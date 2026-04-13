Temas del Día de EFE Internacional del Lunes, 13 de abril de 2026 (09:00 horas)

14 minutos

HUNGRÍA ELECCIONES

Budapest – El ganador de las elecciones legislativas en Hungría, el conservador y europeísta Péter Magyar, explica hoy a la prensa internacional sus planes para su futuro gobierno, tras 16 años de mandato del ultranacionalista pro-ruso Viktor Orbán.

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IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén/Cairo – Tras el fracaso de las negociaciones directas entre EEUU e Irán, Washington empezará este lunes a bloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza lanzada por la Guardia Revolucionaria iraní de atacar cualquier buque militar que se acerque a la zona.

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– Desde Islamabad, sede este fin de semana de las frustradas negociaciones, se insiste en el que el diálogo sigue y que el proceso «avanza en la dirección correcta».

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– En Irán, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este lunes que Irán y Estados Unidos estuvieron a “un paso” de firmar un acuerdo en las negociaciones en Pakistán.

– La OPEP publica su informe mensual sobre el mercado mundial de petróleo, el primero en incluir estimaciones sobre el impacto que ha tenido en los suministros de crudo la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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– Se hará seguimiento de las bolsas y del precio del crudo y el gas.

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CHINA ESPAÑA

Pekín.- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este lunes en el inicio de su cuarta visita oficial a China una mayor implicación de este país para poner fin a conflictos como los de Ucrania, Irán o Gaza, y consideró que el amplio déficit comercial de España con el gigante asiático «resulta insostenible para nuestras sociedades en el medio y largo plazo».

(foto) (vídeo) (Informe a cámara) (Audio)

– Se enviarán unas claves de la relación entre España y China

PERÚ ELECCIONES

Lima – La derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, según el conteo rápido de las actas electorales ofrecido por la empresa privada Datum Internacional que tienen un margen de error del 1 por ciento.

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FMI BANCO MUNDIAL

Washington – El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial comienzan este lunes sus reuniones semestrales, en las que ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales evaluarán la situación económica global en el contexto de la crisis de Oriente Medio y las crecientes preocupaciones porque la inflación aumente tras el aumento de los precios energéticos.

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– La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, participa en un foro en el Brookings Institution de Washington en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Grupo del Banco Mundial.

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MÉXICO CULTURA

Ciudad de México – El traslado de la Colección Gelman de México a España ha pasado de ser un tema de conversación dentro del gremio artístico a convertirse en una de las protestas más sonadas del sector en el país, que cuestiona “la poca transparencia” en el manejo de las cientos de piezas, 30 de ellas declaradas Patrimonio Artístico, y exige su permanencia en México.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis – Tras el fin de la tregua de Pascua, veteranos heridos y cientos de civiles buscan alivio de la guerra en Leópolis celebrando una de las más antiguas tradiciones ucranianas, los Haivki, corros de baile para dar la bienvenida a la primavera. Por Rostyslav Averchuk.

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PAPA ARGELIA

Argel – El Papa inicia este lunes su viaje apostólico a África en Argel, donde visitará el Monumento de los Mártires (Maqam Echahid), mantendrá un encuentro de cortesía con el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, en el Palacio Presidencial y dará un discurso a las autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Centro de Conferencias Djamaa el Djazair.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

Moscú.- RUSIA INDONESIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, recibe a su homólogo de Indonesia, Prabowo Subianto. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis.- UCRANIA GUERRA.- Tras el fin de la tregua de Pascua, veranos heridos y cientos de civiles buscan alivio de la guerra en Leópolis celebrando una de las más antiguas tradiciones ucranianas, los Haivki, corros de baile para dar la bienvenida a la primavera. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Viena.- PETRÓLEO MERCADO.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informa mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

Washington.- EEUU PAÍSES BAJOS.- El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, visita Washington junto a los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, con una agenda que incluirá una cena en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump.

