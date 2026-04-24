Temas del día de Internacional del Viernes, 24 de abril de 2026 (14:00 horas)

16 minutos

UE CUMBRE

Nicosia – Los líderes de la Unión Europea y los del Líbano, Egipto, Siria, Jordania y el Consejo de Cooperación del Golfo abordan en Chipre el estado de las negociaciones de paz en Oriente Medio y la situación en Ormuz, en el contexto de incertidumbre tras la extensión indefinida del alto el fuego en la región.

– Precisamente, la presidencia chipriota del Consejo de la UE ha pedido estrechar lazos con Líbano y Siria.

– Mientras el español Pedro Sánchez ha pedido ampliar los fondos de la UE y flexibilizar las reglas fiscales, el alemán Friedrich Merz rechazó la posibilidad de aumentar el próximo presupuesto de la Unión Europea.

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IRÁN GUERRA

Islamabad- Las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital paquistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores. Por Álvaro Mellizo

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Teherán/Washington – La segunda ronda de negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán parece estar lejos ante las posturas cada vez más duras de ambas partes y pese a los esfuerzos de Pakistán por acercar posiciones. Alvaro Mellizo (enviado especial en Islamabad)

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– Enviaremos un análisis sobre la exigencia de los países del golfo Pérsico de que Irán se haga cargo del costo de la reconstrucción de sus infraestructuras.

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– Desde Teherán se envió un análisis sobre el papel del nuevo líder iraní Mojtaba Jamenei tras las muerte de su padre.

– Se enviará una crónica desde Tiro, en el sur del Líbano, sobre la situación de incertidumbre en la ciudad y la oleada de ataques israelíes que la sacudió minutos antes de la tregua.

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– Los ataques de Israel sobre el Líbano siguieron hoy a pesar de la nueva tregua anunciada por Donald Trump.

– Y desde Ginebra, un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica que Israel podría haber cometido graves violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra en sus recientes ataques al Líbano.

– Desde Bangkok, se enviará una nota sobre la amenaza a la seguridad alimentaria provocada por la escasez de combustible, fertilizantes y aumento de costes en todo el mundo y en especial en Asia-Pacífico.

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– El Gobierno japonés comenzará a sacar al mercado el equivalente a 20 días de suministro de sus reservas estatales de crudo a partir del 1 de mayo para hacer frente a la disrupción de su suministro energético por la guerra en Oriente Medio.

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– China mira con lupa la evolución de la guerra en Irán no solo por sus implicaciones energéticas y diplomáticas, sino también por las lecciones que, según expertos, puede ofrecer a Pekín sobre el desempeño militar de Estados Unidos, la utilidad de la guerra asimétrica y los riesgos de un conflicto prolongado.

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COLOMBIA VENEZUELA

Caracas – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viaja a Caracas para reunirse con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la primera visita de un jefe de Estado a ese país después de la captura, en enero pasado por parte de EE.UU., del gobernante Nicolás Maduro, encarcelado actualmente en Nueva York.

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VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – Después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declarara un abrupto fin del proceso de amnistía para presos políticos, se abren nuevas preguntas alrededor de las implicaciones jurídicas del anuncio y crecen las denuncias de organizaciones civiles, que todavía registran más de 400 reclusos.

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CHERNÓBIL ANIVERSARIO

Leópolis (Ucrania) – Cuarenta años después del desastre nuclear la central de Chernóbil vuelve a representar una amenaza para el medio ambiente y la salud en Ucrania y más allá, ya que los daños y riesgos derivados de los ataques rusos están perturbando los planes para sustituir el envejecido sarcófago que aísla toneladas de materiales radiactivos restantes. Por Rostyslav Averchuk.

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– Rusia conmemora con diferentes actos el 40 aniversario de la mayor catástrofe nuclear de la historia en la central de Chernóbil, mientras invierte grandes cantidades de dinero en la diplomacia atómica desde Irán a Ucrania o China.

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– Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, asegura en una entrevista con EFE que la energía nuclear es hoy una energía segura y limpia y que desde Chernóbil hubo una gran mejora en los sistemas de seguridad.

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ARMAS NUCLEARES

Ginebra – La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2017, publica su informe anual sobre la vinculación entre la banca y las principales firmas fabricantes de armas nucleares.

(Texto)

PERÚ ELECCIONES

Lima – El candidato izquierdista Roberto Sánchez aumenta paulatinamente su ventaja sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga para enfrentarse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú a la derechista Keiko Fujimori, a medida que los jurados electorales resuelven actas impugnadas.

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CUBA EEUU

La Habana – Faltan la corriente, el combustible y ahora, además, escasea el efectivo en los bancos de Cuba, como lo atestiguan las largas colas, principalmente de personas mayores, que durante horas, desde la madrugada y hasta que el sol castiga, se agolpan a diario ante las sucursales bancarias.

