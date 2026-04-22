Temas del día de Internacional del Miércoles, 22 de abril de 2026 (20:00 horas)

7 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington/Islamabad – Las negociaciones de paz en Islamabad han quedado paralizadas nuevamente y crece la incertidumbre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera extender de forma indefinida el alto el fuego en Oriente Medio hasta que Irán presente un acuerdo concreto, a recomendación de Pakistán.

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– La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que en caso de una nueva agresión de Estados Unidos e Israel les infligirá “golpes demoledores, más allá de lo imaginable” para los enemigos.

– El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este miércoles que su país está preparado para «cualquier escenario», tanto de manera defensiva como ofensiva, en un mensaje difundido en sus redes sociales con motivo del Día de la Independencia de Israel.

– Irán informó del apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz por operar supuestamente sin los permisos necesarios y “poner en peligro la seguridad marítima”.

– El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este miércoles que su país no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos levante el bloqueo naval impuesto contra sus puertos y buques.

– La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, registró tres ataques a buques en el estrecho de Ormuz.

– El Líbano buscará en la reunión prevista para mañana en Washington con Israel la extensión del cese de hostilidades de diez días y el fin de las demoliciones masivas de viviendas llevadas a cabo por el Ejército israelí en el sur del país, informó este miércoles el presidente libanés, Joseph Aoun.

UCRANIA GUERRA

Kiev -El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este miércoles en Kiev a la ministra de Defensa española, Margarita Robles, sobre la situación en el frente, y le dio las gracias por el apoyo español a Ucrania en materia de tecnologías de defensa aérea como los sistemas de misiles de defensa aérea Hawk y Patriot.

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– Rusia lanzó durante la pasada noche y esta madrugada contra Ucrania un total de 215 drones de larga distancia, entre ellos alrededor de 140 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed.

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MÉXICO VIOLENCIA

Teotihuacán (México) – La zona arqueológica de Teotihuacán, unas de las más visitadas de México y ubicada a las afueras de la capital, reabre al público tras el tiroteo que dejó una turista canadiense fallecida y 13 heridos en medio de la inquietud por la inseguridad a menos de mes y medio del arranque del Mundial de Fútbol en el país norteamericano.

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VENEZUELA CRISIS

Caracas – Profesores de universidades públicas de Venezuela cumplen un paro de 24 horas en demanda de un salario «digno», una protesta que se suma a otras convocadas por distintos sectores en el último mes para reclamar el incremento del ingreso mínimo, equivalente en la actualidad a menos de un dólar.

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– El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal ‘Con el mazo dando’ por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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CPI FILIPINAS

La Haya – La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este miércoles su jurisdicción en el caso contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad “inmediata e incondicional”.

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– Los familiares de las víctimas de la guerra contra las drogas del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte (2016-2022), esperan «sin fuerzas» la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) que este miércoles determinará si acepta la impugnación planteada por la defensa, algo que podría «destrozar» las esperanzas de las miles de personas que, desde Manila, esperan que el juicio siga su curso.

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– Se envió también documentación sobre el proceso.

PAPA GUINEA ECUATORIAL

Mongomo (Guinea Ecuatorial) – León XIV pidió este miércoles «que crezcan los espacios de libertad» en Guinea Ecuatorial, durante la misa que ofició en Mongomo, la ciudad natal del presidente Teodoro Obiang, en el poder desde 1979 y cuyo régimen es criticado por la oposición y organizaciones humanitarias.

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PERÚ ELECCIONES

Lima – Las numerosas irregularidades registradas en el desarrollo de las elecciones de Perú han alimentado las denuncias de fraude lanzadas sin pruebas sólidas por el ultraderechista Rafael López Aliaga, que habla de un millón de personas impedidas para votar, mesas ficticias y un sistema de escrutinio manipulado, sin que hasta el momento haya evidencias concretas y verificadas de ello.

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DIA TIERRA

Madrid – Temperaturas cada vez más altas que afectan a la superficie terrestre y oceánica, fenómenos climáticos más potentes, niveles de emisiones cada vez mayores o contaminación cada vez más grave son algunos aspectos que encienden cada año las alertas sobre el estado de la Tierra y que llaman a acelerar medidas para frenar el calentamiento global.

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– Costa Rica, un país reconocido mundialmente por su riqueza natural y la protección del ambiente, enfrenta amenazas como la tala, la minería ilegal y la contaminación, denunciaron ambientalistas en el marco del Día de la Tierra que se celebra este 22 de abril.

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– Honduras conmemora el Día de la Tierra sumida en una crisis ambiental, con 17.000 hectáreas afectadas por incendios, un clima cada vez más impredecible y el aumento de la violencia contra ambientalistas, con 111 asesinatos desde 2015, lo que sitúa al país entre los más peligrosos para el activismo.

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JEAN-MICHEL JARRE (Entrevista)

Cannes (Francia) – El compositor y productor francés Jean-Michel Jarre (Lyon, 1948), pionero de la música electrónica, considera que la Inteligencia Artificial (IA) «generará el hip-hop, el rock y el tecno del mañana», del mismo modo que «la electricidad hizo posible» que nacieran esos géneros. Por Pol LLoberas Cardona

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JAPÓN JUGUETES

Tokio – Girar una manivela y escuchar el ‘gacha gacha’ está más de moda que nunca en las calles de Japón tras el auge de las conocidas como ‘cápsulas sorpresa’, que han triplicado su valor en el mercado hasta alcanzar los 120.000 millones de yenes anuales (650 millones de euros) después de seis décadas de historia.

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Redacción EFE Internacional

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