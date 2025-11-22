Temas del día de Internacional sábado 22 de noviembre (19:00 horas)

UCRANIA GUERRA

Washington – El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que el controvertido plan de paz que su Administración ha planteado para poner fin a la guerra en Ucrania no es su «última oferta» para Kiev, a quien ha dado de ultimátum hasta el 27 de noviembre para aceptar la propuesta.

– Una delegación ucraniana y representantes de EE.UU., así como representantes de los principales países europeos, mantendrán mañana en la ciudad suiza de Ginebra consultas sobre un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Rusia, dijo este sábado el canciller alemán, Friedrich Merz.

– El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, enfrenta presión desde Washington para aceptar unas condiciones desfavorables para la paz con Rusia y depende de un mayor apoyo de sus socios europeos.Por Rostyslav Averchuk (Texto)

– En su fuero interno el presidente ruso, Vladímir Putin, aún cree que puede ganar la guerra, una victoria que no incluirá el control total de Ucrania según el plan original de 2022 pero sí la capitulación política de Kiev. (Análisis)

G20 CUMBRE

Johannesburgo – Los líderes del G20 reunidos en la cumbre de Johannesburgo adoptaron este sábado una declaración conjunta que aboga por la «cooperación multilateral» e incluye resoluciones sobre cambio climático, minerales críticos y el compromiso de trabajar por la paz en conflictos de acuerdo con la Carta de la ONU, pese al rechazo de Argentina y la ausencia de EE.UU.

ESPAÑA- – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió ante el resto de líderes del G20 de que responder con la imposición de aranceles a la competencia sólo conduce a «la derrota colectiva». (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén – El Ejército israelí lanzó una oleada de bombardeos por toda la Franja de Gaza que mataron a al menos 22 personas, entre ellas dos mujeres y tres niños, e hirieron a varias decenas este sábado.

– El ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) condenó este sábado los ataques perpetrados por colonos israelíes en Nablus, Ramala, Belén y Hebrón, y pidió una intervención internacional urgente para poner fin a la escalada de violencia.

COP30 CLIMA

Belém (Brasil)- Los países reunidos en la cumbre climática de la ONU (COP30) aprobaron este sábado por consenso un documento final que no contiene referencia explícita a los combustibles fósiles, mientras llama a aumentar la ambición de las acciones para enfrentar el calentamiento global.

BRASIL BOLSONARO

Brasilia – El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido preventivamente este sábado por riesgo «concreto» de fuga y «amenaza al orden público», en vísperas de empezar a cumplir la condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

G7 SEGURIDAD

Ottawa (Canadá) – Los ministros de Interior y Seguridad del G7 celebran su primera jornada de trabajo, en la que tratarán sobre grupos delictivos internacionales, las drogas sintéticas, el terrorismo y los ciberdelitos, entre otros temas.

TABACO CONVENCIÓN

Ginebra – La undécima conferencia de las partes de la Convención Marco de la OMS para el Control del Tabaco (COP11) finalizó este sábado sin un claro consenso sobre cómo proseguir el combate a las estrategias de las tabacaleras a la hora de promocionar los cigarrillos electrónicos y otros nuevos productos, que a menudo presentan como «menos dañinos» que el tabaco convencional.

VENEZUELA EEUU

Washington/Caracas – La tensión continúa entre EE.UU. y Venezuela después de que las autoridades aéreas estadounidenses advirtieran de un potencial peligro al sobrevolar territorio venezolano.

– El chavismo celebra en Caracas un gran concierto por una «Navidad en paz» en medio de la tensión con Estados Unidos, país que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe que Nicolás Maduro considera un intento para sacarlo del poder. (Texto)(Foto) (Video)

– Panorámica del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico latinoamericano con buques, aviones de combate y fuerzas especiales. (Texto)(Foto)

– En casi siete años sin relaciones bilaterales, Venezuela y Estados Unidos han mantenido acercamientos, con distintos resultados, en los que cada Gobierno ha debido ceder para recibir algún beneficio. (Claves) (Texto)(foto)

SUBASTA PAPA

Viena – Una cámara de fotos que la marca Leica diseñó y regaló al papa Francisco en 2024 ha sido subastada este sábado en Viena por 6,5 millones de euros, que se dedicarán a obras de caridad por expreso deseo del pontífice, fallecido el pasado abril.

