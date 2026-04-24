Temas del día de Internacional del Viernes, 24 de abril de 2026 (20:00 horas)

7 minutos

UE CUMBRE

Nicosia – La Unión Europea (UE) escenificó este viernes su acercamiento al Líbano y Siria y a otros socios en Oriente Medio y reclamó tener presencia en las inciertas negociaciones de paz que se desarrollan en otros foros para alcanzar una «paz duradera» y que vaya más allá del alto el fuego.

-Alemania y Países Bajos rechazaron este viernes aumentar el presupuesto de la Unión Europea para financiar nuevas prioridades como la defensa o la transición ecológica y apuntaron a recortes en los fondos agrícolas y regionales en el primer intercambio a nivel de jefes de Estado y de Gobierno sobre las futuras cuentas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

-Los líderes de la Unión Europea pidieron este viernes desplegar medidas más «específicas» para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz en los precios energéticos, especialmente ante el repunte del precio del petróleo que amenaza con plantear problemas de abastecimiento si el conflicto se prolonga.

(Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

IRÁN GUERRA

Islamabad- Las negociaciones de paz entre Irán y EE.UU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital paquistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores. Por Álvaro Mellizo

(Foto) (Vídeo)

– Una delegación de Estados Unidos formada por Steve Witkoff y Jared Kushner viajará este fin de semana a Pakistán para participar en conversaciones con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, informó la CNN que cita a dos funcionarios de la administración estadounidense.

(Texto)

– El Ejército israelí aseguró haber matado este viernes a seis supuestos miembros de la milicia chií Hizbulá en Bint Jbeil, al sur de Líbano, pese a la prórroga de alto el fuego durante tres semanas más entre ambos países anunciada la pasada madrugada por la Casa Blanca.

(Texto)

– Los miembros del G7 subrayaron este viernes su determinación para que Irán «no desarrolle ni adquiera nunca armas nucleares» e hicieron un llamamiento para «el respeto íntegro» del Tratado de No Proliferación (TNP), del que ese país es uno de los que lo ha firmado y ratificado.

– Se ha enviado un análisis sobre la exigencia de los países del golfo Pérsico de que Irán se haga cargo del costo de la reconstrucción de sus infraestructuras.

(Texto)

– Desde Teherán se envió un análisis sobre el papel del nuevo líder iraní Mojtaba Jamenei tras las muerte de su padre.

– Se ha enviado una crónica desde Tiro, en el sur del Líbano, sobre la situación de incertidumbre en la ciudad y la oleada de ataques israelíes que la sacudió minutos antes de la tregua.

(Texto) (Vídeo) (Foto)

BRASIL ELECCIONES

São Paulo- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha intensificado sus críticas a Donald Trump, coincidiendo con su peor momento en las encuestas electorales, en las que ya siente el aliento de Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. Por Carlos Meneses

COLOMBIA VENEZUELA

Caracas – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes al palacio presidencial de Miraflores, en su primera visita a Venezuela desde la captura en enero pasado de Nicolás Maduro, para sostener un encuentro con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre temas de seguridad, con foco especial en la extensa y conflictiva frontera común.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

VENEZUELA AMNISTÍA

Caracas – Después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declarara un abrupto fin del proceso de amnistía para presos políticos, se abren nuevas preguntas alrededor de las implicaciones jurídicas del anuncio y crecen las denuncias de organizaciones civiles, que todavía registran más de 400 reclusos.

(Texto)

CHERNÓBIL ANIVERSARIO

Leópolis (Ucrania) – Cuarenta años después del desastre nuclear la central de Chernóbil vuelve a representar una amenaza para el medio ambiente y la salud en Ucrania y más allá, ya que los daños y riesgos derivados de los ataques rusos están perturbando los planes para sustituir el envejecido sarcófago que aísla toneladas de materiales radiactivos restantes. Por Rostyslav Averchuk.

(Texto)(Audio)

– Rusia conmemora con diferentes actos el 40 aniversario de la mayor catástrofe nuclear de la historia en la central de Chernóbil, mientras invierte grandes cantidades de dinero en la diplomacia atómica desde Irán a Ucrania o China.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

– Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, asegura en una entrevista con EFE que la energía nuclear es hoy una energía segura y limpia y que desde Chernóbil hubo una gran mejora en los sistemas de seguridad.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ARMAS NUCLEARES

Ginebra – La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2017, publica su informe anual sobre la vinculación entre la banca y las principales firmas fabricantes de armas nucleares.

(Texto)

PERÚ ELECCIONES

Lima – El candidato izquierdista Roberto Sánchez aumenta paulatinamente su ventaja sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga para enfrentarse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú a la derechista Keiko Fujimori, a medida que los jurados electorales resuelven actas impugnadas.

(Texto)

CUBA EEUU

La Habana – Faltan la corriente, el combustible y ahora, además, escasea el efectivo en los bancos de Cuba, como lo atestiguan las largas colas, principalmente de personas mayores, que durante horas, desde la madrugada y hasta que el sol castiga, se agolpan a diario ante las sucursales bancarias.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

GUERRA COMERCIAL

Washington.- El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, da una rueda de prensa después de una visita de tres días en Washington en la que se reunió con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer, con quien ha tratado las relaciones con el bloque europeo tras el acuerdo sobre los aranceles que ahora no está claro que Washington pueda sostener en el tiempo.

(Texto)

MÉXICO EEUU

Ciudad de México – La muerte de dos agentes estadounidenses y dos mexicanos tras un operativo antidrogas en Chihuahua volvió a exhibir, según analistas de seguridad, una práctica cada vez más frecuente: la operación unilateral y encubierta de agencias de Estados Unidos en territorio mexicano sin notificación formal al Gobierno federal.

(Texto) (Foto)

CINE PRADA

Londres – Meryl Streep y Anne Hathaway retoman sus personajes de Miranda y Andy en la secuela de ‘El diablo viste de Prada’, una película ambientada en el mundo de la moda que presentan en una rueda de prensa junto a Emily Blunt y Stanley Tucci.

(Texto) (Foto)

FONSECA

Miami (EE.UU.) – Entrevista con el cantante colombiano Fonseca por el lanzamiento, este viernes, de su nuevo disco ‘Antes de que el tiempo se vaya’.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245