Temperaturas invernales, fuerte ventisca y una incesante nevada asolan Moscú en primavera

3 minutos

Moscú, 28 abr (EFE).- Las bajas temperaturas, una incesante nieve y las fuertes ráfagas de viento que han provocado la caída de árboles y causado daños en las redes eléctricas de Moscú y la región adyacente continúan este martes por segunda jornada consecutiva, aunque las autoridades meteorológicas redujeron a amarillo el nivel de alerta.

«El estado del tiempo en la región capitalina continúa bajo la influencia del ciclón báltico que se desplaza paulatinamente en dirección nordeste: las lluvias continuarán, aunque serán menos intensas que la víspera», informó el Servicio Meterológico ruso a la agencia TASS.

Según el servicio, las precipitaciones de nieve y aguanieve continuarán cayendo sobre la capital, con riesgos de que la adhesión de la nieve mojada a cables y árboles provoque aún más daños.

«Durante la noche venidera también se pronostican precipitaciones pequeñas, en ocasiones medianas, de aguanieve y nieve, manteniéndose la probabilidad de adhesión de nieve y hielo en las carreteras», señaló Meteorología.

Normalmente, en la urbe de 13 millones de habitantes las temperaturas rondan los 15 grados y se acercan a los 20 durante esta época del año, de forma que los moscovitas pueden dar largos paseos a finales de abril y durante las fiestas de mayo.

No obstante, este año en la segunda mitad de marzo las temperaturas alcanzaron los 18 grados, una anomalía para el corazón de la Rusia europea. El buen tiempo ha sido la excepción durante casi todo el mes de abril.

Los meteorólogos estiman, según diversos cálculos, que durante los dos últimos días las precipitaciones alcanzaron niveles de entre el 85 % y el 115 % de la norma mensual.

Según la especialista del Centro Hidrometeorológico de Rusia, Marina Makárova, en algunos lugares las nevadas podrían llegar durante la noche a ser intensas y crear una capa de hasta cuatro centímetros, pero señaló que la nieve no se acumulará y se derretirá inmediatamente, ya que las temperaturas están por encima de los cero grados centígrados.

Durante la víspera la caída de ramas provocada por la nieve dañaron más de 550 automóviles en la región de Moscú. En total, más de 1.300 árboles resultaron dañados.

En la capital rusa al menos 30 personas resultaron heridas a causa del desprendimiento de ramas y se registraron 110 árboles caídos que causaron daños en infraestructuras de la ciudad y vehículos personales. En la región de Moscú, 181 localidades sufrieron cortes eléctricos, afectando a más de 42.000 abonados.

Las nevadas no solo afectaron a la capital, sino a otras regiones, como Samara, en la que tres personas, incluyendo a un menor de edad, murieron por la caída de ramas o árboles.

Se espera que las temperaturas suban de 15 grados sobre cero a partir del fin de semana, aunque los meteorólogos pronostican precipitaciones en las próximas semanas.EFE

mos/cc

(foto)(vídeo)