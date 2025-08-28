The Swiss voice in the world since 1935

Templo de Santa Rosa de Lima en Perú espera 90.000 visitantes para dejar deseos en su pozo

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Lima, 28 ago (EFE).- El santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en el centro histórico de la capital de Perú, prevé recibir más de 90.000 personas este fin de semana con motivo de su celebración el 30 de agosto, donde los fieles depositan en el pozo del templo sus deseos y plegarias dirigida a la patrona de América y de Filipinas.

En los alrededores del templo se desplegarán más de 800 agentes municipales para ordenar el tránsito seguro de fieles que llegarán en masa el sábado hasta la basílica y sus alrededores para dejar sus mensajes a Santa Rosa, según anticipó este jueves la Municipalidad de Lima.

El dispositivo de seguridad contempla carpas de atención especializada para la ubicación y resguardo de menores extraviados, además de disponer de personal capacitado y listo para activar de forma inmediata los protocolos de evacuación ante cualquier emergencia.

La Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima entregará gratuitamente 10.000 cartas en tres turnos para que los visitantes puedan escribir sus deseos y dejarlos en el pozo, en el que se dice que la Santa lanzó la llave del candado de su cilicio.

Con una vida dedicada a Dios desde que nació en 1586 hasta que falleció en 1617 con 31 años, Isabel Flores de Oliva fue canonizada como Santa Rosa de Lima por el Papa Clemente X en 1671. EFE

fgg/mmr/mrs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR