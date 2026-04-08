Temas del día de Internacional del Miércoles, 8 de abril de 2026 (07:30 horas)

13 minutos

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – Tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos para parar la guerra durante dos semanas, ambos países deberán retomar las negociaciones en Pakistán con base a un plan de diez puntos presentado por Teherán que incluye, entre otros, un control iraní del estrecho de Ormuz.

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– Tan solo dos semanas después de que se conociera que Pakistán estaba intentando mediar un acuerdo de paz entre Irán y EEUU, el trabajo diplomático del país sudasiático dio su primer fruto este miércoles con el anuncio de una tregua de 14 días en la guerra de Oriente Medio.

– Trump se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un momento marcado por las amenazas del mandatario de abandonar la Alianza ante la falta de apoyo de sus miembros en la guerra contra Irán.

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– El conflicto en el Líbano continúa sin fin a la vista, con más de 1.500 muertos en poco más de un mes, a pesar del acuerdo alcanzado entre EE.UU. e Irán que los israelíes dicen que no aplicarán en territorio libanés.

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– Seguimiento del impacto de la guerra de Irán en las bolsas y el precio del petróleo. (Texto)

MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) – La tripulación de Artemis II realiza pruebas para protegerse de la radiación solar y tener planes de contingencia en vísperas de su regreso a la Tierra.

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– La conferencia de prensa de la NASA es a las 15:30 horas del este de EEUU (21.30 horas)

VENEZUELA CRISIS

Caracas – La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece un discurso a la nación en el que tiene previsto anunciar “cambios” para Venezuela, país que gobierna desde hace un poco más de tres meses tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

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UCRANIA GUERRA

Kiev – Rusia y Ucrania continúan atacando la infraestructura energética enemiga en la retaguardia, mientras la perspectiva de un acuerdo de alto fuego parece alejarse del tablero diplomático.

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R.DOMINICANA ACCIDENTE

Santo Domingo – República Dominicana conmemora el primer aniversario del desplome de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, que causó la muerte de 236 personas y heridas a más de 180, una de las mayores tragedias ocurridas en el país.

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– Poco después de la medianoche del 8 de abril de 2025, mientras el merenguero dominicano Rubby Pérez amenizaba una multitudinaria fiesta en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, el techo se derrumbó, convirtiendo la noche de celebración en una tragedia que dejó 236 muertos, además de un centenar de heridos que un año después reclaman justicia.

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ARGENTINA DICTADURA

Madrid/Buenos Aires – El Gobierno argentino ha interrumpido el envío a los consulados los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre las personas que dudan de su identidad, viven fuera de su país y sospechan ser hijos de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983), denunciaron a EFE integrantes de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo. Por Malén Sabella y Sebastián Rodríguez Mora.

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MATTHEW PERRY

Los Ángeles (EE.UU.) – Jasveen Sangha, conocida como ‘la reina de la ketamina’, se presenta ante un tribunal federal para ser sentenciada tras declararse culpable en septiembre por cinco cargos relacionados con la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry.

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ESPECIALES:

– Con motivo de las elecciones legislativas en Hungría del próximo domingo, la Agencia EFE enviará este miércoles la segunda parte de una serie previa con la guía HUNGRÍA ELECCIONES.

– Con motivo de los comicios generales que se celebran el próximo domingo en Perú, en los que se elegirá al presidente de la República, los vicepresidentes, los senadores y diputados y los representantes ante el Congreso Andino, la Agencia EFE enviará este miércoles la segunda parte de una serie previa con la guía PERÚ ELECCIONES.

– Con motivo de las elecciones presidenciales que se celebrarán este viernes en Yibuti, la agencia EFE enviará este miércoles una serie previa con la guía YIBUTI ELECCIONES.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

08:00h.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos de la cartera de pedidos de la industria manufacturera alemana para el mes de febrero.

10:00h.- Ciudad del Vaticano.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV celebra su tradicional audiencia general de los miércoles (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Lisboa.- PORTUGAL FORO.- El presidente de la Fundación La Toja y del Grupo Hotusa, presenta la edición de 2026 de su foro, el próximo 29 de abril, que este año tiene como tema ‘La relación Atlántica y el futuro de Europa». (Texto)

11:30h.- Roma.- PAPA FRANCISCO.- Se estrena el documental «La Argentina de Francisco», un recorrido por la vida y obra de Jorge Mario Bergoglio (1936-2025) antes de su ascenso al pontificado (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- MODA NUPCIAL.- Presentación de la nueva edición de la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW), la cita internacional de referencia en moda nupcial de Barcelona Hotel Gran Hyatt Barcelona – Sala Library B – primera planta Plaza Pius XII, 4 (Texto) (Foto)

Colchester.- R. UNIDO DINOSAURIOS.- Presentación en el Hollytrees Museum de Colchester de ‘Juliasaurus’ una nueva especie de dinosaurio descubierta en 2020, de la que se conserva un 70-75% del dinosaurio Colchester’s Hollytrees Museum (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA TEATRO.- Presentación del la 80 edición del Festival de artes escénicas de Aviñón. (Texto)

Madrid.- LATINOAMÉRICA MÚSICA.- El periodista español Juan Carlos Gomi vivió en Colombia los años más intensos de marchas por el aborto o contra la violencia machista y se dio cuenta de que en una sociedad atravesada por la música, que suena en las calles en cada esquina, ésta se había vuelto también un «vehículo de la revolución feminista en América Latina». Y así lo traslada en ‘Latinas. El nuevo poder musical’ (Sílex, 2026). (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA TEATRO.- Presentación del la 80 edición del Festival de artes escénicas de Aviñón. (Texto)

