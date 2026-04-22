Temas del día de Internacional del Miércoles, 22 de abril de 2026 (12:00 GMT)

22 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Islamabad – Las negociaciones de paz en Islamabad han quedado paralizadas nuevamente y crece la incertidumbre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera extender de forma indefinida el alto el fuego en Oriente Medio hasta que Irán presente un acuerdo concreto, a recomendación de Pakistán.

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– La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que en caso de una nueva agresión de Estados Unidos e Israel les infligirá “golpes demoledores, más allá de lo imaginable” para los enemigos.

– Al mismo tiempo, anunció el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por operar supuestamente sin los permisos necesarios y “poner en peligro la seguridad marítima”.

– Por otra parte, la agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, registró tres ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

– El blindaje de la zona diplomática de la capital paquistaní, que comenzó el pasado domingo, persiste pese a que el anuncio de una prórroga de la tregua ha desplazado el inicio de una posible segunda ronda de contactos hacia una fecha todavía más incierta.

– El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio.

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– Israel celebra el Día de la Independencia, que conmemora el 78 aniversario de la creación del Estado, con los ojos puestos en el devenir de la tregua y las posibles negociaciones entre EE.UU.y la República Islámica en Islamabad.

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– La Comisión Europea presentó hoy una serie de recomendaciones en materia de energía ante el alza de los precios por el conflicto en Oriente Medio, entre las que destacan medidas de coordinación como explorar la posibilidad de que los Estados miembros de la UE puedan compartir queroseno.

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– La necesidad de acelerar el desarrollo de las energías renovables frente a la crisis de los combustibles fósiles causada por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para el comercio mundial del petróleo, protagoniza el 17 Diálogo sobre el Clima de Petersberg, en el que participan el canciller alemán, Friedrich Merz, y la ministra española para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

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– Desde Singapur se enviará una crónica sobre un británico que sigue y documenta a diario buques que transitan las aguas de este país, entre ellos los de la llamada «flota fantasma» de Irán.

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MÉXICO VIOLENCIA

Teotihuacán (México) – La zona arqueológica de Teotihuacán, unas de las más visitadas de México y ubicada a las afueras de la capital, reabre al público tras el tiroteo que dejó una turista canadiense fallecida y 13 heridos en medio de la inquietud por la inseguridad a menos de mes y medio del arranque del Mundial de Fútbol en el país norteamericano.

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VENEZUELA CRISIS

Caracas – Profesores de universidades públicas de Venezuela cumplen un paro de 24 horas en demanda de un salario «digno», una protesta que se suma a otras convocadas por distintos sectores en el último mes para reclamar el incremento del ingreso mínimo, equivalente en la actualidad a menos de un dólar.

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– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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PERÚ ELECCIONES

Lima – Las numerosas irregularidades registradas en el desarrollo de las elecciones de Perú han alimentado las denuncias de fraude lanzadas sin pruebas sólidas por el ultraderechista Rafael López Aliaga, que habla de un millón de personas impedidas para votar, mesas ficticias y un sistema de escrutinio manipulado, sin que hasta el momento haya evidencias concretas y verificadas de ello.

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PORTUGAL VENEZUELA

Lisboa- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), recibe a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, después de su visita a España, donde se reunió con varios líderes políticos, pero no con representantes del Gobierno español.

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GUATEMALA JUSTICIA

Ciudad Guatemala.- Guatemala entra en la recta final para la definición de su nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, una decisión que recae sobre el presidente, Bernardo Arévalo de León, y que se encuentra bajo la lupa de organizaciones civiles locales e internacionales.

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UCRANIA GUERRA

Bruselas – Los países de la Unión Europea (UE) dieron este miércoles el visto bueno definitivo al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia después de que el Gobierno húngaro, todavía presidido por Viktor Orbán, levantara su veto a ambas cuestiones.

– La ministra española de Defensa, Margarita Robles, mantuvo en Kiev distintos encuentros con autoridades del Gobierno ucraniano, entre ellas con su homólogo Mijailo Fédorov, para reforzar la cooperación bilateral.

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– Rusia lanzó durante la pasada noche y esta madrugada contra Ucrania un total de 215 drones de larga distancia, entre ellos alrededor de 140 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed.

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CPI FILIPINAS

La Haya – La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este miércoles su jurisdicción en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad “inmediata e incondicional”.

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– Los familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte (2016-2022), esperan «sin fuerzas» la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) que este miércoles determinará si acepta la impugnación planteada por la defensa, algo que podría «destrozar» las esperanzas de las miles de personas que, desde Manila, esperan que el juicio siga su curso.

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– Se envió también documentación sobre el proceso.

PAPA GUINEA ECUATORIAL

Mongomo (Guinea Ecuatorial) – León XIV pidió este miércoles «que crezcan los espacios de libertad» en Guinea Ecuatorial, durante la misa que ofició en Mongomo, la ciudad natal del presidente Teodoro Obiang, en el poder desde 1979 y cuyo régimen es criticado por la oposición y organizaciones humanitarias.

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DIA TIERRA

Madrid – Temperaturas cada vez más altas que afectan a la superficie terrestre y oceánica, fenómenos climáticos más potentes, niveles de emisiones cada vez mayores o contaminación cada vez más grave son algunos aspectos que encienden cada año las alertas sobre el estado de la Tierra y que llaman a acelerar medidas para frenar el calentamiento global.

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– Costa Rica, un país reconocido mundialmente por su riqueza natural y la protección del ambiente, enfrenta amenazas como la tala, la minería ilegal y la contaminación, denunciaron ambientalistas en el marco del Día de la Tierra que se celebra este 22 de abril.

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– Honduras conmemora el Día de la Tierra sumida en una crisis ambiental, con 17.000 hectáreas afectadas por incendios, un clima cada vez más impredecible y el aumento de la violencia contra ambientalistas, con 111 asesinatos desde 2015, lo que sitúa al país entre los más peligrosos para el activismo.

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JEAN-MICHEL JARRE (Entrevista)

Cannes (Francia) – El compositor y productor francés Jean-Michel Jarre (Lyon, 1948), pionero de la música electrónica, considera que la Inteligencia Artificial (IA) «generará el hip-hop, el rock y el tecno del mañana», del mismo modo que «la electricidad hizo posible» que nacieran esos géneros. Por Pol LLoberas Cardona

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ESPAÑA DÍA LIBRO

Madrid – Vania quería honrar el legado de su abuela, la primera librera de Oaxaca (México), y así inauguró en un barrio de Madrid hace solo unos meses Las indomables, una de las múltiples librerías gestionadas por migrantes latinoamericanos que han abierto recientemente en España, trayendo literatura y cultura a las ciudades del otro lado del Atlántico. Por Irene Escudero

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AGENDA INFORMATIVA

América

13:00GMT.- Quito.- ECUADOR SOSTENIBILIDAD.- El expresidente de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada (2018-2022), reconocido por su liderazgo en políticas de descarbonización, cambio climático y derechos humanos, participa en la III edición de la Ekos Kumbre de Sostenibilidad, en Quito. Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00GMT.- Nueva York.- ONU SECRETARIO GENERAL.- La economista costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente senegalés Macky Sall celebran sendos diálogos en Naciones Unidas para presentar sus candidaturas a la secretaría general de la organización, en sucesión de António Guterres, cuyo mandato concluye a finales de año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El BBVA de México presenta el informe ‘Situación Regional Sectorial’. (Texto)

15:00GMT.- Nueva York.- EEUU HISPANOS.- Rueda de prensa por el 90 aniversario de la empresa de alimentación hispana Goya Foods y su colaboración con la gira de Carlos Vives, ‘Tour al sol’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00GMT.- Asunción.- PARAGUAY ELECCIONES.- Conferencia de prensa sobre la presentación de las conclusiones preliminares de la Misión de Seguimiento Electoral de la Unión Europea (UE) en Paraguay. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00GMT.- San José.- DÍA DE LA TIERRA COSTA RICA.- Costa Rica un país reconocido mundialmente por su riqueza natural y la protección del ambiente, enfrenta amenazas como la tala, la minería ilegal y la contaminación, denunciaron ambientalistas en el marco del Día de la Tierra que se celebra este 22 de abril. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00GMT.- Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- Ciudad de Guatemala – Guatemala entra en la recta final para la definición de su nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, una decisión que recae sobre el presidente, Bernardo Arévalo de León, y que se encuentra bajo la lupa de organizaciones civiles locales e internacionales. (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00GMT.- Naciones Unidas.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio

Montevideo.- URUGUAY MIGRACIÓN.- El director Regional de la Organización Internacional para las Migraciones para América Latina y el Caribe, Diego Beltrand, encabeza en Montevideo el encuentro ‘Diálogo sobre Migración Regional y Cooperación. El rol de Uruguay en la gobernanza migratoria’, en el que se analizarán los desafíos actuales de la migración en la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR MEDIOAMBIENTE.- La Universidad de El Salvador -único centro de estudios superiores en el país centroamericano- cuenta con una estación experimental donde estudiantes realizan prácticas de las carreras a fines a la agricultura y la ganadería, y lo producido en esta estación llega hasta la sede central de la universidad para ser comercializado a un bajo costo y favorecer a los empleados de este lugar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tegucigalpa.- HONDURAS DÍA TIERRA.- Honduras conmemora el Día de la Tierra sumida en una crisis ambiental, con 17.000 hectáreas afectadas por incendios, un clima cada vez más impredecible y el aumento de la violencia contra ambientalistas, con 111asesinatos desde 2015, lo que sitúa al país entre los más peligrosos para el activismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- Profesores de universidades públicas del país realizan un paro de 24 horas en demanda de un salario «digno», luego de más de cuatro años con un salario mensual congelado y cuyo ingreso mínimo equivale a menos de un dólar. (Texto)

Washington.- TESLA RESULTADOS.- Tesla da a conocer los resultados del primer trimestre del año, periodo en el que entregó 358.023 vehículos en todo el mundo, por debajo de las expectativas, y tras la advertencia del banco J.P. Morgan de que las acciones de Tesla podrían caer un 60 % ante el deterioro de las expectativas financieras de la compañía. (Texto)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- Los resultados de las recientes elecciones regionales y municipales en Bolivia, en los que ninguna organización política, ni siquiera la del presidente Rodrigo Paz, logró una «preeminencia», dejaron patente el tránsito del sistema con un «partido hegemónico» que estuvo vigente en las dos últimas décadas hacia una democracia «multipartidaria», según analistas. (Texto) (Foto)

Nueva York.- EEUU FOTOGRAFÍA.- El Museo del Barrio de Nueva York inaugura una exposición sobre la fotógrafa de origen puertorriqueño Sophie Rivera, figura clave de la cultura visual ‘Nuyorican’, con escenas de la ciudad a partir de 1970. (Texto) (Foto)

Europa

12:15h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- La ministra alemana de Economía, Katherina Reiche, presenta los pronósticos macroeconómicos de primavera del Gobierno alemán, que auguró en las últimas previsiones aún un crecimiento del 1 % del PIB pero que ahora debe revisar sus cálculos debido al impacto del conflicto en Oriente Medio, que ha afectado la tasa de inflación y las perspectivas de una mayor recuperación de la economía germana. (Texto) (Foto)

12:15GMT.- Berlín.- CLIMA CRISIS.- El canciller alemán, Friedrich Merz, habla en el segmento de alto nivel del 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg, en el que también participa la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30GMT.- Berlín.- ALEMANIA ECONOMÍA.- El vicecanciller y ministro alemán de Finanzas, Lars Klingbeil, participa en un coloquio de la Fundación Friedrich Ebert sobre una agenda económica progresiva.

