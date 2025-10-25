Temas del día de EFE Internacional del sábado 25 de octubre (13.00 horas)

11 minutos

EEUU TRUMP

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Malasia para participar en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiática (ASEAN) en el inicio de una gira asiática en la que ha dicho que está dispuesto a reunirse con el norcoreano Kim Jong-un.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– El presidente estadounidense, Donald Trump, ha hecho de las medidas extremas su marca política en estos primeros meses en el poder. Con los ataques a lanchas sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico, el uso de tácticas militares contra inmigrantes, la persecución a sus rivales políticos, una política comercial sin margen de crítica y ahora la demolición de parte de la Casa Blanca sin consultar con las instituciones competentes, ha dejado claro qué esperar de lo que queda de mandato.

(Texto) (Foto)

– Estados Unidos despliega el portaaviones Gerald R. Ford en aguas del Caribe para reforzar su lucha contra supuestos narcotraficantes.

(Texto)

GUERRA COMERCIAL

Kuala Lumpur – El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se han reunido este sábado en Kuala Lumpur en medio de renovadas tensiones entre las potencias y antes del previsto cara a cara entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping la próxima semana.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

ASEAN CUMBRE

Kuala Lumpur – Malasia celebra desde este domingo y hasta el martes la que se espera que sea la mayor cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáico (ASEAN) y países aliados, en la que participarán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros mandatarios.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió este sábado la necesidad de reforzar los organismos multilaterales y el libre comercio con el objetivo de «mejorar el mundo» durante su visita a Malasia, donde se reunió con el primer ministro, Anwar Ibrahim.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, gestionado por Hamás, informó este sábado de que en las últimas 48 horas Israel ha matado a cuatro palestinos y ha dejado heridos a otros siete en nuevos ataques lanzados contra el enclave, sin respetar el alto el fuego.

(Texto)

– El Ejército israelí ha derruido en las últimas horas edificios residenciales al este de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, pese al alto el fuego, informan está sábado varios medios palestinos.

(Texto)

– La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, impartirá este sábado la vigésimo tercera conferencia anual organizada por la Fundación Nelson Mandela en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo (Sudáfrica).

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Kiev – Las autoridades locales ucranianas informaron de que el ataque aéreo ruso de la noche del viernes a este sábado causó la muerte de al menos tres personas en Kiev y en Dnipropetrovsk, mientras que otras 17 resultaron heridas.

(Texto)

Leópolis (Ucrania) – La ciudad ucraniana de Jersón, atacada a diario por drones rusos, sufre un bombardeo masivo por parte del ejército ruso estacionado al otro lado del río Dniéper, mientras Kiev niega las informaciones que afirman que las tropas rusas han cruzado el río y entrado en uno de los distritos de esa población meridional. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

(Texto)

PERÚ PROTESTAS

Lima – La Generación Z de Perú vuelve a salir a las calles en memoria del manifestante al que un policía encubierto mató de un disparo en la última movilización del 15 de octubre, y en medio del estado de emergencia decretado por el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, que ha suspendido el derecho a la libertad de reunión.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Seguimiento de nuevas convocatorias de movilización de la Generación Z en varias ciudades marroquíes.

IRLANDA ELECCIONES

Dublín – El recuento de votos de las elecciones a las presidencia de Irlanda comenzó este sábado con la izquierdista Catherine Connolly como favorita para acceder a este puesto principalmente ceremonial, al que también aspira la democristiana Heather Humphreys.

(Texto)

COSTA DE MARFIL ELECCIONES

Abiyán – Costa de Marfil comenzó este sábado a votar en las elecciones presidenciales en un clima de tensión política, marcado por la exclusión de los principales líderes opositores y por las detenciones masivas de manifestantes que protestaban contra el cuarto mandato que busca el presidente Alassane Ouattara.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA ELECCIONES

Buenos Aires – Argentina celebrará este domingo unas elecciones legislativas que se presentan como un plebiscito sobre los dos primeros años del Gobierno ultraderechista de Javier Milei, en un contexto de fuerte enfrentamiento político entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo.

(Texto) (Foto)

R.UNIDO LABORISMO

Londres – La diputada británica Lucy Powell fue elegida número dos del Partido Laborista de Keir Starmer, al vencer a la otra aspirante al cargo, la ministra de Educación, Bridget Phillipson, anunció este sábado la formación.

(Texto)(Foto)

POLONIA PARTIDOS

Varsovia – Plataforma Ciudadana (PO), partido liderado por el primer ministro polaco, Donald Tusk, celebra un trascendental congreso para refundarse y tratar de atajar la mayor crisis política en la coalición del Gobierno, tras la retirada de la alianza gubernamental de la formación Polonia 2050.

(Texto)

PAKISTÁN AFGANISTÁN

Estambul – Representantes del Gobierno de Pakistán y del Gobierno de facto de Afganistán se reunirán este sábado en la ciudad turca de Estambul para abordar su crisis fronteriza y garantizar la creación de un mecanismo que asegure la aplicación efectiva del alto el fuego alcanzado el 19 de octubre por estos dos países en Doha.

