Temas del Día de Internacional del Martes, 14 de abril de 2026 (07:30 horas)

21 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se disparan de nuevo con el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz, cuando se cumple una semana de una tregua que se mantiene pese a su fragilidad y el fracaso de las negociaciones en Pakistán.

(Texto)

– Representantes diplomáticos de Israel y Líbano mantienen una primera reunión con la mediación del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para tratar de alcanzar un acuerdo que interrumpa los ataques israelíes y pueda ayudar a cimentar el alto el fuego acordado por Washington y Teherán.

(Texto) (Foto) (Video)

– La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. (Texto)

CHINA ESPAÑA

Pekín- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió este martes con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, quien afirmó que China y España defienden el derecho internacional y están «en el lado correcto de la historia», en el marco de la cuarta visita a China de Sánchez en cuatro años.

(Texto)(Foto)(Vídeo)(Informe a cámara)

– Se enviarán unas claves de los principales campos de inversión entre China y España.

FMI BANCO MUNDIAL

Washington – El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta la última edición de su Informe Global de Perspectivas tras adelantar que los efectos de la guerra de Irán han obligado al organismo a empeorar las previsiones de crecimiento global.

(Texto)

– El Comité de Bretton Woods del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra un foro en el que intervienen la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, o la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA) y exministra de Exteriores española, Arancha González Laya FMI.

PERÚ ELECCIONES

Lima – Las misiones de observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) dan a conocer sus primeros informes mientras avanza el escrutinio para definir el rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta para la Presidencia.

(Texto) (Foto) (Video)

UCRANIA GUERRA

Berlín – Los Gobiernos de Ucrania y Alemania celebran una reunión de alto nivel en un momento en el que las negociaciones de paz con Rusia bajo mediación de EE.UU. están estancadas y el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) bloqueado por Hungría.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA ARGELIA

Annaba (Argelia) – El papa se desplaza este martes a Annaba, antigua Hipona, donde visita el yacimiento arqueológico vinculado a San Agustín, fundador de la orden a la que pertenece y, durante la mañana, acude también a una casa de acogida para ancianos gestionada por las Pequeñas Hermanas de los Pobres y mantiene un encuentro privado con los agustinos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará una nota sobre los preparativos en Camerún de la visita del papa León XIV, adonde el pontífice viajará este miércoles, en la segunda etapa de su viaje, que incluye Angola y Guinea Ecuatorial.

SUDÁN GUERRA

Jartum – En tres años de guerra, el Ejercito de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han sufrido un desgaste que ha provocado un estancamiento de los frentes de combate, un escenario que reduce las probabilidades de una victoria militar total y abre la puerta a negociaciones entre las dos partes.

– Se enviará una crónica sobre la situación de los sudaneses desplazados cuando se cumplen tres años de la guerra civil.

UE ESPAÑA

Luxemburgo – El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuncia su sentencia en respuesta a las preguntas planteadas por el Tribunal Supremo español sobre las medidas que debería adoptar España para compensar los abusos de temporalidad en el sector público.

(Texto)

ONU ORIENTE MEDIO

Naciones Unidas – El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión informativa sobre la situación en Oriente Medio, particularmente en Yemen, en la que se espera una actualización de los últimos acontecimientos en la región y un debate entre los miembros sobre los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones.

(Texto) (Foto) (Video)

MARADONA JUICIO

Buenos Aires – Comienza el nuevo juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, tras haberse anulado el primero dos meses y medio después del inicio, en 2025, cuando se supo que una jueza que conformaba el tribunal participaba de incógnito en la grabación de un documental sobre el proceso.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

HARVEY WEINSTEIN

Nueva York – El productor de cine Harvey Weinstein afronta un tercer juicio por agresión sexual contra la estilista Jessica Mann, después de que un tribunal anulara su primera condena de 2020, clave para el movimiento #MeToo, y en la repetición de ese juicio en 2025 el jurado quedara en desacuerdo sobre el delito.

(Texto)

LOUVRE ESCULTURA

París – El Museo del Louvre pone a dialogar a dos grandes genios de la escultura, Miguel Ángel y Auguste Rodin, en una nueva exposición temporal que traza un paralelismo entre la forma en la que los dos maestros trabajaron el cuerpo humano.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00 GMT.- París.- AIE PETRÓLEO.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. (Texto)

08:00 GMT.- Luxemburgo.- TJUE ESPAÑA.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuncia su sentencia en respuesta a las preguntas planteadas por el Tribunal Supremo español sobre las medidas que debería adoptar España para compensar los abusos de temporalidad en el sector público (Texto)

08:00 GMT.- Madrid.- ANA PALACIO.- Encuentro con la prensa de Ana Palacio, exvicepresidenta del Banco Mundial (2006-2008) y exministra de Asuntos Exteriores de España (2002-2004). (Texto)