16:00GMT.- Madrid.- LETRAS MUSICA.- El Instituto Cervantes y Apple Music España presentan la exposición ‘Las mejores leras en español’, con manuscritos originales de Serrat y Sabina, entre otros Instituto Cervantes (Texto)

Bruselas.- IRÁN GUERRA.- La Comisión Europea presenta una serie de recomendaciones a los Estados miembros de la UE para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio con sugerencias sobre cómo ahorrar energía o mejorar la coordinación de acciones entre capitales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev.- UCRANIA GUERRA.- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, mantiene en Kiev distintos encuentros con autoridades del Gobierno ucraniano, entre ellas con su homólogo Mijailo Fédorov, para reforzar la cooperación bilateral y reiterar el compromiso de España con «una paz justa y duradera» en ese país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Berlín.- CLIMA CRISIS.- La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, participa en el 17º Diálogo sobre el Clima de Petersberg. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA CINE.- Presentan en el Festival de Cine de Moscú la película española ‘Cowgirl’, que se estrenará en los cines de España a finales de mayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA SEYCHELLES.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con el presidente de Seychelles, Patrick Herminie. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ankara.- TURQUÍA OTAN.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realiza una visita de dos días a Turquía, donde se reunirá con el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, y con el ministro de Exteriores, Hakan Fidan, entre otros. (Texto) (Foto)

Atenas.- GRECIA PARLAMENTO.- El Parlamento de Grecia decide sobre levantar la inmunidad de 11 diputados acusados de supuesto fraude con fondos europeos para el sector agrícola (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- La empresa YouGov aporta a los medios de comunicación detalles de las últimas encuestas sobre intención de voto de cara a las elecciones locales en Inglaterra y las autonómicas en Escocia y Gales.

Viena.- AUSTRIA MACEDONIA.- El primer ministro macedonio, Hristijan Mickoski, visita Austria y se reúne con el canciller federal austríaco, Christian Stocker.

Viena.- AUSTRIA MARRUECOS.- El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, visita Austria y se reúne con su homóloga austríaca, Beate Meinl-Reisinger, y con el presidente del Parlamento, Walter Rosenkranz.

París.- CARREFOUR FACTURACIÓN.- El grupo de distribución Carrefour publica sus cifras de facturación del primer trimestre.

París.- CINE ESTRENOS.- En un mundo controlado por la Inteligencia Artificial (IA), los personajes de la película ‘Zona 3’ (‘Chien 51’) sobreviven en un París distópico con extraños crímenes. No es un mundo tan lejano al actual, pero a Adèle Exarchopoulos, protagonista junto a Gilles Lellouche, de momento le dan más miedo «los hombres que nos gobiernan». (Texto)

Moscú.- ASIA CENTRAL AGUA.- Presidentes de Asia Central se reúnen en Astaná para debatir problemas hídricos y rescate del mar de Aral. (Texto) (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL VENEZUELA.- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), recibe a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, después de su visita a España, donde se reunió con varios líderes políticos, pero no con representantes del Gobierno español. (Foto) (Vídeo)

Londres – R.UNIDO SINDICATOS – Un pequeño sindicato fundado por limpiadores latinoamericanos revoluciona la lucha laboral en el Reino Unido, donde se atreve a desafiar en la calle y en los tribunales a gigantes como Amazon para mejorar las condiciones de los trabajadores más precarizados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- MÉXICO UNIVERSIDADES.- Tribuna EFE-Casa de América con Leonardo Lomelí Vanegas, economista e historiador mexicano y actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- CERVANTES EXPOSICIÓN.- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, inaugura la exposición ‘María Elena Walsh y Sara Facio: la palabra y la mirada’, dos figuras fundamentales de la literatura argentina y latinoamericana del siglo XX. C/Alcalá, 49 y por el canal de YouTube (Texto)

Madrid.- FUNDACIÓN BBVA.- La Fundación BBVA da a conocer al ganador o ganadora del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Humanidades (Texto)

Madrid.- ESPAÑA SOLIDARIDAD.- La Fundación Vicente Ferrer cumple este jueves 30 años de presencia en España, país en el que se instaló formalmente para apoyar sus actividades en la India y en el que no intervino hasta las inundaciones de Valencia en 2024. «Ojalá no fuéramos necesarias las ONG», afirma su directora general, Luz Sanz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid.- GENTE DE ZONA.- «Lo mejor» que le pudo haber pasado al emblemático dúo cubano Gente de Zona ha sido «llevar la música cubana como la llevó Celia Cruz por el mundo entero», además de defender sus ideales y ser «embajadores de la música tropical», según afirmaron en una entrevista con EFE en Madrid previa a su gira por España. Por Clara Antón (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30GMT.- Barcelona.-HAN KANG.- La escritora surcoreana Han Kang, Premio Nobel de Literatura 2024, ofrece una rueda de prensa en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) la víspera de Sant Jordi, en la que firmará obras traducidas al catalán y el castellano. CCCB/Streaming (Texto) (Foto)

