Temas del día de EFE Internacional del martes, 7 de abril de 2026 (14.00 horas)

14 minutos

IRÁN GUERRA

Washington – Se cumple el ultimátum dado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Irán reabra el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, fijado inicialmente para las 20.00 horas de Washington (02.00 horas), mientras continúan los contactos indirectos entre ambos bandos.

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– En medio del ultimátum, al menos 33 personas murieron, entre ellas cinco niños, desde la madrugada de este martes en los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra diversos puntos de Irán.

– En París, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se mostró «muy pesimista» respecto a la crisis energética actual, que es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas, y teme un abril «negro» si no reabre durante este mes el estrecho de Ormuz.

– Desde Islamabad, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghaddam, afirmó que los esfuerzos de mediación de Islamabad para detener la guerra han entrado en una «etapa crítica y sensible».

– En Egipto, su ministro de Exteriores Badr Abdelaty, que participa en la mediación entre Estados Unidos e Irán, coordinó los esfuerzos de su país con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el enviado de EE.UU para Oriente Medio, Steve Witkoff, con el fin de alcanzar un pacto y «evitar un escenario catastrófico» en Oriente Medio.

– El partido cristiano Fuerzas Libanesas despide a su responsable local Pierre Mouawad, cuya muerte en un ataque israelí ha disparado los miedos a potenciales estallidos de violencia interna, mientras el grupo chií Hizbulá hace frente, sin apoyos, a la invasión de Israel, país que ha vuelto a bombardear a su vecino.

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– El Reino Unido reúne en Northwood a mandos militares para abordar la eventual reapertura del estrecho de Ormuz, con conversaciones centradas en posibles operaciones de desminado y otras medidas para reforzar la seguridad y la confianza en la región.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) – Los astronautas de Artemis II abandonan la esfera de influencia de la Luna y preparan la nave Orión para volver a la Tierra, donde el equipo de la NASA conversará con ellos a distancia para grabar la experiencia de la tripulación.

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– La conversación de los astronautas se producirá a las 14.29 hora del este de EEUU (20.29 horas) y después una conferencia de prensa de la NASA.

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HUNGRÍA EEUU

Budapest – El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, realiza este martes y miércoles una visita a Budapest, con el objetivo de apoyar al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ante las elecciones generales del próximo domingo en Hungría.

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– Rueda de prensa de Vance y Orbán prevista para las 13.20 horas.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania redobla sus ataques de larga distancia contra territorio ruso en el que hoy han muerto, al menos, cuatro personas, mientras espera que se reanuden unas negociaciones a tres con Rusia y EE.UU. que llevan más de un mes paralizadas por la guerra de Irán.

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EEUU CUBA

Miami (EE.UU.).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta un informe sobre los médicos de Cuba en un momento en el que Estados Unidos está sancionando a gobiernos latinoamericanos que usen este programa sanitario de La Habana, pese a que países como México se resisten.

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VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, ha convocado a una sesión en la que se espera que se reanude el debate de la ley de minas que abre aún más la puerta a la inversión extranjera, mientras tiene pendiente la designación del nuevo fiscal general y defensor del pueblo.

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Caracas.- Familiares de presos políticos detenidos en estados fronterizos de Venezuela con Colombia protestan a las afueras de la sede administrativa del Parlamento para exigir la amnistía de sus parientes.

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FRANCIA SARKOZY

París – En su primer día de interrogatorio en el juicio en apelación por la financiación con dinero libio de la campaña que le condujo al Elíseo en 2007, el expresidente francés Nicolas Sarkozy reiteró su inocencia tras haber sido condenado en primera instancia a cinco años de prisión firme por asociación ilícita.

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TAIWÁN CHINA

Pekín – La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, llegó a China para una visita en la que se espera que se vea con el presidente del país, Xi Jinping, y que será la primera de un líder del Kuomintang taiwanés en una década.

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VIETNAM COMUNISTAS

Bangkok.- El secretario general del gobernante Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, fue elegido este martes nuevo presidente del país para el próximo quinquenio, consolidando así su autoridad, a imagen y semejanza de la vecina China.

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– Se envió también un perfil de To Lam.

