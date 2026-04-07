Temas del día de EFE Internacional del martes, 7 de abril de 2026 (20.00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Washington – El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con terminar con «toda una civilización» horas antes de la expiración (02:00 hora peninsular) del ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por fuertes bombardeos y actividad diplomática.

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– En medio del ultimátum, al menos 33 personas murieron, entre ellas cinco niños, desde la madrugada de este martes en los bombardeos de Israel y Estados Unidos contra diversos puntos de Irán.

-Israel registró este martes el lanzamiento de seis andanadas de misiles desde Irán, dos de ellas de forma consecutiva poco antes del inicio del segundo Seder (cena ritual) de la festividad judía de Pésaj.

-El grupo proiraní Kataib Hizbulá afirmó este martes que liberará a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana por miembros de la formación a plena luz del día en Bagdad.

– En París, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se mostró «muy pesimista» respecto a la crisis energética actual, que es peor que las de 1973, 1979 y 2022 juntas, y teme un abril «negro» si no reabre durante este mes el estrecho de Ormuz.

– Desde Islamabad, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghaddam, afirmó que los esfuerzos de mediación de Islamabad para detener la guerra han entrado en una «etapa crítica y sensible».

– En Egipto, su ministro de Exteriores Badr Abdelaty, que participa en la mediación entre Estados Unidos e Irán, coordinó los esfuerzos de su país con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y el enviado de EE.UU para Oriente Medio, Steve Witkoff, con el fin de alcanzar un pacto y «evitar un escenario catastrófico» en Oriente Medio.

– El partido cristiano Fuerzas Libanesas despide a su responsable local, Pierre Mouawad, cuya muerte en un ataque israelí ha disparado los miedos a potenciales estallidos de violencia interna, mientras el grupo chií Hizbulá hace frente, sin apoyos, a la invasión de Israel, país que ha vuelto a bombardear a su vecino.

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– El Reino Unido reúne en Northwood a mandos militares para abordar la eventual reapertura del estrecho de Ormuz, con conversaciones centradas en posibles operaciones de desminado y otras medidas para reforzar la seguridad y la confianza en la región.

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MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) – Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron este martes de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo.

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– La conversación de los astronautas se producirá a las 14.29 hora del este de EEUU (20.29 hora peninsular) y después una conferencia de prensa de la NASA.

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HUNGRÍA EEUU

Budapest – El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, realiza este martes y miércoles una visita a Budapest, con el objetivo de apoyar al primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ante las elecciones generales del próximo domingo en Hungría.

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-El vicepresidente de EEUU, JD Vance, participó este martes en Budapest en un mitin electoral del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y llamó desde el escenario por teléfono al presidente norteamericano, Donald Trump, quien expresó su apoyo al líder ultranacionalista.

UCRANIA GUERRA

Kiev – Ucrania redobla sus ataques de larga distancia contra territorio ruso en el que hoy han muerto, al menos, cuatro personas, mientras espera que se reanuden unas negociaciones a tres con Rusia y EE.UU. que llevan más de un mes paralizadas por la guerra de Irán.

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EEUU CUBA

Miami (EE.UU.).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta un informe sobre los médicos de Cuba en un momento en el que Estados Unidos está sancionando a gobiernos latinoamericanos que usen este programa sanitario de La Habana, pese a que países como México se resisten.

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– El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró en una entrevista al medio estadounidense Newsweek publicada este martes que Washington no tiene «excusa» para justificar una agresión militar contra su país, que no es ninguna amenaza para Estados Unidos.

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, ha convocado a una sesión en la que se espera que se reanude el debate de la ley de minas que abre aún más la puerta a la inversión extranjera, mientras tiene pendiente la designación del nuevo fiscal general y defensor del pueblo.

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Caracas.- Familiares de presos políticos detenidos en estados fronterizos de Venezuela con Colombia protestan a las afueras de la sede administrativa del Parlamento para exigir la amnistía de sus parientes.

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FRANCIA SARKOZY

París – Visiblemente irritado, con semblante serio frente a la gravedad de la condena que afronta, el expresidente francés Nicolas Sarkozy trató este martes de aportar argumentos contra las pruebas que le valieron en primera instancia una condena a cinco años de cárcel por la financiación con dinero libio de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007

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TAIWÁN CHINA

Pekín – La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, llegó a China para una visita en la que se espera que se vea con el presidente del país, Xi Jinping, y que será la primera de un líder del Kuomintang taiwanés en una década.

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VIETNAM COMUNISTAS

Bangkok.- El secretario general del gobernante Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, fue elegido este martes nuevo presidente del país para el próximo quinquenio, consolidando así su autoridad, a imagen y semejanza de la vecina China.

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– Se envió también un perfil de To Lam.

AUSTRALIA CHILE

Sídney (Australia).- La Justicia australiana rechazó el último intento de la chilena Adriana Rivas, exagente de la dictadura de Augusto Pinochet, para evitar su extradición a Chile, donde es requerida por su presunta participación en secuestros, torturas y desapariciones durante la década de 1970.

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MARILYN MONROE

París – La Cinemateca francesa conmemora con una exposición el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, quien, con una trayectoria de solo 15 años, se convirtió en una de las actrices más famosas de la historia del cine.

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MARCEL DUCHAMP

Nueva York – El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) presenta a la prensa la primera retrospectiva norteamericana de Marcel Duchamp en 50 años, con una recopilación de obras hechas por el artista durante sus seis décadas de trayectoria.

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ESPECIALES:

– Con motivo de las elecciones legislativas en Hungría del próximo domingo, la Agencia EFE enviará este martes y este miércoles una serie previa con la guía HUNGRÍA ELECCIONES.

– Con motivo de los comicios generales que se celebran el próximo domingo en Perú, en los que se elegirá al presidente de la República, los vicepresidentes, los senadores y diputados y los representantes ante el Congreso Andino, la Agencia EFE enviará este martes y este miércoles una serie previa con la guía PERÚ ELECCIONES.

Redacción EFE Internacional

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