París.- FRANCIA SARKOZY – El Tribunal de Apelación de París continúa, por segundo día consecutivo, el interrogatorio al expresidente francés Nicolas Sarkozy en el juicio por la presunta financiación libia de su campaña a las elecciones presidenciales de 2007, por la que fue condenado en primera instancia a cinco años de prisión firme por asociación ilícita. (Texto)

París.- FRANCIA ARTE – La 28ª edición de Art Paris reúne a 165 expositores de veinte países en el Grand Palais de la capital francesa, del 9 al 12 de abril, en una feria de arte moderno y contemporáneo que este año explora el lenguaje y la memoria bajo los ejes temáticos «Babel» y «La Reparación». (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

06:00h.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica las minutas de su reunión de política monetaria de marzo. (Texto)

14:00h.- Brasilia.- BRASIL INDÍGENAS.- Los indígenas brasileños realizan una marcha hasta el Congreso Nacional para reivindicar sus derechos, en el contexto de su acampada anual en Brasilia, conocida como Acampamento Tierra Libre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La tripulación de Artemis II realiza pruebas en vísperas de su regreso a la Tierra (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Sao Paulo.- BRASIL VEHÍCULOS.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (Anfavea) divulga los resultados de la producción de automotores en Brasil en el primer trimestre (Texto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO VIVIENDA.- El BBVA de México presenta el informe ‘Situación Inmobiliaria’ elaborado por el área de Estudios Económicos de la institución financiera (Texto)

18:00h.- Los Ángeles.- MATTHEW PERRY.- Jasveen Sangha, conocida como la reina de la Ketamina, se presentará ante un tribunal federal para ser sentenciada tras declararse culpable en septiembre por cinco cargos relacionados con la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry. (Texto)

21:30h.- Miami.- MISIÓN ARTEMIS.- La NASA ofrece una sesión informativa sobre el estado de la misión Artemis II, que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de más de medio siglo (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:30h.- Washington.- IRÁN GUERRA.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un momento marcado por las amenazas del mandatario de abandonar la Alianza ante la falta de apoyo de sus miembros en la guerra contra Irán. Casa Blanca (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá.- AMÉRICA TERRORISMO.- El Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA celebra su vigésimo sexto período ordinario de sesiones en Panamá centrado en prevenir el financiamiento del terrorismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ESPAÑA.- Autoridades del Gobierno, diplomáticos, representantes de empresas uruguayas que buscan instalarse en España y de compañías de ese país en Uruguay participan en el encuentro ‘Grow with Spain’, que servirá como una reunión de intercambio de experiencias y conformación de nuevas alianzas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Río de Janeiro.- ATLÁNTICO SUR COOPERACIÓN.- IX Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZOPACAS) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA CINE.- El cine guatemalteco pretende dar un salto de calidad con una nueva ley que potencia las artes visuales y que está cerca de convertirse en realidad en el Congreso, aunque su financiamiento, que sería procedente del turismo, ha generado resquemor por parte de diversos sectores como la industria aérea. Por Agustín Ortiz (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA.- La República Dominicana conmemora el primer aniversario del desplome de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, que causó la muere de 236 personas y heridas a más de 180, una de las mayores tragedias ocurridas en el país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) publica el dato de inflación de marzo. (Texto)

Oriente Medio

06:30h.- El Cairo.- IRÁN GUERRA.- La oficina regional del Mediterráneo Oriental -que cubre desde Marruecos hasta Afganistán- de la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra una rueda de prensa sobre las implicaciones de la actual escalada de la crisis para los sistemas de salud y las poblaciones de Oriente Medio en el contexto de la guerra en Irán. (Texto)

Tinduf.- SÁHARA OCCIDENTAL.- Los saharauis refugiados en los campamentos de Argelia conmemoran el 50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), estado proclamado en 1976 por el Frente Polisario y con sede en el exilio. Campamentos de refugiados saharauis (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Nairobi.- ÁFRICA ECONOMÍA.- El Banco Mundial (BM) presenta su informe semestral sobre el panorama económico de África subsahariana, en un contexto marcado por la inestabilidad global provocada por crisis como la guerra de Oriente Medio. (Texto)

Asia

Nueva Delhi.- INDIA BANGLADÉS.- El ministro de Asuntos Exteriores de Bangladés, Khalilur Rahman, se reúne en la India con su homólogo indio, S. Jaishankar, con el ministro de Comercio e Industria, Piyush Goyal, y con el ministro de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri. (Texto)

Nanjing (China).- CHINA TAIWÁN.- La presidenta del principal partido de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, visita el mausoleo de Sun Yat-sen en Nanjing, en el este de China, comparte de su viaje al país. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA TIPOS.- El Banco de la Reserva de la India anuncia la nueva tasa de reposición, una decisión que definirá el rumbo de la política monetaria india por los próximos dos meses en medio de presiones inflacionarias por la guerra en Irán. (Texto)

Nueva Delhi.- INDIA EEUU.- El secretario de Exteriores de la India, Vikram Misri, inicia una visita de tres días a Estados Unidos para reunirse con altos funcionarios de la Administración de este país y tratar temas, incluidos comercio, defensa, ciencia y tecnología. (Texto)

Tokio.- JAPÓN AUSTRALIA.- Los ministros de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, y Australia, Richard Marles, mantienen una reunión este miércoles en Tokio. (Texto)

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- Una delegación de congresistas republicanos estadounidenses realiza una visita a Taiwán, en un contexto marcado por los esfuerzos del Gobierno isleño por impulsar un aumento significativo del gasto militar y en la antesala de la reunión prevista en Pekín en mayo entre los líderes de EE. UU. y China. (Texto)

Redacción EFE Internacional

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