8:00 GMT.- París.- FRANCIA LAFARGE.- El Tribunal Correccional de París dicta sentencia en el juicio contra la cementera Lafarge, acusada de financiación del terrorismo en Siria. (Texto)

9:00 GMT.- París.- FESTIVAL CANNES.- La Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes dedicada al descubrimiento de nuevas voces, desvela su selección de películas 2026. (Texto)

10:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- Una delegación del máximo nivel del Consell de Mallorca acude a Londres para recoger en mano la Carta Portolana, mapa de navegación diseñado por el mallorquín Pere Rosselló en 1447, documento que adquirió en subasta el Consell el pasado diciembre. Galería Sotheby´s. (Texto) (Foto) (Video)

13:20 GMT.- Oslo.- NORUEGA POLONIA.- El ministro de Defensa noruego, Tore Sandvik, recibe a su homólogo polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en Oslo.

13:45 GMT.- Berlín.- ALEMANIA SUDÁFRICA.- El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y su colega sudafricano Ronald Ozzy Lamola comparecen en una rueda de prensa y participan más tarde en la comisión binacional Alemania-Sudáfrica. (Texto) (Foto) (Video)

16:30 GMT.- París.- FRANCIA BUÑUEL.- Comienza un ciclo sobre Luis Buñuel en el Instituto de Cervantes de París, en presencia de su nieto Diego Buñuel, que comentará con el público la obra de su abuelo. (Texto)

20:00 GMT.- Évora.- REPSOL SOLES.- Gala de entrega de los Soles de la Guía Repsol 2026 en Portugal.

América

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa del inicio de un nuevo juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial inician sus reuniones de primavera (hasta el 18 de abril). (Texto)

Naciones Unidas.- ONU UE.- El Consejo de Seguridad de la ONU debate la cooperación con la Unión Europea (UE) para reforzar la coordinación en misiones de paz, ayuda humanitaria y prevención de conflictos, en un contexto marcado por múltiples crisis internacionales y llamados a fortalecer el multilateralismo. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Video)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El Grupo Parlamentario Libertad, integrado por diputados opositores venezolanos, convoca a una rueda de prensa para fijar posición sobre los recientes anuncios económicos de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. (Texto) (Foto) (Video)

Tegucigalpa.- HONDURAS DERECHOS HUMANOS.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presenta el informe titulado «Caminando nuestra justicia», un documento que sistematiza la situación de vulnerabilidad, las agresiones y los mecanismos de resistencia de las mujeres que ejercen la defensa de los derechos fundamentales en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Video)

Puerto Príncipe.- HAITÍ ELECCIONES.- Están previstas las inscripciones de electores y registro de candidatos para las elecciones de agosto en Haití. (Texto)

16.30 GMT.- Santiago de Chile.- LATINOAMÉRICA DESARROLLO.- Autoridades y expertos analizarán desde el martes el avance de la Agenda 2030, en la novena reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). (Texto) (Foto)

19:30 GMT.- Nueva York.- GOLDMAN SACHS RESULTADOS.- El banco estadounidense Goldman Sachs publica sus resultados del primer trimestre tras reportar el pasado año un beneficio neto de 17.180 millones de dólares, un incremento del 20,3 % desde el año anterior.

21:00 GMT.- Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- Ismael «El Mayo» Zambada, el poderoso capo del Cartel de Sinaloa mexicano, escucha hoy la sentencia que le impondrá el juez Brian Cogan, tras su declaración de culpabilidad que se formalizó el pasado agosto. Los delitos de los que se inculpó suelen llevar acarreada la cadena perpetua. (Texto) (Foto) (Video)

22:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Metropolitan Museum of Art de Nueva York presenta a la prensa su próxima exhibición sobre el origen del dibujo arquitectónico en la era gótica. (Texto) (Foto)

19:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL EXTERIORES.- Representantes de la Cancillería brasileña ofrecen una sesión informativa sobre el viaje del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a España, Alemania y Portugal, previsto para finales de abril. (Texto) (Video)

00:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Lincoln Center for the Performing Arts inaugura el mural ‘The Future We Create’, de la artista española Vanesa Álvarez, en las vallas de Damrosch Park, que acompañará la transformación del lado oeste del campus, cuyas obras empezarán en primavera de 2026 y culminarán en 2028 como nuevo espacio cultural con eventos gratuitos. (Texto) (Foto)

00:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY MUJER.- Presentación del IV informe sobre la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en Paraguay. Hotel Crowne Plaza. (Texto) (Foto)

4:30 GMT.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, participa en un foro en el Brookings Institution de Washington en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial. Brookings Institution. (Texto) (Foto) (Video)

O. Medio y África

Bamako.- MALI LIBERTAD DE PRENSA.- Un tribunal de Bamako juzga al director de publicación del diario ‘Sud Hebdo’, Séga Diabaté, por difamación tras publicar un artículo sobre una empresa petrolera.

