Temas del día de EFE Internacional del miércoles, 20 de mayo de 2026 (07:30 GMT)

24 minutos

DESTACADOS

CHINA RUSIA

Pekín – Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, defendieron este miércoles en Pekín una mayor coordinación ante las tensiones internacionales, en medio de las cuales el líder ruso destacó el papel de Moscú como suministrador energético «fiable» para China.

– Xi Jinping dijo este miércoles a Putin, que la región del golfo Pérsico se encuentra en un momento «crítico» entre la guerra y la paz, y advirtió de que la reanudación del conflicto en Oriente Medio sería «inaceptable».

– Xi también lamentó ante Putin las «tendencias adversas de hegemonismo unilateral» en el escenario internacional y defendió una mayor coordinación estratégica entre Pekín y Mosc

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EEUU CUBA

Miami (EE.UU.) – La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida convocó para este miércoles una rueda de prensa en Miami, en medio de versiones de medios estadounidenses que señalan que el Departamento de Justicia prevé presentar una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.

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ISRAEL PALESTINA FLOTILLA

Jerusalén – Cientos de activistas capturados por el Ejército israelí en aguas internacionales como integrantes de la Flotilla Global Sumud, de solidaridad con Gaza, son trasladados al puerto de Ashdod, en Israel, donde se determinará si son deportados del país, según denuncia la organización.

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi/Ginebra – La República Democrática de Congo (RDC) intensifica la respuesta para detener la circulación del ébola en el este del país, que ha causado ya al menos 130 muertes, mientras sigue la alerta internacional por el brote.

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BANKSY SUBASTA

Nueva York – Un óleo del artista Banksy que representa su icónica imagen de la niña a la que se le escapa un globo rojo con forma de corazón, sobre un fondo de un paisaje, se subastará en la sede de la joyería Tiffany’s con un precio estimado entre 13 y 18 millones de dólares.

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FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) – Pedro Almodóvar con ‘Amarga Navidad’, es el protagonista de la jornada de competición en el Festival de Cannes, en la que también se podrá ver ‘Minotaur’, del ruso Andréi Sviáguintsev, mientras que Andy García presenta, fuera de competición, ‘Diamond’, su tercera película como director.

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– El venezolano Jorge Thielen Armand presenta ‘La muerte no tenía dueño’ en la Quincena de Cineastas de Cannes.

– La Semana de la Crítica, sección paralela del festival, anuncia el palmarés de su edición de 2026, en la que compiten una película española y otra mexicana.

ADEMÁS

VENEZUELA CRISIS | Caracas – Venezuela espera nuevas excarcelaciones de presos políticos tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mientras familiares de detenidos acuden a la sede del Ministerio del Servicio Penitenciario para denunciar muertes bajo custodia del Estado y exigir información sobre sus allegados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FINLANDIA NUCLEAR | Eurajoki – Finlandia ultima los preparativos para poner en funcionamiento el primer almacén geológico profundo del mundo, donde serán enterrados de forma permanente todos los residuos nucleares generados en el país nórdico. Por Juanjo Galán (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA CANADÁ | Ottawa – Felipe VI llega a Toronto en su segunda jornada del viaje oficial a Canadá para participar en un foro empresarial Mars Center y mantiene posteriormente un encuentro con veinte empresas canadienses con inversiones en España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

GUATEMALA UE | Ciudad de Guatemala – El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza una visita oficial este miércoles a Guatemala, días antes de representar a la Unión Europea en la cumbre entre la UE y México del 22 de mayo, en dos citas que buscan reforzar lazos en Latinoamérica en un contexto de creciente tensión geopolítica global. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA | Teherán – Los iraníes viven en un limbo sin guerra ni paz mientras la República Islámica trata de recuperar la normalidad en medio de las continuas amenazas de Donald Trump y la posibilidad de que se reanude el conflicto en cualquier momento. (Texto)(Foto)(Vídeo)

– Desde Beirut se enviará una crónica sobre la vida de las familias desplazadas y sus problemas para hacer cosas tan normales como lavar la ropa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CHER | Los Ángeles (EE.UU.).- La legendaria cantante, actriz e ícono de la moda Cher, cumple 80 años consolidada como una de las figuras más influyentes y vanguardistas de la cultura pop. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

05:00GMT.- París.- AIE VEHÍCULOS.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe anual sobre los desarrollos de los vehículos eléctricos en el mundo.

