junto con la Cámara Uruguaya del Libro y el Casal Catalá celebran la festividad de Sant Jordi con acciones en diferentes librerías de la capital. (Texto) (Foto)

La Habana – CUBA EEUU – Los contactos entre EE.UU. y Cuba están evidenciando una compleja estructura de poder en la isla: más fragmentada, erosionada y desdibujada que hace años y décadas, pero a la vez suficientemente resistente y cohesionada, especialmente ante una amenaza exterior.

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Oriente Medio

Yeda.- A.SAUDÍ ECONOMÍA.- La conferencia de alto nivel del Foro Económico Mundial (WEF) aborda la colaboración internacional y el crecimiento económico en la ciudad saudí de Yeda.

Meknés.- MARRUECOS AGRICULTURA.- Celebración de la 18 edición del Salón Internacional de Agricultura bajo el tema: «sostenibilidad de la producción animal y soberanía alimentaria» con Portugal como invitado de honor.

Túnez.- TÚNEZ LITERATURA.- Comienza la cuadragésima edición de la Feria Internacional del Libro de Túnez, que permanecerá instalada hasta el 3 de mayo. Palacio de Exposiciones de El Kram

Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA.- Instituciones y expertos participan en la XI edición del Encuentro Hispano-Marroquí de la Industria Automóvil que se celebra en Tánger (norte de Marruecos) (Texto)

Redacción Internacional.- ISRAEL PALESTINA.- Cinco días antes de la ofensiva israelí sobre Gaza, el médico gazatí Ezzideen Shehab se instaló de nuevo en la Franja tras estudiar Medicina en Irán. Allí, entre consulta y consulta, ha escrito un libro que refleja la vorágine de la guerra y unas condiciones de vida que, según denuncia, no son aptas ni para los animales. (Texto)(Foto)(Vídeo)

África

Dar es Salam.- TANZANIA ELECCIONES.- Después de varias prórrogas, la comisión de investigación creada por el Gobierno de Tanzania para analizar la violencia registrada durante y después de las elecciones del pasado 29 de octubre, que dejó cientos de muertos, presenta su informe a la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan.

Cotonú.- BENÍN ELECCIONES.- La Corte Constitucional de Benín publica los resultados definitivos de las elecciones presidenciales del pasado día 12, que ganó el ministro de Economía y Finanzas, Romuald Wadagni, según los resultados provisionales de la Comisión Electoral Nacional Autónoma (CENA). (Texto)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR PIB.- El Banco de Corea (BoK) publica su estimación anticipada del crecimiento del producto interior bruto (PIB) en el primer trimestre de 2026, después de que la economía de Corea del Sur se contrajera un 0,2 % en el cuarto trimestre del año previo.

Nueva Delhi.- INDIA ELECCIONES.- Los estados indios de Tamil Nadu y Bengala Occidental celebra elecciones a sus asambleas legislativas Labuan bajo.- INDONESIA NAUFRAGIO.- Un tribunal de Indonesia continúa con el juicio por el naufragio de una embarcación turística en el Parque Nacional de Komodo, que se cobró la vida de cuatro españoles, con la declaración del capitán del navío, acusado de negligencia con resultado mortal. Tribunal de Labuan Bajo

Seúl.- COREA DEL SUR CLIMA.- La ciudad surcoreana de Yeosu acoge la Semana de la Transformación Verde (20-25), en paralelo con la Tercera Semana del Clima de la ONU (21-25), ambos centrados en impulsar soluciones prácticas para el cambio climático.

Bangkok.- CHINA DEFENSA.- Los ministros de Exteriores y Defensa de China, Wang Yi y Dong Jun, respectivamente, visitan esta semana Camboya, Tailandia y Birmania para reunirse con sus contrapartes.

Seúl.- COREA DEL SUR SERVICIO MILITAR.- Kim Min-hyung, el primer surcoreano en rechazar tanto el servicio militar como el servicio alternativo, se enfrenta a una sentencia potencial de unos 18 meses de prisión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bandar Seri Begawan.- ASIA AGROALIMENTACIÓN.- La 38ª edición del Foro Mundial de la Alimentación para Asia-Pacífico (APRC38) celebra su sesión ministerial con una ceremonia de apertura presidida por el Príncipe Heredero de Brunéi.

Seúl.- COREA DEL SUR SAMSUNG.- El principal sindicato del gigante surcoreano Samsung Electronics convoca una manifestación para aumentar la presión sobre la gerencia en las negociaciones salariales, en las que los organizadores esperan congregar a 40.000 trabajadores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN DÍA LIBRO.- Una pequeña librería del barrio tokiota de Ginza centra su atención en un solo libro semanal, una apuesta que contrasta con un mercado literario marcado por la sobreproducción y el dominio de las ventas por internet. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN II GUERRA MUNDIAL.- Se cumple el 80 aniversario del inicio en Tokio del proceso contra los criminales de guerra japoneses que actuaron durante la Segunda Guerra Mundial. Se prolongó hasta 1948. Hubo siete condenas a muerte, varias cadenas perpetua, algunas penas de prisión y puntuales absoluciones.

15:00h.- Taipéi.- TAIWÁN INDUSTRIA.- El Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán difunde las cifras de producción industrial de marzo, un indicador clave a la hora de medir la demanda global de productos electrónicos, especialmente semiconductores. (Texto)

Sídney.- AUSTRALIA DÍA LIBRO – La escritora argentina Mariana Enriquez, una de las voces más influyentes de la literatura en español, destacó la «inteligencia emocional» de Rosalía tras su entrevista con la artista y afirmó que, si escribiera sobre ella, abordaría el «nivel monstruoso de la hiperfama» y la presión constante que enfrentan las grandes estrellas, especialmente mujeres. Por Edurne Morillo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl – COREA DEL SUR SERVICIO MILITAR – La decisión inédita del surcoreano Kim Min-hyung de negarse a realizar tanto el servicio militar obligatorio en el país asiático como un trabajo alternativo, percibido como un castigo encubierto, podría costarle un año y medio de prisión, al que cuenta a EFE que ha decidido enfrentarse por sus ideales pacifistas. Por Ruy A.Valdés. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Redacción EFE Internacional

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