08:30 GMT.- Bruselas.- UE MIGRACIÓN.- El Parlamento Europeo acoge un acto para conmemorar el décimo aniversario de la ONG española Open Arms, dedicada al rescate marítimo de migrantes que intentan llegar a costas europeas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- París.- FESTIVAL CANNES.- La Quincena de Cineastas, una de las secciones paralelas del Festival de Cannes, anuncia su selección de películas para la edición 2026, que se celebrará del 13 al 23 de mayo. (Texto)

09:00 GMT.- Annaba.- PAPA ARGELIA.- El papa viaja a Annaba y visita el sitio arqueológico de Hipona, lugar de nacimiento de San Agustin y también acudirá la casa de acogida para ancianos de las Pequeñas Hermanas de los Pobres y un tendrá un encuentro privado con los miembros de la Orden Agustiniana, a la que pertenece. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30 GMT.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- Los Gobiernos de Ucrania y Alemania celebran una reunión de alto nivel en un momento en el que las negociaciones de paz con Rusia bajo mediación de EE.UU. están estancadas y el préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) bloqueado por Hungría. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Madrid.- PHOTOESPAÑA 2026.- Presentación oficial de la programación de PHotoESPAÑA 2026, que contará con la intervención de María Santoyo, directora del festival, así como la participación de representantes de instituciones colaboradoras y algunos de los artistas que forman parte de esta vigésimo octava edición. Círculo de Bellas Artes. Sala de Columnas. (Texto)

11:00 GMT.- Barcelona.- MODA 080.- Primera jornada de la 080 con desfiles de Escorpión, SKFK, Bolaño, Custo Barcelona y Adolfo Domínguez. Edificio Mirador de Port Vell (Rambla del Rompeolas y Marina Vela) (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Annaba.- PAPA ARGELIA.- El papa celebra una misa en la basílica de San Agustín en Annaba, en su segunda jornada de su viaje a Argelia siguiendo las huellas de San Agustín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Düsseldorf.- EUROPA INDUSTRIA.- Eurometal, en nombre de 300 empresas y asociaciones, presenta en una conferencia de prensa en la ciudad alemana de Düsseldorf, un llamamiento a la acción de la industria con el fin de salvaguardar el sector europeo del acero y los metales.

16:00h.- París.- KERING RESULTADOS.- El grupo de lujo Kering presenta su facturación del primer trimestre.

16:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA ÁFRICA.- El canciller alemán; Friedrich Merz, se reúne con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssoufla Unión Africana (UA). (Foto) (Vídeo)

16:00 GMT.- Bruselas.- UE CINE.- El Parlamento Europeo anuncia el premio Lux del cine europeo. (Texto) (Vídeo)

16:00 GMT.- París.- FRANCIA PICASSO.- La casa de subastas Christie’s se encarga del sorteo del Picasso ‘Cabeza de mujer’ entre los compradores de boletos de 100 euros de una lotería para financiar la investigación sobre el Alzheimer. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- LOUVRE ESCULTURA.- El Museo del Louvre presenta una exposición centrada en el paralelismo entre los escultores Miguel Ángel y Auguste Rodin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CHINA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavorv, viaja a China para reunirse con su homólogo chino, Wang Yi

París.- FRANCIA CALDER.- El museo Fundación Louis Vuitton de París inaugura una de las mayores exposiciones jamás realizadas sobre Alexander Calder. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Estocolmo.- SUECIA LITERATURA.- Se difunde el ganador del premio Astrid Lindgren, uno de los galardones más importantes de literatura infantil (Texto)

Madrid.- ESPAÑA INMIGRACIÓN.- El Gobierno español tiene previsto aprobar definitivamente el Real Decreto para poner en marcha la anunciada regularización extraordinaria de migrantes.

Londres.- EMPRESAS VEOLIA.- La consejera delegada de Veolia, Estelle Brachlianoff, participa en una mesa redonda en Londres para presentar innovaciones que respaldan el crecimiento de las industrias estratégicas y fortalecen la resiliencia de recursos y servicios esenciales a nivel mundial.

América

11:30 GMT.- Nueva York.- JPMORGAN RESULTADOS.- JPMorgan Chase, el banco más grande de EE.UU., publica sus resultados del primer trimestre de 2026 tras obtener un beneficio neto de 57.048 millones de dólares en 2025, un 2 % menos que el año anterior.

11:30 GMT.- Nueva York.- BLACKROCK RESULTADOS.- El fondo de inversiones BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, publica sus resultados del primer trimestre de 2026 tras obtener en 2025 un beneficio neto de 5.553 millones de dólares, un 13 % menos que el año anterior.