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GUERRA COMERCIAL

Washington.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, da una rueda de prensa después de una visita de tres días en Washington en la que se reunió con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, con quien ha tratado las relaciones con el bloque europeo tras el acuerdo sobre los aranceles que ahora no está claro que Washington pueda sostener en el tiempo.

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MÉXICO EEUU

Ciudad de México – La muerte de dos agentes estadounidenses y dos mexicanos tras un operativo antidrogas en Chihuahua volvió a exhibir, según analistas de seguridad, una práctica cada vez más frecuente: la operación unilateral y encubierta de agencias de Estados Unidos en territorio mexicano sin notificación formal al Gobierno federal.

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CINE PRADA

Londres – Meryl Streep y Anne Hathaway retoman sus personajes de Miranda y Andy en la secuela de ‘El diablo viste de Prada’, una película ambientada en el mundo de la moda que presentan en una rueda de prensa junto a Emily Blunt y Stanley Tucci.

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FONSECA

Miami (EE.UU.) – Entrevista con el cantante colombiano Fonseca por el lanzamiento, este viernes, de su nuevo disco ‘Antes de que el tiempo se vaya’.

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AGENDA INFORMATIVA

Europa

16:30 GMT.- Atenas.- GRECIA FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llega a Atenas y participa, junto al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, en una conversación titulada “Retos para Europa: el camino a seguir”, organizada y moderada por el diario Kathimerini.

Moscú.- CHERNÓBIL ANIVERSARIO.- Rusia conmemora con diferentes actos el 40 aniversario de la mayor catástrofe nuclear de la historia en la central de Chernóbil, mientras invierte grandes cantidades de dinero en la diplomacia atómica desde Irán a Ucrania o China. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis (Ucrania).- CHERNÓBIL ANIVERSARIO.- 40 años después del desastre nuclear, la central de Chornóbil vuelve a representar una amenaza para el medio ambiente y la salud en Ucrania y más allá, ya que los daños y riesgos derivados de los ataques rusos están perturbando los planes para sustituir el envejecido sarcófago que aísla toneladas de materiales radiactivos restantes. (Texto)

Pristina.- KOSOVO JUICIO.- El Tribunal de Primera Instancia de Pristina dicta sentencia por el caso Banjska: el juicio contra tres serbokosovares acusados de terrorismo por el ataque armado del 24 de septiembre de 2023, en el que un grupo de serbios enmascarados y armados emboscó a una patrulla de la policía de Kosovo en la aldea de Banjska.

Ginebra.- HAITI CRISIS.- La jefa de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Haití, Marisela Chau, habla en una entrevista con EFE sobre la crisis insostenible de violencia en este país y el diálogo que su organización mantiene con todos los protagonistas del conflicto interno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- GAZA MINAS.- Se aborda la contaminación de minas en Gaza en el marco de una reunión internacional organizada por Naciones Unidas de responsables de lucha contra las minas. (Texto)

Ginebra.- ARMAS NUCLEARES.- La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) publica su informe anual sobre la vinculación entre la banca y las principales firmas fabricantes de armas nucleares. (Texto)

Toulouse (Francia).- FRANCIA FOTOGRAFÍA.- La galería de arte Le Château d’Eau de Toulouse (sur) acoge una exposición consagrada a la obra del fotógrafo español Chema Madoz (Madrid, 1958) y de la portuguesa Helena Almeida (1934-2018), dos de los mayores exponentes de la fotografía contemporánea en sus países de origen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

12:00 GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en marzo. (Texto)

13:00 GMT.- Miami.- FONSECA.- Entrevista con el cantante colombiano Fonseca por el lanzamiento, este viernes 24 de abril, de su nuevo disco ‘Antes de que el tiempo se vaya’. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00 GMT.- San Juan.- PUERTO RICO EJÉRCITO.- El racismo, el acoso a las mujeres, las secuelas en la salud física y mental y los límites de los beneficios para los veteranos en Puerto Rico son algunas de las causas que han provocado que decaiga la cifra de puertorriqueños que se sienten atraídos para inscribirse en el Ejército de Estados Unidos. Por Esther Alaejos (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:45 GMT.- Washington.- GUERRA COMERCIAL – Rueda de prensa del comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, al concluir su viaje a Washington.