Nuakchot.- FAO ÁFRICA.- Celebración de la 34 Sesión de la Conferencia Regional de la FAO para África (ARC34) en presencia de ministros africanos de Agricultura sobre el futuro agroalimentario del continente

8:00 GMT.- Argel.- PAPA ARGELIA.- El papa llega a Argelia para su cuarto viaje internacional y visita al Monumento de los Mártires (Maqam Echahid), se reunirá con el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, en el Palacio Presidencial y dará su primer discurso a las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro de Conferencias “Djamaa el Djazair”. (Texto) (Foto) (Video)

14:00 GMT.- Argel.- PAPA ARGELIA.- El papa visita la Gran Mezquita de Argel y posteriormente el centro de acogida de las Hermanas Agustinas Misioneras en Bab El Oued y se reunirá con la comunidad católica en la Basílica de Nuestra Señora de África. (Texto) (Foto) (Video)

16:00h GMT.- Jerusalén.- ISRAEL HOLOCAUSTO.- Israel celebra el Día de Conmemoración de los Mártires y Héroes del Holocausto. Cada año celebra una ceremonia en el Monte del Recuerdo de Jerusalén, pero por la guerra en Irán este año se sustituye por la retransmisión de una ceremonia pregrabada.

Asia

4:40 GMT.- Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita la sede de Xioami y se reúne con su fundador, Lei Jun. (Texto)(Foto)(Video)

3:40 GMT.- Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita la exposición científico-tecnológica de la Academia China de las Ciencias y recibe la Cátedra honoraria. (Texto)(Foto)(Video)

01:30 GMT.- Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pronuncia un discurso en la Universidad Tsinghua y mantiene posteriormente mantiene un encuentro con expertos en relaciones internacionales.

Tokio.- JAPÓN POLONIA.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, realiza una visita de tres días a Japón durante la que tiene planeado reunirse con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi. (Texto)(Foto)

Seúl.- COREA DEL SUR POLONIA.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, sostendrá una cumbre con el mandatario surcoreano, Lee Jae-myung, en medio de las crecientes exportaciones de defensa de Seúl al país europeo. (Texto) (Foto)

Redacción EFE Internacional

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¿BASURA ESPACIAL

Madrid – ¿El espacio se convertirá en basurero? El problema es real y requiere regulación, advierte la ingeniera Úrsula Martínez, del centro E-USOC, que presta apoyo científico a la Estación Espacial Internacional, en entrevista con EFE. Por Amaya Quincoces

(Texto)(Recursos de archivo en EFEServicios: 8010747461)

PRADO EXPOSICIÓN

Madrid – El Museo del Prado presenta ‘El universo del artista ante la cámara’, una exposición que explora cómo la llegada de la fotografía en el siglo XIX transformó la manera de representar, documentar y proyectar la identidad del artista y sus espacios de creación.

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9:00 GMT.- Madrid.- ESPAÑA NICARAGUA.- El colectivo «Las Exiliadas Nicas», formado por mujeres reporteras nicaragüenses en el exilio español, presenta, con el apoyo de RSF España y la presencia del emblemático periodista Carlos Fernando Chamorro, el informe «NICARAGUA: DOS DÉCADAS DE DESMANTELAMIENTO DE LA LIBERTAD DE PRENSA» en Madrid.

9:00 GMT.- Madrid.- ESPAÑA NICARAGUA.- El colectivo «Las Exiliadas Nicas», formado por mujeres reporteras nicaragüenses en el exilio español, presenta, con el apoyo de RSF España y la presencia del emblemático periodista Carlos Fernando Chamorro, el informe «NICARAGUA: DOS DÉCADAS DE DESMANTELAMIENTO DE LA LIBERTAD DE PRENSA». (Texto)

16:00 GMT.- Madrid.- VARGAS LLOSA.- Homenaje a Mario Vargas Llosa en el primer aniversario de su fallecimiento. Participan Sergio Ramírez, Álvaro Vargas Llosa, Alejandro Roemmers, José Sacristán y Magüi Mira, entre otros. Ateneo de Madrid (Calle del Prado, 21). (Texto)