06:00GMT.- Londres.- R.UNIDO INFLACIÓN.- La Oficina nacional de estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación británica correspondiente al mes de abril. (Texto)

07:00GMT.- Eurajoki.- FINLANDIA NUCLEAR.- Finlandia ultima los preparativos para poner en funcionamiento el primer almacén geológico profundo del mundo, donde serán enterrados de forma permanente todos los residuos nucleares generados en el país nórdico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

07:00GMT.- Estrasburgo.- UE MERCADO ÚNICO.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparece en un debate en el Parlamento Europeo sobre el mercado único europeo. (Foto) (Vídeo)

07:30GMT.- Hamburgo.- UE POLÍTICA.- La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea (CE) Teresa Ribera interviene en el Día Alemán de las Fundaciones, que aspira a explorar el papel de las fundaciones y la sociedad civil en un momento en el que la democracia liberal se halla bajo creciente presión. (Texto)

08:00GMT.- Roma.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV celebra la tradicional audiencia general de los miércoles en el Vaticano (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00GMT.- Estrasburgo.- UE EEUU.- Los negociadores popular y socialista del Parlamento Europeo para el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos comparecen en sendas ruedas de prensa para dar cuenta de la última ronda de negociaciones. (Foto) (Vídeo)

08:15GMT.- Cannes (Francia).- FESTIVAL CANNES.- El ruso Andréi Sviáguintsev descubre en una rueda de prensa en Cannes los pormenores de ‘Minotaur’, seleccionada para compertir por la Palma de Oro 2026. (Texto) (Foto)

08:30GMT.- Estrasburgo.- UE LETONIA.- La primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, da un discurso ante el Parlamento Europeo

09:00GMT.- Bruselas.- UE INFLACIÓN.- Eurostat publica el índice armonizado de precios de consumo para la UE y la eurozona, segunda lectura del dato de abril. (Texto)

10:15GMT.- Bruselas.- OTAN EXTERIORES.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ofrece una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros aliados de Exteriores del jueves y viernes en Helsingborg (Suecia). (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30GMT.- Cannes (Francia).- FESTIVAL CANNES.- El actor de origen cubano Andy García presenta en una rueda de prensa ‘Diamond’, su tercera película como director, estrenada fuera de competición en el Festival de Cannes. (Texto) (Foto)

09:30GMT.- Roma.- ITALIA INDIA.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma a su homólogo de la India, Narendra Modi, con el objetivo de consolidar las relaciones bilaterales y aumentar el intercambio comercial hasta los 20.000 millones de euros en 2029. Villa Pamphilj de Roma (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00GMT.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- Pase de prensa de la exposición «Winston Churchill: The Painter». Hertford House, Manchester Square. W1U 3BN (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:45GMT.- Cannes (Francia).- FESTIVAL CANNES.- El español Pedro Almodóvar y el equipo de ‘Amarga Navidad’ conversan en una rueda de prensa en Cannes sobre esta película candidata a la Palma de Oro 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA TELECOMUNICACIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la conferencia digital de la Asociación de la Industria Digital y Eléctrica.

11:00GMT.- Roma.- PAPA ESPAÑA.- El responsable de la comunicación de la organización de la visita del papa León XIV a España , Rafael Rubio, y otros ponentes, ofrecen en Roma una rueda de prensa con los últimos detalles de este viaje y el contexto social en el que se desarrollará. (Texto) (Foto)

12:00GMT.- Londres.- LITERATURA BOOKER.- Entrevista con el ganador o ganadora del premio Booker Internacional 2026 y su traductor al inglés, premios entregados en la noche anterior en Londres y considerados unos de los más prestigiosos del mundo. Sede del Booker en Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00GMT.- Berlín.- ALEMANIA DEFENSA.- Los ministros del Interior y de Defensa de Alemania, Alexander Dobrindt y Boris Pistorius, respectivamente presentan el plan de protección civil para la población y entregan 13 vehículos especiales para este propósito.

14:30GMT.- Fráncfort.- UE FINANZAS.- La comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Alburquerque, pronuncia un discurso en la 6ª Conferencia de Integración Financiera Europea, organizada por la Asociación para los Mercados Financieros en Europa.

