Temas del Día de EFE Internacional del Lunes, 13 de abril de 2026 (20:00 horas)

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HUNGRÍA ELECCIONES

Budapest – El futuro primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, avanzó este lunes que quiere una transición «corta y rápida» para empezar a desmontar lo que llamó «régimen mafioso» creado por el ultranacionalista Viktor Orbán en los 16 años que ha gobernado con mayorías absolutas.

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IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Jerusalén/Cairo – Tras el fracaso de las negociaciones directas entre EEUU e Irán, Washington empezará este lunes a bloquear el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, bajo la amenaza lanzada por la Guardia Revolucionaria iraní de atacar cualquier buque militar que se acerque a la zona.

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– El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán se puso en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo.

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– En Irán, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este lunes que Irán y Estados Unidos estuvieron a “un paso” de firmar un acuerdo en las negociaciones en Pakistán.

-Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que la «seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el mar de Omán es para todos o para nadie».

– China pidió garantizar la seguridad en Ormuz ya que sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional.

– Al menos 2.089 personas murieron y otras 6.762 resultaron heridas en el Líbano desde el inicio de la intensa campaña de bombardeos israelíes hace este lunes seis semanas, a la que más tarde se le unió también una ofensiva terrestre en el sur del país.

– La OPEP publica su informe mensual sobre el mercado mundial de petróleo, el primero en incluir estimaciones sobre el impacto que ha tenido en los suministros de crudo la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

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– La Comisión Europea también presentará en este mes de abril medidas para hacer frente al impacto económico de la guerra en Oriente Medio, que ya le ha costado a la UE 22.000 millones de euros.

– Se hará seguimiento de las bolsas y del precio del crudo y el gas.

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CHINA ESPAÑA

Pekín.- El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este lunes en el inicio de su cuarta visita oficial a China una mayor implicación de este país para poner fin a conflictos como los de Ucrania, Irán o Gaza, y consideró que el amplio déficit comercial de España con el gigante asiático «resulta insostenible para nuestras sociedades en el medio y largo plazo».

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– Se han enviado unas claves de la relación entre España y China

PERÚ ELECCIONES

Lima – La derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y el ultraderechista Rafael López Aliaga, del partido Renovación Popular, disputarán la Presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, según el conteo rápido de las actas electorales ofrecido por la empresa privada Datum Internacional que tienen un margen de error del 1 por ciento.

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– Un nuevo conteo rápido de actas de las elecciones del domingo en Perú, realizado por la encuestadora Ipsos y difundido este lunes, apunta a un triple empate técnico entre el izquierdista Roberto Sánchez, el ultraderechista Rafael López Aliaga y el centrista Jorge Nieto para enfrentarse en la segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori.

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FMI BANCO MUNDIAL

Washington – El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial comienzan este lunes sus reuniones semestrales, en las que ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales evaluarán la situación económica global en el contexto de la crisis de Oriente Medio y las crecientes preocupaciones porque la inflación aumente tras el aumento de los precios energéticos.

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– La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, participa en un foro en el Brookings Institution de Washington en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Grupo del Banco Mundial.

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MÉXICO CULTURA

Ciudad de México – El traslado de la Colección Gelman de México a España ha pasado de ser un tema de conversación dentro del gremio artístico a convertirse en una de las protestas más sonadas del sector en el país, que cuestiona “la poca transparencia” en el manejo de las cientos de piezas, 30 de ellas declaradas Patrimonio Artístico, y exige su permanencia en México.

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UCRANIA GUERRA

Leópolis (Ucrania) – Tras el fin de la tregua de Pascua, veteranos heridos y cientos de civiles buscan alivio de la guerra en Leópolis celebrando una de las más antiguas tradiciones ucranianas, los Haivki, corros de baile para dar la bienvenida a la primavera. Por Rostyslav Averchuk.

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– Rusia reanudó, no obstante, su ofensiva contra Ucrania tras la tregua pascual, según el Ministerio de Defensa ruso.

PAPA ARGELIA

Argel – El papa León XIV clamó este lunes contra «las continuas violaciones del derecho internacional y de las tentaciones neocoloniales», en su discurso ante las autoridades de Argelia, en la primera etapa de su periplo por África y tercer viaje internacional.

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PAPA TRUMP

Roma.- El papa León XIV ha respondido este lunes al inédito ataque verbal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmando su compromiso con la paz y con un mensaje contundente: «No le tengo miedo a la administración Trump».

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– La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó este lunes de «inaceptables» las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas al papa León XIV, en una segunda reacción tras el rechazo unánime de la clase política y la Iglesia italianas.

Redacción EFE Internacional

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