12:00 GMT.- Nueva York.- CITIGROUP RESULTADOS.- La entidad financiera Citigroup presenta este martes sus resultados del primer trimestre fiscal 2026

12:00 GMT.- Nueva York.- WELLS FARGO RESULTADOS.- El banco estadounidense Wells Fargo publica sus resultados del primer trimestre de 2026 tras obtener en el ejercicio de 2025 un beneficio neto de 21.338 millones de dólares, un 8,2 % más que el año anterior.

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno de Brasil, uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2026.

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en febrero del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano.

13:00 GMT.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta la última edición de su Informe Global de Perspectivas en el marco de sus reuniones de primavera. (Texto)

13:00 GMT.- Nueva York.- EEUU DANZA.- La compañía de danza Ballet Hispánico New York, la mayor organización cultural latina de EE.UU., vuelve el 23 de abril con una celebración de la mujer y ganas de «despertar curiosidad y conversación», comenta en una entrevista a EFE su director artístico y consejero delegado, Eduardo Vilaró. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:15 GMT.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) presenta su último Informe de Estabilidad Financiera Global. (Texto)

15:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA POBREZA.- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publica el resultado del Índice de Pobreza Multidimensional correspondiente a 2025. (Texto)

16:30h.- Quito.- ECUADOR PARAGUAY.- La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, recibe en Quito a su homólogo de Paraguay, Rubén Ramírez, en una cita en la que se firmarán acuerdos de cooperación. Cancillería de Ecuador (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00 GMT.- Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- Ciudad de Guatemala – Los cinco nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, toman posesión por un período de cinco años, tras un controvertido proceso de designación bajo la vigilancia de la Organización de Estados Americanos (OEA). (Texto)

20:00 GMT.- Washington.- FMI BANCO MUNDIAL.- El Comité de Bretton Woods del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebra un foro en el que intervienen la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, o la decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA) y exministra de Exteriores española, Arancha González Laya FMI (Texto)

Santiago.- LATINOAMÉRICA DESARROLLO.- A cuatro años del plazo establecido para el cumplimiento de la Agenda 2030, autoridades regionales, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil evalúan en la sede de la Cepal, en Santiago de Chile, los progresos y desafíos de los países de Latinoamérica en la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (foto)(video) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Austin.- EEUU PETRÓLEO.- La petrolera estadounidense Chevron prevé que el crudo venezolano alcance un 15% de su refinado en Estados Unidos, a medida que aumenta la producción en el país suramericano después de que Washington flexibilizara las sanciones impuestas al sector energético. (Texto)

Río de Janeiro – BRASIL ARQUEOLOGÍA – Quince años después del descubrimiento del principal muelle de llegada de esclavos africanos a América, en Río de Janeiro, un acervo con cerca de 1,5 millones de objetos arqueológicos encontrados en la zona portuaria de la ciudad abre sus puertas a los investigadores del mundo. Por María Angélica Troncoso. (Texto)(Foto)(Vídeo)

Ciudad de México – MÉXICO EEUU – Habitantes del municipio mexicano de Tecate denuncian que, durante la construcción del muro de acero entre México y Estados Unidos, el Gobierno estadounidense realizó detonaciones con dinamita en el cerro Cuchumá, un sitio arqueológico y ceremonial yumano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina difunde los datos del índice de precios al consumidor correspondiente a marzo pasado, después de que en febrero pasado se registrase una inflación interanual del 33,1 %. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR PRENSA.- Fundamedios presenta el informe ‘Entre la intemperie y la captura’ en el que aborda la transformación de la industria mediática en Ecuador, marcada por la precariedad laboral, la violencia y la reconfiguración de la propiedad de los medios. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ASTRONOMÍA.- La estatal Universidad Mayor de San Andrés exhibe un fragmento de suelo lunar traído a Bolivia por astronautas del Apolo 17 en 1973. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asunción – PARAGUAY GASTRONOMÍA – Paraguay celebra el Día Nacional del vori vori, un emblemático caldo del país, con una degustación gratuita en el centro de Asunción. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo- SEGURIDAD CIUDADANA – Reunión de la Junta Local de Seguridad de Santo Domingo de la Calzada, con la asistencia de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y el alcalde calceatense, Raúl Riaño. (Texto)

Toronto (Canadá).- CANADA POLITICA – Un año después de las elecciones generales que le auparon al poder, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha conseguido la anhelada mayoría parlamentaria con la victoria de al menos dos candidatos de su Partido Liberal en unas elecciones parciales, lo que le permitirá centrarse en las amenazas que el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanza periódicamente contra el país. (Texto)

O. Medio

04:30 GMT.- Argel.- ARGELIA ESPAÑA.- Argel acoge el Foro Negocios Argelino-Español F2AE, un encuentro económico de los sectores de agricultura, agroindustria y pesca de los países mediterráneos. SAFEX (Texto)

