Temas del día de EFE Internacional del Lunes 20 de abril de 2026 (14:00 horas)

12 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán.- Irán aseguró este lunes que no tiene planes para participar por el momento en una nueva ronda de negociaciones con EE.UU. en Islamabad por el bloqueo naval estadounidense a sus puertos y el ataque de las últimas horas a un carguero iraní.

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– Pese a la falta de confirmación por parte iraní, Islamabad se prepara para albergar antes de que expire la tregua este miércoles una nueva reunión, en la que EE.UU. ha anunciado ya la presencia de su equipo negociador, encabezado por el vicepresidente JD Vance. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– La proximidad del fin de la tregua y la incertidumbre sobre ls negociaciones para la paz mantienen al alza el precio del petróleo y con ligeros retrocesos en los mercados, mientras crece la preocupación sobre el suministro de combustible, especialmente en Asia, pero cada vez más también en Europa. (Texto)

– Israel mantiene su ocupación militar de una parte del sur de Líbano y su ofensiva pese a la tregua vigente. (Texto) (Foto)

– El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con su par israelí, Isaac Herzog, en Jerusalén en el marco de su tercera visita oficial a Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Bruselas – La Alianza Global para implementar la solución de dos Estados Entre Israel y Palestina, una iniciativa internacional lanzada en 2024 en la ONU, impulsada por España, la UE y socios árabes, celebra una reunión en Bruselas, seguida de otra cita del Comité de Enlace Ad Hoc para Palestina.

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– Israel anunció este lunes que los cruces de entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza permanecerán cerrados mañana martes y el miércoles con motivo de sus festivos nacionales; lo que dificultará aún más la situación de unos dos millones de palestinos, la mayoría desplazados. (Texto)

JAPÓN TERREMOTO

Tokio – Un terremoto de magnitud 7,5 golpeó este lunes la costa oriental del centro y noreste de Japón, con una profundidad de 10 kilómetros, y llevó a las autoridades niponas a activar la alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

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PAPA ANGOLA

Saurimo (Angola) – El papa León XIV aseguró este lunes que «toda forma de opresión, violencia, explotación y mentira» niega los principios del cristianismo, en la misa que celebró en Saurimo, en el este de Angola, ante cerca de 40.000 fieles y a donde viajó en avión en su tercer día en el país. Por Cristina Cabrejas, enviada especial.

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BULGARIA ELECCIONES

Varna (Bugaria) – El prorruso y euroescéptico Rumen Radev ganó las elecciones legislativas en Bulgaria con el 44,5 % de los votos, una mayoría amplia y suficiente para gobernar en solitario, según el recuento al 78 % de los votos, informó la Comisión Central Electoral del país balcánico.

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– La UE felicita a Radev por su victoria y lo invita a trabajar por una Europa más segura (Texto)

– El Kremlin alaba el llamamiento de Radev al diálogo con Rusia tras su victoria en Bulgaria. (Texto)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Praga/Viena – La alarma por raticidas encontrados en comidas para bebés de la marca suizo-alemana Hipp se ha extendido de Austria, donde se encontró un potito envenenado, a la República Checa, con dos envases manipulados en un supermercado, y a Eslovaquia, donde se investiga un lote sospechoso.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Leópolis – La minoría étnica húngara de Ucrania espera cambios tras la reciente derrota Viktor Orbán en las recientes elecciones legislativas, después de años de lo que algunos consideran tensiones excesivas y una politización de sus preocupaciones sobre su futuro en el país invadido por Rusia. Por Rostyslav Averchuk.

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– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Ucrania.

GUERRA COMERCIAL

Washington – El Gobierno de Estados Unidos lanza este lunes un nuevo sistema para reembolsar hasta 166.000 millones de dólares en aranceles cobrados ilegalmente, y que sigue a la decisión del Tribunal Supremo de este país de anular en febrero los aranceles anunciados hace ahora poco más de un año.

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AIE INFORME

París – Por primera vez en 2025 una tecnología renovable, la solar fotovoltaica, fue la que más aportó para cubrir el incremento de la demanda de energía en el mundo, según el informe anual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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MÉXICO ESPAÑA

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace balance de su visita a Barcelona, donde asistió a la Cumbre progresista y selló con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, la normalización de relaciones tras la tensión por la conquista.

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PAPELES EPSTEIN

Londres – El primer ministro británico, Keir Starmer, comparece ante la Cámara de los Comunes del Parlamento para abordar la continua polémica sobre la designación de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos tras salir a la luz que el antiguo político no superó la investigación sobre sus antecedentes antes de ser nombrado jefe de la misión diplomática en Washington.

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ALEMANIA BRASIL

Hannover – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el canciller alemán, Friedrich Merz, inauguran en Hannover las 42ª Jornadas Económicas Germano-Brasileñas organizadas por la Federación de la Industria Alemana (BDI).

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Rueda de prensa sobre las 15.00 horas

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Ginebra.- OMS ASAMBLEA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra su 79 asamblea anual, con la participación de ministros y expertos de sus Estados miembros. (Texto)

Londres.- PAPELES EPSTEIN.- El primer ministro británico, Keir Starmer, comparece ante la Cámara de los Comunes del Parlamento para abordar la continua polémica sobre la designación de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en EE.UU tras salir a la luz que el antiguo político no superó la investigación sobre sus antecedentes antes de ser nombrado. (Texto)

París.- FRANCIA INTERNET.- Las Justicia francesa cita a Elon Musk para que comparezca ante la Justicia por la investigación sobre los algoritmos de la red social ‘X’.