(Texto)

EEUU ECONOMÍA

Toronto/Washington – La economía estadounidense depende en estos momentos de las inmensas inversiones en Inteligencia Artificial (IA), según diversos análisis macroeconómicos de un fenómeno que preocupa cada vez más por las dudas sobre su capacidad de generar retornos.

(Texto)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA CRIMINALIDAD.- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrint, presenta el informe anual sobre criminalidad organizada y tráfico de estupefacientes.

Varsovia.- POLONIA PARTIDOS.- Plataforma Ciudadana (PO), el partido cofundado y liderado por el primer ministro polaco, Donald Tusk, celebra un congreso en que se refundará bajo un nuevo nombre y absorberá a varios partidos menores que forman parte de la plataforma Coalición Cívica (KO).

París.- FRANCIA POMPIDOU.- De manera excepcional en coincidencia con la feria Art Basel París, el Centro Pompidou, cerrado por reformas que durarán al menos cinco años, reabre con un espectáculo pirotécnico, propuestas de arte inmersivo y un festival de música los días 22, 24 y 25 de octubre.

Estambul.- PAKISTÁN AFGANISTÁN.- Las delegaciones de Afganistán y Pakistán, que se reunieron el pasado fin de semana en Doha bajo la mediación de Catar y Turquía, prevén mantener una segunda ronda de diálogo en Estambul para abordar la crisis fronteriza y los mecanismos de un alto el fuego inmediato tras los recientes enfrentamientos con decenas de muertos.

Roma – VATICANO MISA – Vuelve a celebrarse en el altar de la basílica de San Pedro, después de que en 2022 Francisco limitó su celebración, la misa con el rito antiguo, en latín con el misal tridentino anterior al Concilio Vaticano II, y que será oficiada por el cardenal ultraconservador Raymond Leo Burke. (Texto)

América

Miami – EEUU ELECCIONES – Comienza la votación temprana de las elecciones a la Alcaldía de Miami, en la que trece candidatos aspiran a suceder al actual regidor, Francis Suárez, a quien la ley le impide presentarse a una segunda reelección. (Texto)

Caracas – VATICANO SANTOS – Dientes de oro, aplanamiento de la clavícula, traumatismo craneoencefálico, un esternón que sobresale, huesos fragmentados y una protuberancia en el talón del pie derecho, son algunos de los hallazgos de un equipo de investigadores que exhumó el cuerpo del médico José Gregorio Hernández Cisneros en el camino que condujo a la canonización del primer santo venezolano. (Texto) (Foto) (Video)

Caracas – VATICANO SANTOS – La Iglesia católica de Venezuela convoca a una gran celebración en las diferentes parroquias del país por la canonización de sus dos primeros santos, el médico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles. (Texto) (Foto) (Video)

Cali (Colombia) – SHAKIRA – Concierto de Shakira en el estadio Pascual Guerrero de Cali como parte de la segunda fase de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’. (Texto) (Foto)

Sao Paulo – BRASIL DICTADURA – Acto conmemorativo por el 50ª aniversario del asesinato del periodista Vladimir Herzog a manos de la dictadura militar brasileña, en la Catedral Metropolitana de São Paulo.

15:00h.- Nueva York.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL CINE.- La aparición de Tilly Norwood, una «actriz» generada por inteligencia artificial (IA) que ya busca representación en Hollywood, ha desatado la ira de intérpretes y el sindicato de actores, que la califica de «robo». Mientras su creadora la defiende como una «nueva herramienta» artística y aunque expertos en la materia señalan que la tecnología aún tiene límites, su mera existencia fuerza un debate ético que la industria ya no puede eludir. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA HAMBRE.- Entrevista con el subdirector ejecutivo y director de operaciones del Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, sobre su visita a Colombia en la que viajará a varias comunidades indígenas del desértico departamento de La Guajira, una de las zonas más afectadas por el hambre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- El rapero mexicano Sandro Malandro habla sobre su nuevo disco ‘Malandro’, que refleja no solo la versatilidad de su carrera, sino también la narrativa de su vida: un testimonio de lucha, migración y redención. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA ELECCIONES.- Previa de los comicios legislativos nacionales que se celebran este domingo en Argentina y en los que se vota para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. (Texto) (Foto)

África

Argel.- ARGELIA MEDIOAMBIENTE.- Argelia planta un millón de árboles en un día en todo el territorio nacional.

Johannesburgo.- ISRAEL PALESTINA.- La relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, impartirá este sábado la vigésimo tercera conferencia anual organizada por la Fundación Nelson Mandela en la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo (Sudáfrica), bajo el tema «Impulsando la paz y la cooperación global». (Texto)

Rabat.- Seguimiento de nuevas convocatorias de movilización de la GENZ212 en varias ciudades marroquíes. (Texto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245