AUSTRALIA CHILE

Sídney (Australia).- La Justicia australiana rechazó el último intento de la chilena Adriana Rivas, exagente de la dictadura de Augusto Pinochet, para evitar su extradición a Chile, donde es requerida por su presunta participación en secuestros, torturas y desapariciones durante la década de 1970.

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MARILYN MONROE

París – La Cinemateca francesa conmemora con una exposición el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, quien, con una trayectoria de solo 15 años, se convirtió en una de las actrices más famosas de la historia del cine.

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MARCEL DUCHAMP

Nueva York – El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa la primera retrospectiva norteamericana de Marcel Duchamp en 50 años, con una recopilación de obras hechas por el artista durante sus seis décadas de trayectoria.

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ESPECIALES:

– Con motivo de las elecciones legislativas en Hungría del próximo domingo, la Agencia EFE enviará este martes y este miércoles una serie previa con la guía HUNGRÍA ELECCIONES.

– Con motivo de los comicios generales que se celebran el próximo domingo en Perú, en los que se elegirá al presidente de la República, los vicepresidentes, los senadores y diputados y los representantes ante el Congreso Andino, la Agencia EFE enviará este martes y este miércoles una serie previa con la guía PERÚ ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

20:30h.- París.- FRANCIA LATINOAMÉRICA.- Comienza la cuarta edición del Festival de Cine Latinoamericano de París (CLaP), con películas de Chile, Argentina, México, Perú, Brasil y Ecuador en competición. (Texto)

Londres.- IRÁN GUERRA.- El Reino Unido reúne en el Cuartel General Conjunto Permanente de Northwood, en el noroeste de Londres, a planificadores militares para abordar la eventual reapertura del estrecho de Ormuz, con conversaciones centradas en posibles operaciones de desminado y otras medidas para reforzar la seguridad y la confianza en la región.

París.- FRANCIA LOUVRE.- El Museo del Louvre repasa la obra del artista Martin Schongauer, uno de los artistas germánicos más importantes del final de la Edad Media. (Texto)

París.- FRANCIA SARKOZY.- Comienza el interrogatorio al expresidente francés Nicolas Sarkozy en el Tribunal de Apelación de París por la supuesta financiación libia de su campaña electoral de 2007. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lyon.- G7 SALUD.- Lyon acoge la reunión de alto nivel ‘One Health Summit’ organizada por Francia en el contexto del G7. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA ONU.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne en Moscú con Rebeca Greenspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) (Texto) (Foto)

París.- FRANCIA PICASSO.- Una experiencia en realidad virtual permite ver el Guernica desde una nueva perspectiva en el Museo Picasso de París, que esta primavera dedicará también una exposición temporal al estadounidense Henry Taylor. (Texto)

París.- MARILYN MONROE.- La Cinemateca francesa conmemora con una exposición el centenario del nacimiento de la actriz Marilyn Monroe. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

14:00h.- Asunción.- PARAGUAY OEI.- La Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Paraguay celebra los 25 años de cooperación con el presencia del secretario general del organismo, Mariano Jabonero, (Texto) (Foto)

15:30h.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa la primera retrospectiva norteamericana de Marcel Duchamp en 50 años, con una recopilación de obras hechas por el artista durante sus seis décadas de trayectoria.

15:30h.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- La misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) despliega a 50 observadores de corto plazo, que se suman a los más de 100 ya presentes en las distintas regiones del país para seguir la celebración de las elecciones generales convocadas para el domingo. Hotel Hyatt Centric, Av. Jorge Basadre Grohmann 367 (Texto)

16:00h.- Miami.- EEUU INMIGRACIÓN.- La Corte Federal de Apelaciones considera medidas contra el centro de detención migratorio ‘Alligator Alcatraz’ al escuchar los argumentos orales de los grupos ambientalistas que presentaron una demanda contra el sitio, emblema de la política antimigrante del presidente Donald Trump. (Texto)