14:30.- Londres.- R.UNIDO GIBRALTAR.- El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, comparece ante el Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico para abordar el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la UE sobre el encaje del Peñón en la UE tras el Brexit.

15:00.- Bruselas.- ISRAEL PALESTINA.- La Alianza Global para implementar la solución de dos Estados Entre Israel y Palestina celebra una reunión en Bruselas, seguida de otra cita del Comité de Enlace Ad Hoc para Palestina. (Texto)

17:00.- Berlín.- ALEMANIA FINANZAS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la recepción anual de la Asociación Federal de Bancos Alemanes.

Madrid – PREMIO CERVANTES -El escritor y académico mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025, ofrece una rueda de prensa previa a la entrega del galardón, el máximo reconocimiento de las letras hispanas, que tendrá lugar en una ceremonia en Alcalá de Henares el próximo jueves, 23 de abril. (Texto)

América

Miami – EEUU TIROTEO – La comunidad local de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana, lamenta la muerte de ocho menores de edad en un tiroteo masivo a manos de un adulto que, según medios locales, sería el padre de varios de ellos. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTE.- Audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, cuyo techo se desplomó el 8 de abril de 2025, causando 236 muertos y más de un centenar de heridos. Palacio de Justicia de Ciudad Nueva (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Caracas. – VENEZUELA CRISIS – Los diputados venezolanos de la fracción parlamentaria opositora Libertad se pronuncian sobre recientes acontecimientos en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo – URUGUAY POBREZA – El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe correspondiente a pobreza para el año 2025.

Montevideo – URUGUAY GOBIERNO – El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se reúne con su gabinete de ministros 24 horas después de regresar de España, donde mantuvo reuniones bilaterales con el presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el mandatario sudafricano, Cyril Ramaphosa. (Texto) (foto)

Montevideo – MERCOSUR UE – La vicecanciller de Uruguay, Valeria Csukasi, analiza junto a otras autoridades el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur en la exportación de servicios logísticos. (Texto) (Foto) (Vídeo

15:00h.- Miami.- EEUU TECNOLOGÍA.- La tercera edición de Startup Olé Miami reúne a ‘startups’ y emprendedores del sector tecnológico (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Lima.- PERÚ ARQUEOLOGÍA.- La arqueóloga Ruth Shady, directora de los edificios de la civilización de Caral, la más antigua de América, presenta los últimos hallazgos en la antigua ciudad pesquera de Aspero, donde se ha identificado una estructura arquitectónica asociada a la observación astronómica, desarrollada hace unos 5.000 años. Av. Javier Prado Este 2465, San Borja (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO MARIGUANA.- Organizaciones de la sociedad civil realizan una acción en el Senado mexicano para presentar una petición formal que reactive la discusión y aprobación de una Ley General de Cannabis en México, frente al vacío legal que persiste. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Nueva York.- UCRANIA GUERRA ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Ucrania

20:00 GMT.- San José.- NICARAGUA DERECHOS HUMANOS.- La ONG Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua muestra el ‘Museo de la Memoria: Lo que no debemos olvidar’, un espacio dedicado a resguardar y compartir la memoria de las «graves violaciones a derechos humanos cometidas en Nicaragua entre 2018 y 2026». (Texto) (Foto)

20:00 GMT.- Ciudad de México.- JOSÉ JOSÉ.- Fans mexicanos celebran el Día Internacional de José José. (Texto) (Foto)

O.Medio y África

Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- Vista por un caso de delitos financieros contra el político tunecino Khayam Turki, hijo de exiliada española, condenado a 48 años de prisión en el polémico macrojuicio contra opositores por conspiración contra la seguridad del Estado.

Meknés.- MARRUECOS AGRICULTURA.- Celebración de la 18 edición del Salón Internacional de Agricultura bajo el tema: «sostenibilidad de la producción animal y soberanía alimentaria» con Portugal como invitado de honor.

14:30.- Jerusalén.- ARGENTINA ISRAEL.- El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne con su par israelí, Isaac Herzog, en las oficinas de este último en Jerusalén en el marco de su tercera visita oficial a Israel. (Texto) (Foto)

Asia

Tokio.- JAPÓN DIVISAS.- El exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales, Pablo Hernández de Cos, realiza un discurso en el Banco de Japón (BoJ) sobre el debate en torno a la estabilidad de las divisas.

Manila.- FILIPINAS EEUU.- Filipinas y Estados Unidos inician tres semanas de ejercicios militares conjuntos, en el marco de las maniobras anuales Balikatan, donde participarán 17.000 soldados de ambos países hasta el 8 de mayo. (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- Una delegación del Ministerio de Comercio de la India viaja a Estados Unidos para retomar las negociaciones sobre el acuerdo comercial bilateral.

Seúl.- COREA DEL SUR CLIMA.- La ciudad surcoreana de Yeosu acoge la Semana de la Transformación Verde (20-25), en paralelo con la Tercera Semana del Clima de la ONU (21-25), ambos centrados en impulsar soluciones prácticas para el cambio climático.

Pekín.- CHINA TIPOS INTERÉS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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