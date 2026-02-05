Texas demanda a uno de sus condados por brindar asistencia legal a indocumentados

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 4 feb (EFE).- El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó este miércoles una demanda contra el condado de Bexar y sus comisionados por supuestamente asignar ilegalmente fondos de los contribuyentes para financiar la defensa legal de inmigrantes que enfrentan la deportación.

En un comunicado, Paxton explicó que en diciembre pasado la Corte de Comisionados del Condado de Bexar aprobó la asignación de 566.181 dólares de fondos públicos para proporcionar servicios legales a inmigrantes indocumentados, lo que violaría la ley estatal, según la demanda.

“Los fondos estatales no pueden financiar servicios de defensa contra la deportación para personas que se encuentran ilegalmente en el país”, advirtió el fiscal en un comunicado.

El fiscal republicano alega que se han usado hasta un millón de dólares de dinero público para apoyar a los inmigrantes.

El condado de Bexar creó un fondo de Servicios Legales de Inmigración en 2024 para apoyar a residentes del área que se hayan visto afectados por los operativos migratorios, al igual que otras zonas lideradas por demócratas como Los Ángeles.

En su demanda, Paxton ha solicitado una orden de restricción temporal para que el condado entregue los fondos y para impedir que se celebre o renueve cualquier contrato que financie la defensa contra la deportación o servicios legales relacionados con la inmigración.

El condado de Bexar es el cuarto más poblado de Texas, con unos dos millones de habitantes e incluye a la ciudad de San Antonio.

Paxton ya intentó bloquear los fondos asignados a ayudar a inmigrantes del condado de Harris, pero perdió la batalla legal después que un juez rechazara el caso. EFE

