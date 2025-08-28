Templo de Santa Rosa de Lima en Perú espera 90.000 visitantes para dejar deseos en su pozo

Lima, 28 ago (EFE).- El santuario de Santa Rosa de Lima, ubicado en el centro histórico de la capital de Perú, prevé recibir más de 90.000 personas este fin de semana con motivo de su celebración el 30 de agosto, donde los fieles depositan en el pozo del templo sus deseos y plegarias dirigida a la patrona de América y de Filipinas.

En los alrededores del templo se desplegarán más de 800 agentes municipales para ordenar el tránsito seguro de fieles que llegarán en masa el sábado hasta la basílica y sus alrededores para dejar sus mensajes a Santa Rosa, según anticipó este jueves la Municipalidad de Lima.

El dispositivo de seguridad contempla carpas de atención especializada para la ubicación y resguardo de menores extraviados, además de disponer de personal capacitado y listo para activar de forma inmediata los protocolos de evacuación ante cualquier emergencia.

La Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima entregará gratuitamente 10.000 cartas en tres turnos para que los visitantes puedan escribir sus deseos y dejarlos en el pozo, en el que se dice que la Santa lanzó la llave del candado de su cilicio.

Con una vida dedicada a Dios desde que nació en 1586 hasta que falleció en 1617 con 31 años, Isabel Flores de Oliva fue canonizada como Santa Rosa de Lima por el Papa Clemente X en 1671. EFE

