Temas del día de Internacional del domingo 15 de febrero (19:00 horas)

5 minutos

CONFERENCIA MÚNICH

Múnich – Europa expresó su deseo de fortalecerse durante la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), gran cita de la geopolítica que concluyó hoy, en la que tanto europeos como estadounidenses destacaron que el orden mundial ha entrado en una nueva e incierta etapa donde palidecen las normas internacionales.

– La alta representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, dijo que Europa no está al borde de «la desaparición civilizacional», en una intervención en la que llevó la contraria a las tesis del Gobierno de Estados Unidos.

– Sobre Ucrania, Kallas afirmó que los socios europeos no están listos para dar una fecha concreta a Kiev sobre su adhesión al bloque comunitario.

– La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se opuso este domingo a un impuesto o gravamen al capital que no permanece en Europa y se invierte en otros países como EE.UU., y abogó por «incentivos» para que las inversiones privadas se queden en el Viejo Continente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN EE.UU

Teherán – Irán y EE.UU celebrarán una segunda ronda de negociaciones nucleares en Ginebra el próximo martes con el fin de alcanzar un acuerdo, mientras Washington eleva la presión militar sobre la República Islámica.

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pone como una de las condiciones para un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que limite a 300 kilómetros el alcance de los misiles balísticos iraníes.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Gobierno de Israel aprobó reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino.

– El Ejército israelí mató la madrugada de este domingo al menos a 12 gazatíes en una oleada de ataques en el norte y sur de la Franja de Gaza, lo que eleva a más de 600 el total de palestinos asesinados pese al alto el fuego vigente. (Texto)

– Israel continúa estrangulando la economía palestina, al haber congelado la recaudación que por ley debe transferir a la Autoridad Palestina para su funcionamiento. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, adelantó que los países miembros de la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales destinarán más de 5.000 millones de dólares a «iniciativas humanitarias y de reconstrucción» en la devastada Gaza.

ESLOVAQUIA EEUU

Bratislava – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que su país no rechaza que los miembros europeos de la OTAN desarrollen sus propias capacidades militares, ya que Washington no quiere países vasallos y dependientes, sino aliados fuertes, en una rueda de prensa en Bratislava junto al primer ministro eslovaco, Robert Fico.

CUBA EE.UU

La Habana – La escalada de las tensiones entre Washington y La Habana, y la posibilidad, tras el caso venezolano, de una intervención militar estadounidense han llevado al Gobierno cubano a desempolvar su doctrina militar de «Guerra de Todo el Pueblo». (Enviada a las 15:00 horas)

EEUU VENEZUELA

Caracas – Delsa Solórzano y Andrés Velásquez, dos dirigentes de la oposición en Venezuela, reaparecieron en la escena pública después de largos meses en la clandestinidad, con la intención de hacer escuchar su voz cuando el país vive una nueva etapa tras la captura por EE.UU de Nicolás Maduro.

CINE BERLINALE

Berlín – El documental sobre Judas Priest, uno de los grupos pioneros del heavy metal británico, centra una jornada de la Berlinale en la que se proyectarán tres títulos de competición: ‘Salvation’, de Emin Alper; ‘Rose’, de Markus Schleinzer, y ‘Dust’, de Anke Blondé.

– La realizadora mexicana Fernanda Tovar habla con EFE sobre su primer largometraje, ‘Chicas tristes’, que se proyecta dentro de la sección Generation de cine infantil y adolescente.

CHINA AÑO NUEVO

Pekín.- Dormir hasta tarde, horarios flexibles y autonomía personal chocan con las rutinas familiares más rígidas que muchos jóvenes chinos encuentran al regresar a sus lugares de origen por el Año Nuevo lunar, un contraste de estilos de vida que refleja un distanciamiento generacional creciente entre jóvenes urbanizados y familias que permanecen en el entorno rural.

MÉXICO EEUU

Ciudad Juárez (México) – En la frontera norte de México se vive como una herida latente la continua y agresiva retórica del presidente estadounidense, Donald Trump, contra México, especialmente tras el reciente mensaje oficial de la Casa Blanca que celebró el aniversario 178 de la guerra entre ambos países y la anexión de más de la mitad del territorio mexicano por parte de Washington.

BRASIL CARNAVAL

Río de Janeiro.- Las ‘escolas de samba’ de Río de Janeiro celebran la primera noche de desfiles en el sambódromo, el momento cumbre del Carnaval de Brasil y considerado el mayor espectáculo del mundo a cielo abierto.