Oriente Medio

Yeda (Arabia Saudí).- A.SAUDÍ ECONOMÍA.- La conferencia de alto nivel del Foro Económico Mundial (WEF) aborda la colaboración internacional y el crecimiento económico en la ciudad saudí de Yeda.

Meknés (Marruecos).- MARRUECOS AGRICULTURA.- Celebración de la 18 edición del Salón Internacional de Agricultura bajo el tema: «sostenibilidad de la producción animal y soberanía alimentaria» con Portugal como invitado de honor.

Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA.- Instituciones y expertos participan en la XI edición del Encuentro Hispano-Marroquí de la Industria Automóvil que se celebra en Tánger (norte de Marruecos) (Texto)

África

15:50h.- Bata.- PAPA GUINEA ECUATORIAL.- El papa viaja a Bata para visitar la prisión, tendrá un momento de oración en el monumento conmemorativo de las víctimas de la explosión del 7 de marzo de 2021 y un encuentro con jóvenes y familias (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

Islamabad.- IRÁN GUERRA.- Islamabad entra en su cuarto día de incertidumbre a la espera de las delegaciones para un segundo diálogo entre Irán y Estados Unidos, a horas de la inminente expiración de la tregua este miércoles.

Singapur.- IRÁN GUERRA.- Desde un ático con vistas al estrecho de Singapur, el británico Remy Osman otea, sigue y documenta a diario buques que transitan sus aguas, entre ellos los de la llamada «flota fantasma» de Irán, centro de un peculiar pasatiempo que cobra especial relevancia en plena guerra del país persa con Estados Unidos e Israel.

Tokio.- JAPÓN JUGUETES.- Girar una manivela y escuchar el ‘gacha gacha’ está más de moda que nunca en las calles de Japón tras el auge de las conocidas como ‘cápsulas sorpresa’, que han triplicado su valor en el mercado hasta alcanzar los 120.000 millones de yenes anuales (650 millones de euros) después de seis décadas de historia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN BALANZA COMERCIAL.- El Gobierno de Japón publica los datos relativos a la balanza comercial respecto al mes anterior, y al año fiscal 2025 (de abril a marzo) (Texto)

Rangún.- BIRMANIA CRISIS.- El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, visita Birmania para reunirse con autoridades del Gobierno militar recientemente constituido.

Bandar Seri Begawan.- ASIA AGROALIMENTACIÓN.- Arranca en Brunéi la 38ª edición del Foro Mundial de la Alimentación para Asia-Pacífico (APRC38), centrado en debatir desafíos agroalimentarios.

Hanói.- VIETNAM COREA DEL SUR.- El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, realiza una visita a Vietnam, donde se espera que se reúna con su par vietnamita, To Lam, tras su viaje a la India.

Pekín.- CHINA GUERRA COREA.- Un avión militar chino transportará desde Corea del Sur restos mortales de soldados del gigante asiático que combatieron en la Guerra de Corea (1950-53), en la decimotercera repatriación organizada de manera conjunta entre China y Corea del Sur desde 2014, en virtud de un acuerdo bilateral. (Texto) (Vídeo)

Bangkok.- CHINA DEFENSA.- Los ministros de Exteriores y Defensa de China, Wang Yi y Dong Jun, respectivamente, visitan esta semana Camboya, Tailandia y Birmania para reunirse con sus contrapartes.

Seúl.- COREA DEL SUR CLIMA.- La ciudad surcoreana de Yeosu acoge la Semana de la Transformación Verde (20-25), en paralelo con la Tercera Semana del Clima de la ONU (21-25), ambos centrados en impulsar soluciones prácticas para el cambio climático.

Redacción EFE Internacional

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