16:00GMT.- Cannes (Francia).- FESTIVAL CANNES.- La Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes, anuncia el palmarés de su edición de 2026, en la que compiten una película española y otra mexicana. (Texto)

Redacción Medioambiente – EUROPA CALOR – Europa vivirá este fin de semana un ensayo del verano con un aumento significativo de las temperaturas, debido a la influencia de un anticiclón que provocará un ascenso térmico generalizado, con temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados. (Texto) (Foto)

Berlín.- ESPAÑA ALEMANIA.- El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo alemán, Johann Wadephul. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Varsovia.- POLONIA HUNGRÍA.- El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, se reúne en Varsovia con el presidente polaco, Karol Nawrocki, y con su homólogo polaco, Donald Tusk, quien ha mantenido una tensa relación con el antecesor de éste, Viktor Orbán, antes de trasladarse a la ciudad portuaria de Gdansk, donde espera reunirse con el expresidente y Nobel de la Paz Lech Wałęsa. (Texto) (Foto)

Kristianstad.- UCRANIA GUERRA.- La ministra sueca de Asuntos Exteriores, Maria Malmer Stenergard, se reúne con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga.

Tallin.- BÁLTICOS CANADÁ.- Los ministros de Exteriores de Letonia, Lituania y Estonia, se reúnen en Tallin con su homóloga canadiense para reforzar sus lazos y abordar temas de actualidad internacional antes de la reunión de titulares de Exteriores de la OTAN en Suecia los días 21 y 22.

Praga.- REPÚBLICA CHECA ISRAEL.- El ministro de Exteriores israelí, Guideon Saar, visita la República Checa para profundizar en las relaciones económicas. (Foto) (Vídeo)

Moscú.- AZERBAIYÁN FORO URBANO.- Azerbaiyán acoge del 17 al 22 de mayo el Foro Urbano Mundial (WUF), la conferencia global líder en el mundo sobre urbanización organizada por Naciones Unidas (Texto)

Ingolstadt (Alemania).- AIRBUS DEFENSA.- Airbus organiza en la ciudad alemana de Ingolstadt una conferencia sobre defensa, en la que participan varios de los máximos responsables de la compañía europea y de sus departamentos de defensa y espacio, y helicópteros, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA EXPOSICIÓN.- Apertura de la exposición ‘El agua primordial’ en el Museo del Louvre de París.

América

08:15GMT.- Toronto.- ESPAÑA CANADÁ.- Felipe VI llega a Toronto en su segunda jornada del viaje oficial a Canadá para participar en un foro empresarial Mars Center

10:20GMT.- Toronto.- ESPAÑA CANADÁ.- El rey asiste a un almuerzo ofrecido en su honor por el Canadian Business Council y mantiene posteriormente un encuentro con veinte empresas canadienses con inversiones en España Hotel Fairmont Royal York (Texto)

11:00h.- Washington.- EEUU CUBA.- Los representantes estadounidenses María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis ofrecerán una conferencia de prensa conjunta para defender la posibilidad de que el Departamento de Justicia procese al expresidente cubano Raúl Castro, aunque hasta el momento no existe una acusación formal confirmada oficialmente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El artista y poeta puertorriqueño Roberto Lugo desvela un proyecto de arte público en el Madison Square Park de Nueva York llamado ‘Alfarero del barrio’, un homenaje a la cultura de la isla a través de dos grandes esculturas pintadas a mano con retratos de figuras como Bad Bunny y Lin-Manuel Miranda, coloridas flores y mesas de dominó. Madison Square Park (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30GMT.- Washington.- BOLIVIA PROTESTAS.- El Consejo Permanente de la OEA se reúne para abordar la crisis por las protestas en Bolivia

15:00GMT.- Washington.- EEUU GOBIERNO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece un discurso de graduación en la Academia de la Guardia Costera. (Texto) (Foto)

15:25GMT.- Toronto.- ESPAÑA CANADÁ.- El rey asiste a una recepción con la colectividad española en Canadá Universidad Victoria. (Texto)

16:15GMT.- Washington.- COLOMBIA ELECCIONES.- El senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, participa en un coloquio sobre las elecciones presidenciales de Colombia.

16:30GMT.- Toronto.- ESPAÑA CANADÁ.- El rey de España entrega el Premio de Poesía Joan Margarit a la escritora Margaret Atwood. Universidad Victoria de canadiense Universidad Victoria. (Texto)

17:00h.- Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). (Texto) (Vídeo)

18:00GMT.- San José.- COSTA RICA TURISMO.- El Instituto Costarricense de Turismo presenta un análisis de las cifras turísticas y las proyecciones para 2026 Instituto Costarricense de Turismo (Texto)

19:00GMT.- Quito.- ECUADOR FEMINICIDIOS.- Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador analiza el recurso de casación por el feminicidio de María Belén Bernal, una abogada que fue asesinada en el interior de una escuela policial en 2022 por su esposo, un expolicía que era instructor y que confesó el crimen, y cuyo caso conmocionó a todo el país.

