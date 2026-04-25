Temas del día de Internacional del sábado 25 de abril (14:00 horas)

11 minutos

IRÁN GUERRA

Islamabad – La incertidumbre rodea nuevamente las negociaciones de paz en Islamabad, en donde Irán afirma categóricamente que su ministro de Exteriores, presente en la capital pakistaní, no tiene previsto reunirse con los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, cuyo viaje fue anunciado por la administración estadounidense. Por Álvaro Mellizo

– El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, se reunió este sábado con el jefe de las Fuerzas de Defensa de Pakistán y principal mediador en el conflicto entre EE.UU y la República Islámica, Asim Munir.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Irán reanudó este sábado los vuelos internacionales por primera vez desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, con la reapertura del Aeropuerto Internacional Imam Jomeiní de Teherán en medio de la tregua.

– Se ha enviado una entrevista con Wael Mroueh, director del Hospital Jabal Amel, uno de los principales del sur del Líbano, sobre como hacen acopio de suministros y se preparan para el potencial fracaso del alto el fuego con Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PALESTINA ELECCIONES

Ramala – Un millón de palestinos en Cisjordania y de una localidad de la Franja de Gaza votan en unas elecciones municipales marcadas por la recrudecida violencia israelí y las tensiones en Oriente Medio y en las que, por primera vez, todos los candidatos deben comprometerse con la solución de los dos Estados y el reconocimiento de Israel, lo que de facto deja fuera a Hamás.

– Las elecciones en Cisjordania arrancaron con normalidad aunque con el temor a ataques de colonos israelíes.

– Los habitantes de Deir al Balah, en el centro de la devastada Gaza, votan en carpas habilitadas como colegios electorales y con urnas de madera y papeletas fabricadas en el territorio palestino por las restricciones israelíes a la entrada de material.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El Ejército israelí mató ayer viernes a 13 personas en ataques en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego vigente, lo que eleva a más de 800 los asesinados por Israel durante la supuesta tregua.

MALI CONFLICTO

Bamako – Los independentistas del norte de Mali están lanzando este sábado una operación para expulsar al Ejército gubernamental de sus territorios y toman la estratégica ciudad de Kidal, mientras otros grupos armados, supuestamente vinculados a Al Qaeda, atacan de forma simultánea la capital, Bamako, y ciudades cercanas.

(Texto)

EEUU PRENSA

Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa por primera vez en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, un evento que boicoteó durante su primer mandato.

(La cena empieza a la 21.00 GMT y Trump intervendrá más tarde)

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PORTUGAL DEMOCRACIA

Lisboa – Portugal conmemora el aniversario de la Revolución de los Claves, que trajo la democracia al país en 1974, y que este año coincide con los 50 años de la entrada en vigor de la Constitución.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CHERNÓBIL ANIVERSARIO

Kiev – Ucranianos que participaron en los trabajos para aislar la radiactividad después de la catástrofe de Chernóbil rememoran aquellos días con motivo de los cuarenta años del peor accidente nuclear de la historia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– El desastre de Chernóbil terminó con la era de la inocencia atómica y generó un duradero recelo hacia la energía nuclear, si bien en los últimos años esta industria vive una rehabilitación impulsada por la necesidad de frenar el cambio climático.

CUBA CRISIS

La Habana.- Desde cocinar hasta dar carga a celulares o incluso pequeños vehículos eléctricos son algunas de las posibilidades que ofrece, en medio de la severa crisis energética cubana, la iniciativa privada de un joven emprendedor en Villa Clara (centro).

(Texto) (Foto) (Video)

MET GALA

Nueva York – Carteles que llaman al boicot de la Met Gala han proliferado estos días por las calles de Nueva York. El motivo: que los patrocinadores de esta edición, que se celebrará el 4 de mayo, son Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, a quienes se acusa de impulsar al ICE o de «explotación laboral» en Amazon.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Atenas.- GRECIA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne en Atenas con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y se espera que ofrezcan unas declaraciones a la prensa. (Texto) (Foto)

Lisboa.- PORTUGAL DEMOCRACIA.- Portugal conmemora el aniversario de la Revolución de los Claveles de 1974, que derrocó a la dictadura del Estado Novo y supuso el inicio de la democracia, y que este año coincide con el 50 aniversario de la entrada en vigor de su Constitución. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Kiev.- CHERNÓBIL ANIVERSARIO.- Ucranianos que participaron en los trabajos para aislar la radiactividad después de la catástrofe de Chernóbil rememoran aquellos días con motivo de los cuarenta años del peor accidente nuclear de la historia. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cracovia -POLONIA CINE – Polonia ha declarado 2026 el año de Andrzej Wajda, cineasta que no solo narró la historia de Polonia, sino que la descifró, interpretó y protagonizó, pues su obra trascendió la pantalla y, además de ser senador, se convirtió en un embajador universal de la identidad polaca. Por Miguel Ángel Gayo Macías (Texto) (Foto) (Vídeo)

París – FRANCIA HISTORIA- El museo Carnavalet de París dedica una exposición a la marquesa de Sévigné (1626-1696), que nació hace 400 años y contó la Francia de Luis XIV a través de la nutrida correspondencia que se intercambiaba principalmente con su hija. (crónica) (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cannes (Francia).- FESTIVAL CANNESSERIES- La cómica Victoria Martín (Madrid, 1989) y la actriz Anna Castillo (Barcelona, 1993), creadora y protagonista de la serie nominada al gran premio del Canneseries ‘Se tiene que morir mucha gente’, respectivamente, hablan con EFE sobre su éxito.(Vídeo)(Foto)