17:00h.- Caracas.- VENEZUELA AMNISTÍA.- Familiares de presos políticos detenidos en estados fronterizos de Venezuela con Colombia protestan a las afueras de la sede administrativa del Parlamento para exigir la amnistía de sus parientes. Esquina de Pajaritos, sede administrativa del Parlamento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Miami.- EEUU CUBA.- La CIDH presenta un informe sobre los médicos de Cuba (Texto)

19:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO JUSTICIA.- La organización Nuestro Futuro informa sobre los avances de una demanda presentada en septiembre de 2025 que se opone a la autorización de permisos ambientales al proyecto de una planta de licuefacción de Gas Natural Licuado de exportación en Puerto Libertad, Sonora. (Texto) (Foto)

21:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- El cantautor colombiano Fonseca ofrece una conferencia de prensa para dar los detalles sobre su presentación en el Auditorio Nacional de Ciudad de México (Texto) (Foto)

Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La NASA ofrece una sesión informativa sobre el estado de la misión Artemis II, que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de medio siglo (Texto) (Foto) (Vídeo)

Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- Los astronautas de Artemis II abandonan la esfera de influencia de la Luna y se preparan para volver a la Tierra, (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (NEC) de Ecuador presenta su reporte de inflación del mes de marzo de 2026. (Texto)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ACCIDENTES.- Encendido de velas de familiares de las víctimas de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, cuyo techo se desplomó el pasado 8 de abril causando la muerte de 236 personas y dejando heridas a más de 180. Avenida Independencia (Texto) (Foto) (Vídeo)

Brasilia.- BRASIL COMERCIO.- El Gobierno brasileño divulga el resultado de la balanza comercial en marzo. (Texto)

Montevideo – MERCOSUR UE – El director de Asesoría de Politica Comercial del Ministerio de Economía uruguayo, Juan Labraga, y el exvicecanciller Nicolás Albertoni encabezan un encuentro en el que se analizará el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur y las oportunidades de inversiones que este puede generar. (Foto) (Vídeo)

Nueva York – EEUU NATURALEZA – Decenas de personas esperan con teleobjetivos, cámaras y prismáticos para inmortalizar a la última estrella de Nueva York, que no es un actor de cine ni un político de alto rango, sino un pájaro de apenas 20 centímetros que se ha hecho viral en las redes sociales por el peculiar balanceo rítmico con el que se mueve. (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Túnez.- TÚNEZ HUELGA.- Huelga de los trabajadores de los centros de educación secundaria de Túnez, en señal de protesta por el silencio del Ministerio de Educación ante sus demandas laborales.

África

Kigali.- RUANDA GENOCIDIO.- Ruanda conmemora el trigésimo segundo aniversario del genocidio de 1994, en el que más de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Seúl.- SAMSUNG RESULTADOS.- El gigante surcoreano Samsung Electronics publicará sus resultados preliminares del primer trimestre de 2026, tras haber registrado un beneficio operativo récord de 20,1 billones de wones (14.070 millones de dólares) en el trimestre previo y un beneficio neto de 45,2 billones de wones (31.664 millones de dólares) para todo 2025. (Texto)

Pekín.- CHINA TAIWÁN.- La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, viaja a China para una visita en la que se espera que se vea con el presidente del país, Xi Jinping, y que será la primera de un líder del Kuomintang en una década. (Texto)

Pekín.- CHINA DIVISAS.- La Administración Estatal de Divisas (SAFE) de China divulga los datos de marzo de las reservas nacionales de divisas extranjeras. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- Una delegación de congresistas republicanos estadounidenses realiza una visita a Taiwán, en un contexto marcado por los esfuerzos del Gobierno isleño por impulsar un aumento significativo del gasto militar y en la antesala de la reunión prevista en Pekín en mayo entre los líderes de EE. UU. y China. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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12:00h.- Barcelona.- PREMIO AENA.- Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández, Marcos Giralt Torrente, Samantha Schweblin y Enrique Vila-Matas, los cinco finalistas del primer premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros a una obra ya publicada, ofrecen una rueda de prensa el día previo al fallo del jurado. (Texto) (Foto)

14:00h.- Madrid.- LIBROS NOVEDADES.- Almuerzo de prensa con la escritora de literatura romántica Alice Kellen, con motivo de la presentación de su nuevo libro ‘El Club del Olvido’.