20:00h.- Starbase.- EEUU SPACEX.- SpaceX, la compañía fundada por Elon Musk, lleva a cabo su duodécimo lanzamiento de prueba de Starship, en donde estrena una nueva versión del cohete, el más grande que la empresa ha construido hasta ahora. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

20:30GMT.- Nueva York.- NVIDIA RESULTADOS.- La fabricante de chips estadounidense Nvidia publica sus resultados del primer trimestre de 2027 (no sigue el calendario natural) tras cerrar un estelar ejercicio fiscal 2026 con un beneficio de 120.067 millones de dólares, un 65 % más que el anterior. (Texto)

21:30h.- Nueva York.- EEUU SUBASTAS.- Christie’s celebra su subasta de arte del siglo XXI, encabezada por un cuadro de Gerhard Richter de una vela, ‘Kerze’, estimado entre 35 y 50 millones de dólares, así como obras de Basquiat, Ruscha y Wool. (Texto) (Foto

La Paz.- BOLIVIA PROTESTAS.- El llamado «cerco» que realizan campesinos que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, con bloqueos de carreteras en La Paz comenzó a afectar el abastecimiento de combustible y alimentos en esa ciudad, sede del Gobierno y el Legislativo, lo que ha llevado a que incluso los familiares en otras regiones envíen algunas provisiones por avión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Juan.- BAD BUNNY.- Camisetas, pantalones, corbatas y trajes en tonos cálidos y colores pastel, rodeados de mesas con juegos de dominó, proyectan el ambiente caribeño de Puerto Rico en la nueva colección exclusiva ‘Benito Antonio’ de Bad Bunny y Zara, que ya triunfó en San Juan y llegará el 21 de mayo a otros países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, hace su último mitin en Bogotá antes de las elecciones de 31 de mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY DESAPARECIDOS.- La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos lleva a cabo una nueva marcha del silencio en Montevideo para pedir verdad, memoria, justicia y nunca más. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de Uruguay presenta su informe técnico correspondiente a ingresos de los hogares y de las personas para el primer trimestre 2026.

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, realiza una visita oficial este miércoles a Guatemala, días antes de representar a la Unión Europea en la cumbre entre la UE y México del 22 de mayo, en dos citas que buscan reforzar lazos en Latinoamérica en un contexto de creciente tensión geopolítica global. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Los Ángeles.- EEUU CINE.- El director noruego André Øvredal desmitifica el viaje por carretera en EE.UU. al explorar su lado más vulnerable y aterrador en ‘Passenger’: «Estás a merced de lo desconocido», dice a EFE el cineasta. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- BANKSY SUBASTAS.- Un óleo del artista Banksy que representa su icónica imagen de la niña a la que se le escapa un globo rojo con forma de corazón, sobre un fondo de un paisaje, se subastará en la sede de la joyería Tiffany’s con un precio estimado entre 13 y 18 millones de dólares. (Texto)

Los Ángeles.- CHER.- La legendaria cantante, actriz e ícono de la moda, Cher, cumple 80 consolidada como una de las figuras más influyentes y vanguardistas de la cultura pop. (Texto) (Foto)

Los Ángeles.- EEUU ELECCIONES.- El progresista Randy Villegas avanza su campaña, apoyado por una “base genuina”, para ganar las primarias para el Congreso de EE.UU. por un distrito de California en poder de los republicanos, a pesar que el Partido Demócrata ha optado por apoyar a una candidata conocida por sus posiciones moderadas, según dijo a EFE. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS ALIMENTACIÓN.- La inseguridad alimentaria en Honduras amenaza con afectar a 2,2 millones de personas en 2026, frente a los 1,8 millones actuales, si no se adoptan medidas preventivas y una estrategia común contra la crisis climática, advirtieron expertos consultados por EFE. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA COMERCIO.- Argentina difunde este miércoles su cifra de intercambio comercial correspondiente a abril, después de que en marzo pasado registrase un superávit de 2.523 millones de dólares. (Texto)

Mountain View (EE.UU.).- EEUU GOOGLE.- Termina la conferencia anual de desarrolladores Gogle I/O, que se inauguró en 2008 y que organiza su equipo ejecutivo. (Texto) (Foto)

Ciudad de México/Bruselas – MÉXICO UE (Previa) – La Unión Europea (UE) y México celebran este viernes en Ciudad de México su primera cumbre bilateral en más de una década, con la que buscan profundizar su relación comercial y política en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos. (Texto)

