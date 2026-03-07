Temas del día de Internacional del sábado 7 de marzo (19:00 horas)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén/Beirut/Washington – La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dado un giro en su octavo día, con el anuncio de Teherán de que no atacará más a los países del golfo Pérsico si no le agreden desde allí y la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que este sábado golpeará duro el país, como ya hizo Israel desde primera hora del sábado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Los sistemas antiaéreos de Emiratos Árabes Unidos responden este sábado a una oleada de «misiles y drones» enviados desde Irán, lo que está resultado en fuertes explosiones que se han escuchado en Dubai.

Al menos 41 personas murieron y otras 40 resultaron heridas la madrugada de este sábado en una serie de bombardeos israelíes contra el área de Nabi Chit, en el este del Líbano, donde el Estado judío llevó a cabo una incursión con helicópteros para buscar pistas sobre un piloto desaparecido.

– Con ellos, el balance de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 294 desde su inicio.

– El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el Ejército de EE.UU. ha destruido 42 buques de Irán, su marina, su fuerza aérea y sus telecomunicaciones tras casi una semana del comienzo de la guerra.

– La primera señal de que se va a producir un nuevo bombardeo es el zumbido de los cazas, seguido poco después por explosiones. Ese es el día a día de los millones de residentes de un Teherán que ha sufrido cientos de ataques en los últimos días y donde no existe un sistema de alertas de bombardeos ni refugios antiaéreos para protegerse. Por Jaime León

La crisis de desplazados continúa acrecentándose en el Líbano, tras la orden de evacuación masiva emitida por Israel para los suburbios sur de Beirut, con cientos de miles de personas que han huido de sus hogares.

A pesar de los llamados del presidente estadounidense, Donald Trump, a que el pueblo iraní «recupere» su país tras la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, expertos y encuestas dibujan un escenario mucho más complejo, en el que la desaparición del ayatola no implicaría necesariamente una transición democrática.

Oponerse a la guerra en Israel puede tener consecuencias. El activista Itamar Greenberg, detenido el pasado martes durante una protesta pacifista en Tel Aviv, denuncia la acción policial en su contra tras su arresto.

EEUU LATINOAMÉRICA

Doral (Miami) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidió en su club privado de El Doral en Florida la cumbre regional «Escudo de las Américas» con los líderes latinoamericanos más ideológicamente afines, los mandatarios de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay en un intento de consolidar el liderazgo de Washington en la región.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– En la cumbre, Trump anunció una nueva «coalición militar» en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico.

– Aseguró que Cuba se encuentra en «sus últimos momentos de vida», aunque está negociando con La Habana.

– Dijo que reconoce formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela.

– Trump dijo a la docena de mandatarios latinoamericanos:»No voy a aprender su maldito idioma».

– Y avisó de que «no permitirá la influencia extranjera» en América como parte de su nueva doctrina, «lo que incluye al Canal de Panamá», que declaró su «canal favorito»

CUBA EEUU

La Habana.- La crisis económica, energética y social sigue ahondándose en Cuba, azuzada por el asedio petrolero de Washington, mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, reitera sus amenazas a la isla y sus pronósticos del inminente colapso del Gobierno.

(Texto)

UCRANIA GUERRA

Berlín – Al menos siete personas, entre ellas dos menores, murieron y más de diez resultaron heridas en un ataque balístico ruso contra un edificio residencial en la ciudad nororiental ucraniana de Járkov, confirmó este sábado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

– Si bien el prolongado conflicto entre EE.UU e Israel contra Irán puede amenazar los suministros de municiones vitales para la defensa aérea de Ucrania y aumentar los ingresos petroleros de Rusia, Kiev espera sacar provecho del intercambio de sus tecnologías rentables y su experiencia en la interceptación de drones Shahed. Por Rostyslav Averchuk. (Texto)

DÍA MUJER

Bruselas – La Unión Europea llega a este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con avances como el acceso al aborto seguro o la mayor presencia de mujeres en altos cargos, aunque también con retrocesos que empiezan a manifestarse por primera vez, como la menor participación femenina en la toma de decisiones o la pérdida de la perspectiva de género en las instituciones.

(Texto)

La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, apunta en una entrevista con EFE que el caso de Gisèle Pelicot ha sido la chispa que necesitaba Francia para avanzar hacia una definición de la violación basada en el consentimiento y confía en que más países europeos cambien de perspectiva de cara a la futura revisión de la directiva de violencia machista durante esta legislatura.

ALEMANIA ELECCIONES (previa)

Berlín – El estado federado de Baden-Württemberg, en el suroeste de Alemania y bastión tradicional de los conservadores de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y de Los Verdes, celebra mañana unas elecciones regionales en las que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) puede tener un fuerte repunte tras una campaña basada en jugar con el miedo de muchos habitantes ante el deterioro de la situación económica. Por Rodrigo Zuleta

(Texto) (Foto)

JESSE JACKSON

Chicago (EE.UU.) – Los expresidentes de EE.UU. Barack Obama, Joe Biden y Bill Clinton, y la exvicepresidenta y última candidata demócrata, Kamala Harris, junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, despidieron este viernes al icónico activista estadounidense Jesse Jackson en un velatorio público en Chicago y destacaron que «inspira para ser agentes de cambio».

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU VENEZUELA (Análisis)

Caracas – El eventual retorno de la líder opositora y premio nobel de la paz María Corina Machado a Venezuela se perfila como una prueba de fuego para la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que medirá la apertura política de su Gobierno o si las libertades siguen restringidas en el país suramericano, señalaron expertos a EFE. Por Bárbara Agelvis Maza.

(Texto) (Foto)

MODA PARÍS

París – Las firmas Barbara Bui, Celine, Hermès, Elie Saab, Ann Demeulemeester y Balenciaga muestran sus propuestas en la Semana de la Moda Femenina Otoño/Invierno 2026/2027 de París.

(Texto)

BAD BUNNY

Tokio – El artista puertorriqueño Bad Bunny da su primer concierto en Asia con una actuación especial en Tokio, al encabezar la próxima entrega de la serie de Spotify «Billions Club Live» y como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPECIALES

Con motivo de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará en Los Ángeles el 15 de marzo, la Agencia EFE pasará una serie previa de informaciones desde este sábado 7 hasta la víspera de la ceremonia, el sábado 14, con la guía ÓSCAR.