12:00h.- Marburgo.- ALEMANIA TRABAJO.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en la ciudad alemana de Marburgo en la 41ª conferencia federal de la Asociación de Trabajadores Demócrata Cristianos de Alemania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Madrid – FANGORIA DISCO – Fangoria -Alaska y Nacho Canut-, vuelve a publicar un disco de estudio tras una década envueltos en otro tipo de aventuras, un trabajo en el que desde su título se debaten entre ‘La verdad o la imaginación’, aunque el veterano dúo muestra en una charla con EFE que tiene bastante claro de qué lado está. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Limón de Chagres.- PANAMÁ CANAL.- Marcha en defensa del Río Indio y sus comunidades, opuestos a la construcción de un gran embalse en el área que pretende abastecer de agua al Canal de Panamá y la capital. (texto) (foto) (vídeo) (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA HIDROCARBUROS.- La reducción y reorganización de YPFB emergen como salidas a la crisis de la petrolera estatal boliviana, señalada por la “corrupción”, golpeada por la mala calidad y el desabastecimiento de combustibles, y la inestabilidad por los cambios de dos de sus altos ejecutivos en los seis primeros meses del Gobierno de Rodrigo Paz, según analistas. (Texto) (Foto)

Tegucigalpa.- HONDURAS LIBRO.- Se celebra la Feria del Libro con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Libro y del Idioma Español, con la participación del escritor español Ray Loriga y el auspicio del Centro Cultural de España en Tegucigalpa (CCET). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor. Centro de Exposiciones Corferias

Bogotá.- SEBASTIÁN YATRA.- El cantante colombiano Sebastián Yatra se presenta en el Movistar Arena de Bogotá durante su gira «Entre tanta gente tour». (Texto) (Foto)

Santa Marta.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- Se celebra la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia, que busca construir una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación. (Texto)

Ciudad de México – MÉXICO NARCOTRÁFICO – El periodista mexicano Oswaldo Zavala rechaza en su libro ‘Los cárteles no existen’ que entre México y Estados Unidos exista una guerra contra el narcotráfico, sino que es más bien una “política de exterminio” que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue permitiendo en su sexenio. (Texto) (Foto)

Miami – EEUU MÚSICA – Los álbumes de Quevedo y de Fonseca, o los nuevos sencillos del dúo cubano Gente de Zona y de Ozuna, lideraron los estrenos de música latina de esta semana, que traen ritmos urbanos, merengues, salsas, y rap de vieja escuela, junto a reinterpretaciones de auténticos clásicos. (Texto) (Foto)

15:00h.- Nueva York.- EEUU MODA.- El primer lunes de mayo será una fecha clave para la moda: se celebra la Met Gala en Nueva York, uno de los eventos de alfombra roja más extravagantes y elitistas de EE.UU., pero este año lleva un conocido apellido que dispara la expectación: Bezos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Guatemala.- GUATEMALA ESPAÑA.- Ciudad de Guatemala – España inaugura en Guatemala un festival gastronómico en honor a Canarias, con la presencia de los más importantes distribuidores de vinos, jamones, quesos y otros productos gourmet en el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

O.Medio y África

Ramala.- PALESTINA ELECCIONES.- Un millón de palestinos en Cisjordania y de una localidad de la Franja de Gaza están llamados a votar en unas elecciones municipales marcadas por la recrudecida violencia israelí y las tensiones en Oriente Medio y en las que, por primera vez, todos los candidatos deben comprometerse con la solución de los dos Estados y el reconocimiento de Israel, lo que de facto deja fuera a Hamás. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Mbabane.- ESUATINI REY.- El rey Mswati III de Esuatini (antigua Suazilandia), la última monarquía absoluta de África, celebra el 40º aniversario de su entronización y su 58º cumpleaños. (Texto)

Meknés.- MARRUECOS AGRICULTURA.- Celebración de la 18 edición del Salón Internacional de Agricultura bajo el tema: «sostenibilidad de la producción animal y soberanía alimentaria» con Portugal como invitado de honor.

Asia

Sídney.- AUSTRALIA LITERATURA.- La escritora australiana-uruguaya Natalia Figueroa utiliza la escritura como puente para reconectar con su pasado familiar, según relata en una entrevista con EFE, donde subraya su necesidad de «entender de dónde vengo» mientras da voz a las historias silenciadas de sus raíces afroindígenas y de la diáspora latinoamericana. Por Edurne Morillo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Seúl.- COREA DEL NORTE ANIVERSARIO.- Se conmemora el 94º aniversario de la supuesta fundación del ejército guerrillero antijaponés de Kim Il Sung en 1932, hay celebraciones públicas aunque los desfiles militares normalmente se celebran cada cinco aniversarios.

Seúl.- COREA DEL SUR CLIMA.- La ciudad surcoreana de Yeosu acoge la Semana de la Transformación Verde (20-25), en paralelo con la Tercera Semana del Clima de la ONU (21-25), ambos centrados en impulsar soluciones prácticas para el cambio climático.

Bangkok.- CHINA DEFENSA.- Los ministros de Exteriores y Defensa de China, Wang Yi y Dong Jun, respectivamente, visitan esta semana Camboya, Tailandia y Birmania para reunirse con sus contrapartes.

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245