Temas del día de Internacional del domingo 12 de abril (20:00 horas)

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IRÁN GUERRA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que su país tomará el control del estrecho de Ormuz «con efecto inmediato» después de que las negociaciones con Irán en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura.

– Las delegaciones estadounidense e iraní partieron de Islamabad este domingo por la mañana después de unas maratonianas negociaciones de casi 24 horas, las primeras directas al más alto nivel desde hace 47 años, sin haber llegado a un acuerdo. Por Isaac J. Martín y Amjad Alí.

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– Se han enviado unas claves sobre las lineas rojas, el programa nuclear, el control del estrecho de Ormuz y el factor Líbano, que han bloqueado cualquier esbozo de acuerdo.

-Teherán intenta recuperar su rutina tras semanas de guerra, pero el fracaso de la ronda de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad ha devuelto a las calles el temor a una reanudación de los bombardeos. Por Aydin Shayegan. (Texto) (Vídeo) (Foto)

– Israel continúa bombardeando el sur del Líbano, donde ya han muerto más de 2.000 personas, en espera de que arranquen el próximo martes en Washington negociaciones directas sin la participación de Hizbulá. (Texto) (Foto)

– Se retrasa la salida de la Global Sumud Flotilla con 70 barcos que debía zarpar hoy de Barcelona para tratar de romper el bloqueo israelí. (Texto) (Foto) (Vídeo)

HUNGRÍA ELECCIONES

Budapest – La participación en las elecciones húngaras de este domingo llegó a un récord del 66 % sobre las 15.00 horas, a cuatro horas de que se cierren los colegios en la jornada electoral más importante desde la caída del comunismo en 1989 y que podría acabar con los 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán.

– El partido opositor Tisza, del conservador Péter Magyar, habría conseguido un 55 % de los votos, frente al 38 % del Fidesz, el partido del primer ministro ultraderechista Viktor Orbán, en las elecciones celebradas este domingo en Hungría, de acuerdo con una encuesta hecha en los últimos tres días.

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UCRANIA GUERRA

Moscú – El Kremlin descartó la prolongación de la tregua pascual de 32 horas una vez expire en la medianoche de este domingo, mientras Moscú y Kiev se acusaron mutuamente de cometer miles de violaciones del alto el fuego desde ayer.

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– Los ucranianos celebran la quinta pascua ortodoxa desde el inicio de la invasión rusa con los ojos puestos en el frente y con miles de familias separadas por las hostilidades. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PERÚ ELECCIONES

Lima – Los peruanos acuden a las urnas para elegir a su nuevo presidente para el periodo 2026-2031, así como al Parlamento que volverá a ser bicameral, debido a una reforma constitucional aprobada por los actuales diputados.

– Las autoridades electorales de Perú ampliaron una hora más el tiempo de votación tras los múltiples problemas registrados para abrir los centros de votación, especialmente en la capital Lima.

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PAPA AFRICA (previa)

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV emprende este lunes su tercera visita internacional, y también su primer gran viaje decidido personalmente, que le llevará hasta el 23 de abril por Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial para dar importancia a África, esperanza de la iglesia católica. Por Cristina Cabrejas.

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– La agustina Lourdes Miguélez estará mañana lunes en Argel en el encuentro privado con el papa León XIV que supondrá «una visita de reconocimiento» a una misión que permaneció tras el asesinato de dos hermanas españolas durante la guerra civil entre radicales y Gobierno, un momento «desgarrador» del que fue testigo. Por Laura F. Palomo

VENEZUELA CRISIS

Caracas – La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, presenta una hoja de ruta para «lograr un proceso electoral libre, transparente y con garantías de legitimidad» en el país.

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EEUU INMIGRACIÓN

Los Ángeles – Las hermanas González han suplicado un gesto de humanidad al Gobierno del presidente Donald Trump para que no les toque vivir la pérdida de sus padres en poco tiempo. Él detenido por Inmigración para ser deportado y ella agonizando por un cáncer cerebral.

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IRÁN GUERRA PANAMÁ (entrevista)

Asunción – El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, rechazó el cierre del estrecho de Ormuz con fines geopolíticos, y elogió la asociación de su país, el único fuera de Suramérica, con Mercosur, en una entrevista con EFE. Por Ron González

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FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) – Karol G cierra el primer fin de semana del Festival de Coachella en Indio, haciendo historia como la primera artista latina en encabezar el cartel, en una jornada que contará con los colombianos Morat, el DJ británico Fatboy Slim y las españolas de Mëstiza.

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Redacción EFE Internacional

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