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística de México divulga los datos de la actividad económica de febrero, tras una caída de 0,3 % interanual en enero. (Texto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO DESEMPLEO.- El Instituto de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de marzo. (Texto)

19:00 GMT.- Nueva York.- ONU SECRETARIO GENERAL.- El diplomático argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a la secretaría general de Naciones Unidas afirma en una entrevista con EFE que la ONU necesita ser más pragmática y que la guerra en Oriente Medio «no le interesa a ninguna de las partes» (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Nueva York.- EEUU ARTE.- El artista gallego Manolo Paz inaugura una exposición de escultura pública en el icónico Park Avenue de Nueva York (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santa Marta.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- Se celebra la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia, que busca construir una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo.- URUGUAY ECONOMÍA.- Se presenta la minuta de la reunión llevada a cabo por el Comité de Política Monetaria del Banco Central del Uruguay para analizar medidas a tomar por dicha entiedad en materia de tasas. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA LIBROS.- La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires rinde homenaje al recién fallecido Bryce Echenique en su 50 edición, en la que Perú es invitado de honor, en un acto en el que participan Alonso Cueto, Giovanna Pollarolo y Renato Cisneros, todos ellos autores de este país andino. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Sao Paulo.- IBERDROLA NEOENERGIA.- Liquidación de la opa del grupo energético español Iberdrola para hacerse con el 16,2 % que no controla de su filial brasileña Neoenergia. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor. Centro de Exposiciones Corferias (Texto)

San Juan.- DRACO ROSA.- El cantautor de origen puertorriqueño Draco Rosa presentó este viernes su nuevo álbum, ‘Olas de Luz’, el cual explicó en entrevista con EFE nació «del caos», un estado que a su juicio «es necesario para encontrar el pulso de la vida». Por Jorge J. Muñiz Ortiz (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires – ARGENTINA TURISMO – El Instituto Nacional de Estadística de Argentina difunde los datos de turismo internacional correspondientes al primer trimestre de 2026. (Texto)

Oriente Medio

Túnez.- TÚNEZ JUSTICIA.- Vista del caso conocido como «Envío de jóvenes hacia zonas de conflicto», por el que están implicados varios políticos tunecinos, actualmente, en prisión.

Ramala.- PALESTINA ELECCIONES.- La Autoridad Palestina llama este sábado a un millón de palestinos a votar en las elecciones municipales de Cisjordania, en un contexto de recrudecida violencia de las fuerzas israelíes y los colonos que ha causado más de mil muertos en casi tres años, expansión sin precedentes de los asentamientos e incertidumbre de una guerra que azota a todo Oriente Medio. (Texto) (Foto)

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- Los países árabes del golfo Pérsico reclaman a Irán que asuma el coste de la reconstrucción de los daños causados por sus ataques previos al actual alto el fuego y que en varias ocasiones afectaron a plantas desalinizadoras, unas infraestructuras estratégicas para una región afectada especialmente por el estrés hídrico.

Rabat.- MARRUECOS DEMOGRAFÍA.- Latifa, vive y trabaja en Rabat, tiene 35 años y es madre de dos hijos pequeños. Su modelo de familia nuclear urbana gana peso en Marruecos, donde crece también el número de solteros y divorciados, en una suerte de «revolución» que transforman el país y que hace más urgente una reforma legal para acompañar el proceso. (Texto)

Asia

Seúl.- COREA DEL SUR CLIMA.- La ciudad surcoreana de Yeosu acoge la Semana de la Transformación Verde (20-25), en paralelo con la Tercera Semana del Clima de la ONU (21-25), ambos centrados en impulsar soluciones prácticas para el cambio climático.

Bangkok.- CHINA DEFENSA.- Los ministros de Exteriores y Defensa de China, Wang Yi y Dong Jun, respectivamente, visitan esta semana Camboya, Tailandia y Birmania para reunirse con sus contrapartes.

Pekín.- MOTOR CHINA.- Arranca el Salón del Automóvil de Pekín, una edición que coincide con un momento de rápida expansión internacional de las marcas automotrices chinas.

Bandar Seri Begawan.- ASIA AGROALIMENTACIÓN.- Concluye la 38ª edición del Foro Mundial de la Alimentación para Asia-Pacífico (APRC38), con una sesión centrada en mesas redondas sobre innovación para la seguridad alimentaria, enfermedades animales transfronterizas, vías de inversión agroalimentaria, entre otros asuntos.

Seúl.- COREA DEL SUR VAPEO.- Corea del Sur endurece a partir de este viernes su legislación sobre el vapeo, equiparando la normativa a la ya existente sobre el tabaco e imponiendo entre otras medidas límites estrictos a la publicidad. (Texto)

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de inflación para el mes de marzo. (Texto) (Foto)

Pekín.- CHINA ESPAÑOL.- El Instituto Cervantes presenta en Pekín el Catálogo de literatura en español traducida al chino, actualizado por primera vez desde 2011. Sede del Instituto Cervantes en Pekín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bangkok.- IRÁN GUERRA.- La escasez de combustible, fertilizantes y aumento de costes amenazan la seguridad alimentaria del mundo y en especial de Asia-Pacífico, donde en países como Camboya o Vietnam agricultores empiezan a cuestionar si merece la pena invertir en cosechas de cultivos clave como el arroz.

Redacción EFE Internacional

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