05:00 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL HOLOCAUSTO.- Ofrenda floral en el Museo del Holocausto Yad Vashem de Jerusalén a la que tiene previsto asistir el primer ministro, Benjamín Netanyahu, con motivo del Día de Conmemoración de los Mártires y Héroes del Holocausto que se celebra en Israel. Yad Vashem (Texto) (Foto) (Vídeo)

06:00 GMT.- Rabat.- MARRUECOS LIBROS.- El Ministerio marroquí de Juventud, Cultura y Comunicación organiza la rueda de prensa sobre los actos de ‘Rabat, Capital Mundial del Libro 2026’ y sobre la 31ª edición de la Feria Internacional de la Edición y del Libro. El Instituto Nacional de Música y Arte Coreográfico (INSMAC), junto al Teatro Mohamed V.

08:30 GMT.- Jerusalén.- ISRAEL REPÚBLICA CHECA.- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, da una rueda de prensa en Jerusalén junto con su homólogo checo, Petr Macinka. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Mansura.- EGIPTO PALEONTOLOGÍA.- A Shorouq al Ashqar aún le dura la felicidad de haber acuñado una nueva especie de simio, el ‘Masripithecus moghraensis’, el «abuelo» de esos primates que vivió en Egipto hace 17 millones de años y del que aún no sabemos cómo se desplazaba, para lo que la paleontóloga y sus compañeros buscan ahora nuevos fósiles en el desierto egipcio. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Rabat.- MARUECOS ESPAÑA.- La reciente desarticulación de una célula terrorista del Estado Islámico (EI) activa entre España y Marruecos ilustra el carácter «singular» de la cooperación bilateral antiterrorista, que en la última década gha permitido la detención de 153 yihadistas en ambos países. Por Mohamed Siali (Texto)

África

Nuakchot.- FAO ÁFRICA.- Celebración de la 34 Sesión de la Conferencia Regional de la FAO para África (ARC34) en presencia de ministros africanos de Agricultura sobre el futuro agroalimentario del continente

Abuya.- CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE.- Nueva audiencia del caso de la muerte de uno de los hijos gemelos de 21 meses de la famosa escritora Chimamanda Ngozi Adichie, por presunta negligencia médica.

Jartum.- SUDÁN GUERRA.- Tercer aniversario del incio de la guerra civil en Sudán

Jartum.- SUDÁN GUERRA.- En tres años de guerra, el Ejercito de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) han sufrido un desgaste que ha provocado un estancamiento de los frentes de combate, un escenario que reduce las probabilidades de una victoria militar total y abre la puerta a negociaciones entre las dos partes.

Yaundé.- PAPA ÁFRICA.- Entre el fervor religioso y una movilización nacional, Camerún se prepara para recibir este miércoles al papa León XIV, en el marco del primer gran viaje de su pontificado, que incluye a Argelia, Angola y Guinea Ecuatorial.

Asia

Pekín.- CHINA ESPAÑA.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y con el primer ministro, Li Qiang (con quien presidirá la firma de varios acuerdos), en el marco de su cuarta visita oficial en cuatro años al gigante asiático. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Informe a cámara)

Pekín.- VIETNAM CHINA.- El presidente de Vietnam y secretario general del gobernante Partido Comunista, To Lam, inicia una visita a China de tres días, una semana después de haber sido nombrado jefe del Estado. (Texto)

Pekín.- CHINA UE.- La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China presenta un informe sobre los controles a la exportación de China, endurecidos en 2025 y con impacto en cadenas de suministro, en un acto en Pekín encabezado por su presidente, Jens Eskelund. (Texto)

Pekín.- CHINA COMERCIO.- La Administración General de Aduanas de China divulga los datos de marzo de las exportaciones del país asiático al resto del mundo, que aumentaron un 19,2 % interanual en el primer bimestre según las cifras denominadas en yuanes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN POLONIA.- El primer ministro polaco, Donald Tusk, continúa una visita oficial a Japón durante la que tiene planeado reunirse con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi.

Nueva Delhi.- INDIA AUSTRIA.- El ministro de Exteriores de Austria llega a la India para una visita oficial de tres días durante la que se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Sídney.- AUSTRALIA MALASIA BRUNÉI.- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, inicia una gira oficial por Brunéi y Malasia centrada en reforzar la seguridad energética y el suministro de bienes esenciales en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Oriente Medio. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR NUCLEAR.- El jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, realiza una visita de dos días a la capital de Corea del Sur, Seúl.

Manila.- FILIPINAS POLÍTICA.- Un comité de la Cámara de Representantes de Filipinas reanuda las deliberaciones en el marco del juicio político contra la vicepresidenta del país, Sara Duterte, supuestamente vinculada a delitos de corrupción, en un intrincado proceso que podría terminar con su inhabilitación para ocupar un cargo público.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245