San José.- ESPAÑA LENGUA.- El escritor nicaragüense Sergio Ramírez prevé ser elegido el jueves para ocupar el sillón L de la Real Academia Española, vacante tras la muerte de Mario Vargas Llosa, en medio de cuestionamientos de algunos opositores al sandinismo por el papel del literato en Nicaragua entre 1979 y 1990. (Texto)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS FRANCIA.- Visita del ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean Noel Barrot, a Rabat, donde se reunirá con su homólogo marroquí, Naser Burita. (Texto) (Foto)

Rabat.- ÁFRICA CRECIMIENTO.- Rabat acoge la Conferencia Global de Crecimiento (GGC 2026, por sus siglas en inglés), que reúne a más de un centenar de ponentes de unos 50 país en un foro de alto nivel para analizar los desafíos de África en la economía global

Trípoli.- LIBIA ALEMANIA.- V edición del Foro Económico Libio-Alemán en Trípoli, con la participación de una delegación de alto nivel formada por funcionarios de varios ministerios el país europeo.

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Varios desplazados libaneses esperan con bolsas llenas de ropa ante una furgoneta equipada con ocho lavadoras, una suerte de tintorería ambulante para ayudar a familias afectadas por la guerra con Israel y que a veces no tienen ni acceso a agua con la que higienizar sus escasas prendas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARRUECOS VIDEOJUEGO.- Nueva edición de la feria del videojuego en Marruecos «Morocco Gamingo Expo 2026».

Jerusalén.- ISRAEL POLÍTICA.- Se prevé que el Parlamento israelí vote este miércoles de forma preliminar un proyecto de ley para disolver esta cámara legislativa, lo que de superar tres lecturas más en el pleno, desencadenaría elecciones anticipadas en Israel. (Texto)

Asia

03:15h.- Pekín.- CHINA TIPOS.- El Banco Popular de China (BPC, banco central) actualiza sus tipos de interés de referencia, denominados LPR. (Texto)

Malé.- MALDIVAS LIBERTAD DE PRENSA.- Un documental sobre la supuesta infidelidad del presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, ha llevado a cuatro periodistas ante la justicia bajo una figura de la ley islámica que puede acarrear hasta 80 latigazos y casi dos años de prisión, en un caso que incluyó redadas y el encarcelamiento de dos reporteros en el archipiélago vendido al mundo como sinónimo de lujo y evasión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN POLÍTICA.- El presidente taiwanés, William Lai, ofrece una rueda de prensa con motivo del segundo aniversario de su mandato, en medio del aumento de las tensiones con China y de la incertidumbre sobre el apoyo de EE.UU. a la isla. (Texto)

Shanghái.- CHINA ESPAÑA.- Clausura de la SIAL Shanghái, una de las ferias de innovación alimentaria más importantes del mundo, que cuenta este año con una destacada presencia española que busca expandir su mercado en el gigante asiático.

Tokio.- JAPÓN ONU.- El secretario general de la ONU, António Guterres, visita Japón para reunirse con la primera ministra, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito, además de participar en la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema para la Coordinación de Naciones Unidas (JJE), que se celebrará por primera vez en Asia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Pekín.- CHINA ESPAÑA.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social de España, continúa su visita a China. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR JAPÓN.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, concluye este miércoles su visita de dos días a Corea del Sur para reunirse con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en su ciudad natal, Andong, en un nuevo gesto de acercamiento entre ambos vecinos pese al peso de sus disputas históricas y en medio del estrechamiento de lazos por la compleja situación de seguridad en la región.

Pekín.- CHINA RUSIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, realiza una visita oficial a China, justo una semana después de la efectuada al país asiático por su homólogo estadounidense, Donald Trump. (Texto) (Vídeo)

Seúl.- FÚTBOL COREA CONFLICTO.- El equipo norcoreano de fútbol femenino Naegohyan FC se mide al Suwon FC surcoreano en la semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la AFC, en la primera visita de deportistas del Norte al Sur desde 2018, en medio de las tensiones intercoreanas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manila.- EEUU FILIPINAS SINGAPUR.- El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos de EE.UU., Jacob Helberg, inicia en FIlipinas una gira asiática que le llevará también a Singapur hasta el 21 de mayo, donde se reunirá con unirá con funcionarios gubernamentales, representantes del sector privado y otros Estados miembros de la ASEAN.

Tokio.- JAPÓN TURISMO.- La Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO) publica los datos de turistas extranjeros que viajaron al archipiélago en abril, tras marcar un nuevo récord en marzo con más de 3,6 millones de visitantes. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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