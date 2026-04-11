Temas del día de Internacional del sábado 11 de abril (20:00 horas)

6 minutos

IRÁN GUERRA

Islamabad – Irán y Estados Unidos concluyeron este sábado en Islamabad la primera fase de sus negociaciones directas con señales de «optimismo» y el intercambio de las primeras actas de acuerdo, según informaron a EFE fuentes diplomáticas.

– Antes, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, recibió al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, jefe de la delegación de su país, inmediatamente después de mantener un encuentro con la delegación de Irán.

– Medios iraníes informaron de que Estados Unidos ha accedido a desbloquear parte de los activos congelados de la República Islámica como un gesto de buena voluntad para avanzar en las negociaciones de paz, un extremo que ha sido negado desde Washington.

– El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó a su llegada a Islamabad que su delegación mantiene la «buena voluntad» para negociar aunque recalcó su absoluta falta de confianza hacia EE.UU.

(Se ha enviado un perfil de Mohamad Baqer Qalibaf, jefe de la delegación iraní).

(Se ha enviado una documentación sobre el histórico papel de Pakistán como canal de comunicación entre potencias antagónicas).

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Israel convocó a la encargada de negocios española en Israel para protestar por la quema de un muñeco del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la festividad de la Quema de Judas de El Burgo (Málaga).

– Más de 2.000 personas han muerto y otras más de 6.400 han resultado heridas por los ataques de Israel sobre el Líbano desde el pasado 2 de marzo, cuando el Estado judío inició su ofensiva contra el país mediterráneo en el marco de la guerra de Irán, informaron este sábado las autoridades libanesas. (Texto) (Foto)

– En torno a 5.000 personas se manifestaron en Tel Aviv y otros cientos en el resto de Israel contra la continuación de la guerra regional, mientras el país continúa bombardeando el Líbano, según el cálculo de la organización pacifista Standing Together. (Texto) (Foto)

– Un ataque aéreo israelí contra un puesto de control de seguridad del campamento de refugiados de Al Bureij (centro de la Franja de Gaza) mató a seis gazatíes en la madrugada de este sábado, informaron fuentes médicas del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

MISIÓN ARTEMIS

Miami – El fin de Artemis II, que regresó a la Tierra con éxito y con sus cuatro tripulantes sanos y salvos, da inicio a una nueva etapa de revisión y estudio de todos los detalles de la misión y de la información recopilada por los astronautas.

(Texto) (Foto) (Video)

– También se enviarán los siete momentos clave que marcaron el viaje de Artemis II a la Luna.

UCRANIA GUERRA

Berlín/Moscú – La tregua pascual entre Rusia y Ucrania propuesta por el Kremlin desde las 16:00 horas (13:00 GMT) de este sábado 11 de abril hasta la medianoche del domingo entró en vigor tras casi dos meses de estancamiento de las negociaciones de paz debido a la guerra en Irán.

– El Ministerio de Defensa de Rusia anunció este sábado el canje con Ucrania de 350 prisioneros de guerra, 175 por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.

– La violencia en la sociedad rusa, desde las escuelas a las calles, se ha disparado en los últimos años, tendencia que los expertos y psicólogos vinculan con el culto a la fuerza implantado por el Kremlin. (Texto) (Foto)

JUAN CARLOS I

París – Juan Carlos I defendió su legado este sábado ante la Asamblea Nacional francesa, donde recibió el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias ‘Reconciliación’ y destacó que su principal logro fue «reconciliar a España consigo misma».

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

HUNGRÍA ELECCIONES (previa)

Budapest – Hungría cerró hoy la campaña para las elecciones legislativas de este domingo, consideradas por muchos analistas como las más importantes en Europa este año, ante la posibilidad de que el conservador opositor Péter Magyar acabe con 16 años de Gobierno del ultranacionalista eurocrítico Viktor Orbán.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPA PAZ

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha exhortado este sábado a los gobernantes del mundo a contener toda «exhibición de fuerza» y a «sentarse en mesas de diálogo y mediación», durante un acto por la paz en el Vaticano ante el aumento de los conflictos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PAPELES EPSTEIN

Washington – La inusual declaración que realizó esta semana la primera dama de EE.UU., Melania Trump, negando tajantemente haber tenido una relación cercana con Jeffrey Epstein y pidiendo que cesen las habladurías al respecto ha logrado el efecto contrario al reavivar aún más las especulaciones sobre los posibles lazos del entorno del presidente con el fallecido pederasta.

(Texto) (Foto)

PERÚ ELECCIONES (previa)

Lima – Perú, un país sumido desde hace diez años en la volatilidad e inestabilidad política al llevar ocho presidentes en ese tiempo, celebra sus nuevas elecciones presidenciales con una gran incertidumbre sobre los dos candidatos que pasarán a la segunda vuelta.

(Texto)

CHILE GOBIERNO

Santiago de Chile – El ultraderechista José Antonio Kast ha tenido la «luna de miel» más corta de la historia reciente chilena y cumple su primer mes al frente de la Presidencia con su aprobación a la baja en las encuestas y tras desplegar una estrategia de «copamiento mediático» que recuerda a la del estadounidense Donald Trump.

(Texto) (Foto)

CUBA EEUU

La Habana.- Los contactos entre Washington y La Habana no son un diálogo a dos, sino más bien a tres, porque en cualquier entendimiento sería esencial incorporar a Miami, quien tiene objetivos e intereses propios y a menudo diferentes a los de los Gobiernos de EE.UU. y Cuba.

(Texto) (Foto)

FESTIVAL COACHELLA

Indio (EE.UU.) – Justin Bieber regresa al Festival de Coachella por primera vez como cabeza de cartel, tras haber participado en varias ocasiones como artista invitado a lo largo de su carrera. Su actuación llega en la segunda jornada del festival, que también contará con The Strokes, el español Rusowsky y la brasileña Luísa Sonza.

(Texto) (Foto)

MICHAEL JACKSON

Berlín – Los creadores y parte del elenco de ‘Michael’, la película biográfica sobre Michael Jackson producido por el oscarizado Graham King, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del fallecido cantante, presentan el filme en una rueda de prensa en Berlín.

(Texto)(Foto)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245