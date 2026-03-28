Temas del día de Internacional del sábado 28 de marzo (19:30 horas)

5 minutos

IRÁN GUERRA

Teherán – La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán cumple un mes con el conflicto en pleno apogeo y pendiente de una posible ronda de contactos entre Washington y Teherán en Pakistán.

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– Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, se responsabilizaron este sábado del lanzamiento de una andanada de misiles balísticos hacia el sur de Israel, en lo que calificaron como la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y grupos aliados.

– Ee.UU desplegó el buque de ataque anfibio USS Tripoli con 3.500 marinos adicionales al cumplirse un mes de la guerra contra Irán.

– Israel mató en bombardeos este sábado a al menos diez personas, entre ellos cinco rescatistas libaneses, en el sur de Líbano.

– En otro ataque, Israel mató a al menos tres periodistas libaneses de los medios Al Manar y Al Mayadeen en el sur de Líbano.

– El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó este sábado al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sobre sus negociaciones con EE.UU para frenar la guerra regional, en una conversación telefónica.

– Se ha enviado una crónica desde Nabatieh, en el sur del Líbano, sobre las labores de la Defensa Civil y cómo la ciudad se ha vaciado casi por completo. (Texto)(Foto)

EEUU TRUMP

Washington/Miami – La tercera jornada de protestas del movimiento ‘No Kings’ (No reyes) comenzó este sábado en Estados Unidos, donde se celebrarán más de 3.300 concentraciones, según los organizadores, lo que supone la mayor movilización hasta ahora contra el presidente, Donald Trump, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

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– En Miami están previstas también protestas contra los Gobiernos de Cuba y Venezuela. (Texto) (Foto)

– Decenas de miles de personas participaron en la llamada marcha «No Kings» en Roma, un movimiento que nació en Estados Unidos contra la guerra y las políticas de Donald Trump, y que en Italia se ha congregado también contra el Gobierno de Giorgia Meloni.(Texto) (Foto)

– Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Londres en una marcha convocada para «frenar a la extrema derecha» y que discurrió en un ambiente festivo por algunas de las arterias más céntricas de la capital británica. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Varios centenares de estadounidenses se concentraron este sábado en Lisboa y Oporto para pedir la dimisión de Donald Trump, bajo el lema ‘No Kings’ (Sin Reyes), y más de un centenar convocadas por la organización estadounidense Democrats Abroad en Madrid.

EEUU CUBA

Guantánamo.- La brecha entre Cuba y EE.UU. es palpable en la base naval de la bahía de Guantánamo. De un lado, un país sumido en una crisis agravada por el actual bloqueo de crudo de Washington, y del otro, una pequeña porción estadounidense al sureste de la isla con mercados abarrotados, que nunca apaga las luces o detiene sus autos por falta de combustible. Por Yeny García

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– Una aeronave de la Armada mexicana localizó las dos embarcaciones tipo catamarán que habían desaparecido hace una semana en el Caribe mexicano tras zarpar de Isla Mujeres rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, informó este sábado la Secretaría de Marina (Semar) de México, sin dar detalles sobre los tripulantes.

PAPA MÓNACO

Roma – El papa León XIV denunció este sábado que las guerras que ensangrientan el mundo «son fruto de la idolatría del poder y del dinero», durante una misa en el estadio Luis II de Mónaco, con la que terminó su visita al pequeño principado católico, uno de los estados más ricos del mundo y considerado un paraíso fiscal.

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VENEZUELA EEUU

Caracas – El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, reabre su sede nacional, ubicada en Caracas, en un acto que estará encabezado por su coordinador nacional de organización, Henry Alviárez, recientemente excarcelado en medio del proceso de amnistía.

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– El partido socialcristiano venezolano COPEI convoca a una rueda de prensa para exigir que sea nombrado una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado actualmente por rectores afines al chavismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE SUPER MARIO

Kioto (Japón) – Kioto se vistió este sábado de gala para acoger el preestreno mundial de ‘Super Mario Galaxy: la película’, la nueva entrega de Nintendo e Illumination, que expande el universo del icónico fontanero con una aventura intergaláctica que es “más grande, más rápida, y con más acción”, según explicó a EFE el actor Chris Pratt desde la alfombra roja.

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BÉLGICA MODA

Bruselas – Amberes celebra el 40º aniversario de la creación de ‘Los Seis de Amberes’, el grupo de diseñadores flamencos que revolucionaron el mundo de la moda en los años 80 y convirtieron el vestir en un arte en sí mismo, con una exposición que abre sus puertas a partir de este sábado.

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Redacción EFE Internacional

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